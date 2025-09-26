Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.0 комментариев
Россиянка погибла в Турции под катером
Отправившаяся в Турцию отдыхать российская гражданка попала под катер в море в уезде Кемер в провинции Анталья, она погибла, сообщают местные СМИ.
Происшествие случилось еще 24 сентября, погибшую звали Линария Музипова, передает ТАСС со ссылкой на Hurriyet.
Женщина заплыла за буйки и попала под катер для парасейлинга.
Очевидцы вызвали спасателей, на место прибыли медики, полиция и береговая охрана. Медработники констатировали смерть Музиповой.
Задержаны капитан лодки и оператор водных видов спорта, предоставивший катер.
В конце июля на турецком курорте Аланья 56-летнюю россиянку насмерть сбил автомобиль.