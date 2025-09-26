  • Новость часаПутин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    26 сентября 2025, 09:47 • Новости дня

    Россиянка погибла в Турции под катером

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отправившаяся в Турцию отдыхать российская гражданка попала под катер в море в уезде Кемер в провинции Анталья, она погибла, сообщают местные СМИ.

    Происшествие случилось еще 24 сентября, погибшую звали Линария Музипова, передает ТАСС со ссылкой на Hurriyet.

    Женщина заплыла за буйки и попала под катер для парасейлинга.

    Очевидцы вызвали спасателей, на место прибыли медики, полиция и береговая охрана. Медработники констатировали смерть Музиповой.

    Задержаны капитан лодки и оператор водных видов спорта, предоставивший катер.

    В конце июля на турецком курорте Аланья 56-летнюю россиянку насмерть сбил автомобиль.

    23 сентября 2025, 20:10 • Новости дня
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган выступил на Генеральной Ассамблее ООН, где продемонстрировал фотографии женщин из сектора Газа.

    Эрдоган заявил, что инфраструктура анклава полностью разрушена, а происходящее в Газе он назвал «дном человечества», передает ТАСС.

    Глава Турции подчеркнул, что все страны, которые еще не признали Палестину, должны сделать это «как можно скорее». По его словам, в Газе происходит не война, а геноцид, который совершается оснащенной армией, а действия Израиля привели к гибели 250 журналистов.

    Эрдоган заявил, что атака Израиля на Катар показывает, что правительство премьера Биньямина Нетаньяху полностью оторвано от реальности.

    Он также сообщил, что переговоры в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине способствовали обмену пленными, и Турция продолжит усилия по достижению прекращения огня.

    Напомним, Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нынешний этап палестино-израильского конфликта самым трагичным.

    25 сентября 2025, 21:15 • Новости дня
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей во время встречи с турецким президентом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

    Американский лидер подчеркнул, что у него с Эрдоганом «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле», передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Я думаю, сегодня мы поговорим и о том, и о другом. Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать нефть у России». По его мнению, Эрдоган «мог бы оказать серьезное влияние» в вопросах урегулирования ситуации на Украине, однако сейчас турецкий президент придерживается нейтральной позиции.

    Также Трамп отметил, что «лучшее, что он мог бы сделать – это не покупать нефть и газ у России».

    Ранее Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    В январе сообщалось, что Россия сохранила лидерство в поставках газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию в 2024 году.

    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    25 сентября 2025, 13:48 • Новости дня
    Эрдоган пошутил над Макроном на встрече в ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время короткой беседы на полях Генассамблеи ООН турецкий президент Тайип Эрдоган сделал шуточное замечание, когда президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что у него все хорошо.

    Президент Турции Тайип Эрдоган подшутил над французским коллегой Эмманюэлем Макроном во время встречи на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС. Видеозапись их короткого разговора была опубликована интернет-порталом Brut.

    В начале беседы Эрдоган поинтересовался у Макрона, как у того дела. Французский лидер ответил, что у него все хорошо.

    Эрдоган в ответ пошутил: «Бывают моменты, когда у него все хорошо».

    После этого лидеры Турции и Франции отправились на переговоры, где обсудили вопросы двусторонних отношений.

    Ранее полиция Нью-Йорка остановила Реджепа Тайипа Эрдогана и его делегацию, не позволив им перейти дорогу из-за проезда кортежа.

    Похожий инцидент произошел с Эммануэлем Макроном, чья машина также была задержана полицией Нью-Йорка во время проезда кортежа президента США. Для разрешения ситуации французскому лидеру пришлось позвонить своему американскому коллеге.

    25 сентября 2025, 13:59 • Новости дня
    Персонал судна в Турции накрыл полотенцем умершего туриста и продолжил вечеринку

    Tекст: Вера Басилая

    Турист из Британии скончался во время прогулки на катере в Турции, экипаж накрыл его полотенцем и начал пенную вечеринку, сообщило Daily Mail.

    Во время остановки у пляжа в Турции 60-летний турист из Британии Питер Колвилл отправился купаться и был найден в воде без сознания. Его подняли на палубу, один из отдыхающих попытался провести реанимацию, однако мужчина скончался, сообщает канал 360.

    Персонал судна все это время наблюдал за происходящим, не предпринимал попыток оказать помощь и не вызывал медицинских работников. После смерти туриста сотрудники катера накрыли тело погибшего полотенцем и объявили начало пенной вечеринки для остальных пассажиров.

    Ранее врачи предупредили об опасной бактерии на пляжах Турции. В турецком курортном городе Аланья 56-летнюю россиянку сбил автомобиль насмерть при попытке перейти дорогу в районе Тюрклер.

    23 сентября 2025, 12:38 • Новости дня
    Российские туристы пострадали в аварии с автобусом в Анталье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Автобус попал в аварию в городе Анталья в Турции, в нем, по предварительным данным, находились российские туристы, сообщило генконсульство России в этом городе.

    Произошло столкновение двух автобусов, по предварительной информации, в одном из них были российские туристы, указали в консульстве ТАСС.

    Пострадало несколько человек, выясняются подробности. Консульство готово оказать необходимое содействие пострадавшим россиянам.

    В начале августа в городе Караман в Турции микроавтобус с туристами из России перевернулся после столкновения с легковым автомобилем, пострадали восемь человек.

    В апреле сообщалось, что после аварии туристического автобуса в Анталье в больницы попали 17 граждан России.

    24 сентября 2025, 22:18 • Новости дня
    Эрдоган захотел продвигать стамбульский процесс по урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил лидеру Франции Эммануэлю Макрону стремление добиваться продвижения стамбульских переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган выразил лидеру Франции Эмманюэлю Макрону стремление добиваться продвижения стамбульских переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    В заявлении канцелярии президента Турции отмечено, что Анкара прилагает все усилия для обеспечения справедливого и прочного мира между Россией и Украиной, а также намерена нацелиться на результативные переговоры в Стамбуле.

    В ходе встречи Эрдоган поздравил Макрона с решением Франции признать Палестину как государство. Он также отметил, что усиление международного давления на премьер-министра Израиля Нетаньяху ради реализации принципа двух государств может дать результаты, подчеркнув важность постоянных контактов между Турцией и Францией в этом вопросе.

    Стороны обсудили развитие двусторонних отношений. Эрдоган подчеркнул значимость диалога с Францией для Турции и заявил о планах продолжать сотрудничество в сферах торговли, энергетики и оборонной промышленности.

    Президент Турции заявил о решимости активизировать отношения с Евросоюзом, призвав скорее задействовать необходимые механизмы для этого.

    Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что урегулирование на украинской территории вряд ли произойдет в ближайшее время. Он отметил, что Европа не сможет постоянно предоставлять экономическую поддержку киевскому режиму.

    До этого Анкара подтвердила свою готовность продолжать посредничество в конфликте на Украине.

    25 сентября 2025, 22:03 • Новости дня
    Трамп назвал Эрдогана «очень жестким» и допустил снятие санкций с Турции

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предположил, что США могут снять санкции с Турции и разрешить ей закупить американские истребители F-35.

    Первый визит Эрдогана в Белый дом примерно за шесть лет начался с теплого приема со стороны Трампа. Сидя бок о бок в Овальном кабинете, Трамп назвал Эрдогана «очень жестким человеком» и сказал, что они оставались друзьями, пока его предшественник Джо Байден был у власти, передает Reuters.

    «Это жесткий человек. Это парень, который очень самоуверен. Обычно мне не нравятся самоуверенные люди, но этот мне нравился всегда», – приводит слова Трампа Washngton Post (WP).

    Анкара стремится использовать дружеские отношения для продвижения национальных интересов и воспользоваться тем, что администрация США стремится заключать сделки в обмен на дорогостоящие соглашения о торговле оружием. Трамп же настаивает на том, чтобы Эрдоган прекратил закупки нефти у России.

    На вопрос, готов ли Трамп заключить сделку по продаже истребителей F-35 Турции, он ответил журналистам: «Я думаю, он (Эрдоган) добьется успеха в покупке того, что хочет купить».

    Трамп также сказал, что может отменить санкции против Турции «очень скоро» и «если у нас будет хорошая встреча, то почти немедленно».

    США и Турция по-прежнему резко расходятся во мнениях по поводу нападений Израиля, союзника США, на Газу, которые Анкара называет геноцидом и  потенциальным препятствием на переговорах в Овальном кабинете.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    Трамп на встрече с Эрдоганом призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей.

    25 сентября 2025, 22:40 • Новости дня
    США и Турция подписали меморандум о стратегическом ядерном сотрудничестве

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар сообщил о подписании с США меморандума о стратегическом гражданском ядерном сотрудничестве.

    «Мы присутствовали на встрече нашего президента господина Эрдогана с президентом Соединенных Штатов господином Дональдом Трампом в Белом доме. Мы начали новый процесс, который больше углубит прочное и многоплановое партнерство между Турцией и США в области ядерной энергетики», – написал министр Байрактар в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в присутствии лидеров страны был подписан меморандум о стратегическом гражданском ядерном сотрудничестве.

    «Я желаю, чтобы работа, которая будет вестись в рамках меморандума, принесла взаимную выгоду обеим странам в предстоящий период», – добавил турецкий министр энергетики и ресурсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    Так, Трамп решил обсудить с Эрдоганом поставки Турции F-35, призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей и назвал Эрдогана  «очень жестким» и «самоуверенным».

    25 сентября 2025, 19:37 • Новости дня
    Трамп решил обсудить с Эрдоганом поставки Турции F-35

    Трамп решил обсудить с Эрдоганом продажу Турции F-35 и иных американских вооружений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с президентом Турции Тайипом Эрдоганом возможность продажи Анкаре истребителей F-35, зенитно-ракетных комплексов Patriot и другого вооружения.

    В начале встречи с Эрдоганом в Белом доме Трамп подчеркнул: «Они хотят купить F-16, F-35 и другие вещи. И мы будем говорить об этом». Американский лидер указал, что стороны также подробно обсудят поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС.

    Ранее Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами. Глава Белого дома отметил работу над масштабной закупкой самолетов Boeing, а также над крупной сделкой по истребителям F-16.

    24 сентября 2025, 12:32 • Новости дня
    АТОР рекомендовала оформить биометрический паспорт для поездок по «шенгену»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ассоциация туроператоров России (АТОР) посоветовала туристам получить биометрический заграничный паспорт из-за ограничений на признание пятилетних документов в ряде стран Шенгенской зоны.

    Оформление биометрического заграничного паспорта рекомендуется всем туристам, независимо от возраста, чтобы избежать проблем при въезде в ряд государств Шенгенской зоны, сообщили в АТОР, передает РИА «Новости».

    В АТОР напомнили, что такие страны, как Литва, Латвия, Дания, Франция, Чехия и Эстония, перестали признавать пятилетние российские загранпаспорта.

    Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что универсальная практика признания российских паспортов в Шенгенской зоне пока не сформировалась, но большинство стран склоняется к признанию только биометрических документов.

    Он подчеркнул, что во всем мире внедряются автоматизированные системы контроля, рассчитанные именно на биометрические паспорта.

    Мурадян добавил, что биометрические документы служат дольше, рассчитаны на десять лет, имеют большую износостойкость, а также содержат больше страниц для виз и штампов. По его словам, новые правила могут быть введены в любой момент.

    В 2024 году АТОР сообщал, что в 2023 году почти каждый пятый россиянин, подавший заявку на шенгенскую визу, получил отказ.

    25 сентября 2025, 08:23 • Новости дня
    EUObserver: ЕС не будет вводить ограничения в отношении туристов из России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз не намерен вводить дополнительные официальные запреты для российских туристов, при этом обсуждается публикация новой стратегии по туризму, сообщил EUObserver.

    Портал EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что Евросоюз не собирается вводить официальные ограничения для туристов из России, передает ТАСС.

    Российские граждане смогут и дальше посещать страны ЕС, несмотря на обсуждаемые внутри союза санкции против туристического сектора.

    Одновременно с этим Еврокомиссия готовит новую стратегию по отношению к российским туристам, приезжающим в Европу. Данный документ планируют обнародовать к концу текущего года. Один из дипломатов отметил, что эта стратегия, вероятнее всего, будет носить необязательный характер и окажется значительно мягче действующих пакетов санкций ЕС.

    Ранее Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций.

    Евросоюз планировал установить единые ограничения на выдачу виз гражданам России.

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых визовых ограничений для граждан России.

    24 сентября 2025, 13:41 • Новости дня
    Генконсульство: Двое россиян остаются без сознания после ДТП в Турции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В реанимации в турецких медучреждениях после аварии в турецкой провинции Анталья остаются без сознания двое российских граждан, сообщило российское генконсульство в этом регионе.

    К 12.00 мск в больницах остаются 10 российских граждан, двое из них находятся в реанимации без сознания, сообщили в генконсульстве ТАСС.

    Медицинские услуги оказываются пострадавшим в необходимом объеме на основании страховых полисов, добавили там.

    Напомним, автобус попал в аварию в городе Анталья в Турции, в нем было несколько российских туристов. Часть из них после аварии смогли вернуться в свои отели.

    25 сентября 2025, 08:36 • Новости дня
    Полиция Таиланда задержала россиянина за нелегальный прокат мотоциклов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На курортном острове Пханган 30-летний гражданин России организовал прокат мотоциклов без разрешения, его задержали сотрудники местной полиции.

    Туристическая полиция Таиланда задержала россиянина на острове Пханган за нелегальный бизнес по аренде мотоциклов, передает ТАСС.

    В качестве вещественных доказательств были изъяты 10 мотоциклов, а задержанному предъявили обвинения в ведении предпринимательской деятельности без разрешения на работу.

    Установлено, что гражданин России находился в Таиланде по туристической визе. Он признался, что в течение шести месяцев сдавал мотоциклы иностранным туристам и зарабатывал на этом до 150 тыс. батов ежемесячно. Основная клиентура задержанного также состояла из иностранных гостей курорта.

    По законам Таиланда, подобное нарушение может повлечь за собой штраф или депортацию. Иностранцы обязаны получать рабочую визу и специальное разрешение для ведения любой предпринимательской деятельности в стране.

    Ранее в Таиланде задержали 20-летнего российского гражданина, его подозревают в торговле запрещенными веществами, молодому человеку грозит наказание вплоть до смертной казни.

    Также из Таиланда выдворили видеоблогера Тимура Збарского после аннулирования его долгосрочной визы за поездку по зоне конфликта на границе с Камбоджей.

    25 сентября 2025, 12:57 • Новости дня
    Генконсульство получило запрос на эвакуацию россиян после ДТП в Турции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российское диппредставительство в Анталье поступили обращения по эвакуации трех граждан России, это пострадавшие в аварии с автобусом туристы, сообщили в генконсульстве.

    В консульство поступило обращение о содействии в эвакуации трех человек, передает ТАСС.

    Ведется взаимодействие со страховой компанией и медицинскими учреждениями для подготовки нужных документов.

    Автобус попал в аварию в Анталье в Турции, в нем было несколько российских туристов. Часть из них после аварии смогли вернуться в свои отели, двое остались без сознания в реанимации.

    25 сентября 2025, 09:40 • Новости дня
    РСТ: Украинская атака на Форос не снизила спрос на отдых в Крыму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Курортные объекты Крыма демонстрируют высокую загрузку, несмотря на атаку украинских беспилотников в Форосе, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

    Крым остается лидером по росту бронирования отелей среди российских регионов, а многие санатории заполнены полностью, указали в РСТ, передает ТАСС.

    Отмечается незначительный рост числа отмен бронирований, особенно в сегменте самостоятельных туристов.

    По словам коммерческого директора компании «Алеан» Оксаны Булах, спрос на отдых в Крыму осенью вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, а санатории на сентябрь-октябрь почти везде заполнены на 100%.

    По статистике сервиса TravelLine, через который проходит более 60% онлайн-бронирований, в 2025 году количество броней в Крыму увеличилось на 70%.

    В РСТ отмечают, что после атаки БПЛА наблюдалось небольшое сокращение темпов бронирования: если 23 сентября рост составлял 38% по сравнению с прошлым годом, то 24 сентября – уже 26%.

    Процент отмен бронирований в Крыму составляет около 32%, при этом в отелях 4-5 звезд этот показатель равен 36%, а в объектах до трех звезд – 30%. В среднем по стране уровень аннуляций ниже, однако даже без учета атаки в Форосе в 2025 году в Крыму число отмен выше российского среднего – 33% против 22%.

    Напомним, беспилотники ВСУ атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Тяжелые ранения получили четыре человека, погибли три человека.

