В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени

Москва обновила температурный антирекорд осени, в Подмосковье зафиксированы заморозки

Tекст: Мария Иванова

В Москве прошедшая ночь вновь стала самой холодной с начала календарной осени, зафиксировав минимум в плюс 2,9 градуса, передает Telegram-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса. Это новый антирекорд сезона, предыдущий был установлен днем ранее, когда температура составляла плюс 5,8 градуса.

В Подмосковье, как отмечает синоптик, зафиксированы заморозки. В Клину, Ново-Иерусалиме и Волоколамске температура опускалась ниже нуля, а на метеостанции Подмосковная, расположенной менее чем в 30 километрах от Останкинской ВДНХ, она достигла ровно нуля градусов.

Заморозки наблюдались и в других регионах Центрального федерального округа, в том числе в Смоленской, Тверской и Брянской областях. Похожая ситуация отмечена на Северо-Западе – в Псковской и Новгородской областях также были зафиксированы отрицательные температуры.

По словам Леуса, приведенные значения актуальны на 6 утра, и температура может слегка понизиться в последующие часы. В ближайшую ночь в самой Москве заморозков не ожидается, однако в ряде районов Московской области они по-прежнему возможны.

Наомним, накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о предстоящем похолодании до нуля градусов в некоторых районах Подмосковья.

Днем ранее синоптики также заявили о возвращении заморозков в центральные области России.

В 2025 году метеорологическая осень в Москве наступила позже обычного.