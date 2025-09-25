Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
МАГАТЭ предупредило об опасности обстрелов атомных электростанций
Замглавы МАГАТЭ заявил об уязвимости АЭС к военным действиям
Атомные электростанции остаются незащищенными объектами в условиях боевых действий, что требует запрета на их обстрелы и размещение военных, заявил руководитель департамента ядерной энергии агентства Михаил Чудаков на полях Международного форума World Atomic Week.
Заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков на полях Международного форума World Atomic Week заявил, что атомные электростанции не имеют защиты от военных действий, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Любую станцию не надо обстреливать.
Атомные станции не защищены от войны, вести там военные действия на площадках нельзя, обстреливать нельзя». Чудаков отметил необходимость соблюдения принципа безопасности и подчеркнул важность недопустимости любых атак на подобные объекты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник предпринял попытку атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове.
Напомним, в районе поврежденной высоковольтной линии энергоснабжения Запорожской АЭС продолжаются интенсивные обстрелы. Запорожская атомная электростанция обеспечивает свои внутренние нужды только за счет резервных дизель-генераторов уже вторые сутки.