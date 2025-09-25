На ЗАЭС заявили о работе станции вторые сутки на дизель-генераторах

Tекст: Вера Басилая

Запорожская АЭС вторые сутки получает электроэнергию исключительно от резервных дизель-генераторов из-за повреждения последней внешней линии электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских военных, передает ТАСС.

Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина отметила, что генераторы работают стабильно, а запас топлива достаточен для обеспечения всех нужд объекта. По ее словам, технические специалисты регулярно контролируют все параметры, необходимые для безопасной эксплуатации энергоблоков, а радиационный фон на территории станции и прилегающих районах остается в пределах нормы.

Яшина подчеркнула, что все условия безопасной эксплуатации соблюдаются, ситуация полностью контролируется специалистами станции. Персонал продолжает мониторинг технологических процессов, не зафиксировано никаких изменений в радиационной обстановке.

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил, что уровень воды в пруду-охладителе станции на данный момент выше минимально необходимого. В связи с тем, что все шесть энергоблоков переведены в режим холодного останова, потребность в воде для охлаждения значительно снизилась. Черничук пояснил, что после разрушения Каховской ГЭС специалистам удалось организовать поддержание нужного водного объема, необходимого для текущего состояния станции.

Ранее Яшина заявила, что Вооруженные силы Украины сорвали восстановление линии энергоснабжения Запорожской АЭС обстрелами. Отключение последней внешней линии энергоснабжения привело к переходу станции на резервное питание.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил о возможных катастрофических последствиях аварии на станции для Европы.