Миллиардера Шепеля отправили в колонию на три года за ДТП

Tекст: Алексей Дегтярев

Решение принято после повторного рассмотрения дела по кассационной жалобе прокуратуры, предыдущий приговор предусматривал три года условно, сказал собеседник РИА «Новости».

Авария произошла в феврале 2022 года на Рублевском шоссе. Шепель управлял Mercedes и, как считают в правоохранительных органах, мог потерять управление из-за резкого ухудшения здоровья.

Бизнесмен позже попал в реанимацию с инфарктом. Суд признал его виновным в нарушении ПДД, что привело к гибели одного человека и тяжкому вреду двум пострадавшим.

Изначально Дорогомиловский суд в марте 2024 года приговорил Шепеля к трем с половиной годам колонии-поселения и обязал выплатить потерпевшим 8 млн рублей. Позже Мосгорсуд снизил срок до трех лет условно, учтя добровольное возмещение морального вреда.

Однако, по мнению прокуратуры и кассационного суда, Шепель не принес извинения и не раскаялся, а также пытался переложить ответственность на пострадавших. Поэтому дело направили на новое рассмотрение. В результате приговор вновь ужесточили.

В материале защиты утверждается, что бизнесмен потерял сознание за рулем, о чем говорят траектория движения машины, отсутствие сигнала поворота и медицинские документы.

В 2022 году в Москве на Рублевском шоссе произошла массовая авария с участием девяти автомобилей. СМИ писали, что за рулем Mercedes находился миллиардер Алексей Шепель.

После аварии возбудили уголовное дело.