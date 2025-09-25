Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
Миллиардера Шепеля отправили в колонию на три года за ДТП
Мосгорсуд назначил наказание в виде трех лет колонии-поселения миллиардеру Алексею Шепелю за дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек и двое получили серьезные травмы, сообщил осведомленный источник.
Решение принято после повторного рассмотрения дела по кассационной жалобе прокуратуры, предыдущий приговор предусматривал три года условно, сказал собеседник РИА «Новости».
Авария произошла в феврале 2022 года на Рублевском шоссе. Шепель управлял Mercedes и, как считают в правоохранительных органах, мог потерять управление из-за резкого ухудшения здоровья.
Бизнесмен позже попал в реанимацию с инфарктом. Суд признал его виновным в нарушении ПДД, что привело к гибели одного человека и тяжкому вреду двум пострадавшим.
Изначально Дорогомиловский суд в марте 2024 года приговорил Шепеля к трем с половиной годам колонии-поселения и обязал выплатить потерпевшим 8 млн рублей. Позже Мосгорсуд снизил срок до трех лет условно, учтя добровольное возмещение морального вреда.
Однако, по мнению прокуратуры и кассационного суда, Шепель не принес извинения и не раскаялся, а также пытался переложить ответственность на пострадавших. Поэтому дело направили на новое рассмотрение. В результате приговор вновь ужесточили.
В материале защиты утверждается, что бизнесмен потерял сознание за рулем, о чем говорят траектория движения машины, отсутствие сигнала поворота и медицинские документы.
В 2022 году в Москве на Рублевском шоссе произошла массовая авария с участием девяти автомобилей. СМИ писали, что за рулем Mercedes находился миллиардер Алексей Шепель.
После аварии возбудили уголовное дело.