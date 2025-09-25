Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
Песков назвал блестящей инициативу Трампа по отказу от биологического оружия
Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил важность инициативы президента США Дональда Трампа, призвавшей к отказу от разработки биологического оружия, и поддержал ее документальное оформление.
Российская сторона готова принять участие в процессе общего отказа от биологического оружия, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициированный американским президентом Дональдом Трампом призыв отказаться от разработки биологического оружия блестящей идеей.
«Сама по себе инициатива блестящая», – заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента. Он подчеркнул, что Россия поддерживает такую инициативу и готова к участию в соответствующем международном процессе.
Песков добавил, что подобный призыв желательно оформить документально на международном уровне для большей эффективности. При этом он отметил важность консолидации усилий мирового сообщества по снятию угроз применения опасного оружия.
Президент США Дональд Трамп ранее призвал все страны присоединиться к отказу от разработки биологического оружия, заявив, что «несколько лет назад безрассудные эксперименты привели к глобальной пандемии», а последствия такого оружия являются невероятно опасными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о потенциальной угрозе биологического терроризма из-за возможности создания биологического оружия с помощью искусственного интеллекта.