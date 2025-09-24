Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.5 комментариев
На пляжах Сочи объявлена угроза атаки БЭК
В Сочи начали эвакуацию отдыхающих с пляжей из-за угрозы атаки БЭК
На фоне угрозы атаки безэкипажных катеров на побережье Черного моря в Сочи началась эвакуация отдыхающих с городских пляжей.
Власти Сочи приняли решение эвакуировать отдыхающих с пляжей из-за угрозы атаки безэкипажных катеров, сообщает ТАСС.
Меры приняты после атак киевского режима на Краснодарский край с использованием подобных катеров в акватории Черного моря.
В администрации уточнили, что в настоящее время ситуация в городе остается штатной.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, Геленджик закрыл выход в море из-за угрозы безэкипажных катеров. Власти Туапсинского округа Краснодарского края сообщили об обнаружении безэкипажных катеров в акватории Черного моря.
Ранее жителей Новороссийска предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров. Глава Новороссийска сообщил, что атака безэкипажных катеров была отражена.