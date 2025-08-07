Глава Новороссийска сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров

Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.34 комментария
Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.9 комментариев
Авиаэксперт Гусаров: Ударная мощь и бортовой интеллект делают Су-57 кошмаром для ВСУ
«Су-57 в прямом воздушном бою будет иметь колоссальное преимущество над любым самолетом, имеющимся в распоряжении Украины – американским F-16, французским Mirage или любым советским истребителем четвертого поколения», – сказал авиаэксперт Роман Гусаров.
«Впрочем, непосредственные столкновения в современных условиях редкость. Самолеты обнаруживают друг друга с расстояния многих километров. И побеждает тот, у кого лучше радары и вооружение, кто быстрее засечет противника и уничтожит. В этих компонентах у Су-57 очень мало конкурентов в мире, и их точно нет на Украине», – продолжил собеседник.
«Еще один плюс Су-57 – универсальность. Он способен одинаково успешно применять планирующие бомбы, гиперзвуковые ракеты. Ранее ударные самолеты подразделялись на истребители, бомбардировщики, штурмовики. А наш новый самолет фактически может выполнять любую задачу», – детализировал эксперт
«Кроме того, у истребителя низкая отражающая поверхность, что ведет к уменьшению радиолокационной заметности. «Невидимости» Су-57 также способствует форма корпуса и расположение вооружения во внутренних отсеках», – отметил эксперт.
«Отдельно отмечу, что Су-57 опережает конкурентов по бортовому интеллекту. Сообщается о внедрении ИИ для «тактической» помощи пилоту. Это сделает возможным использование его с группой сопровождения БПЛА «Охотник», которые выступали бы как дополнительные носители вооружения. Это кратно увеличит ударную мощь истребителя», – указал он.
При этом, указал Гусаров, Су-57 лучше применять не для ударов вблизи линии боевого соприкосновения, а в глубине территории Украины – для атак по командным пунктам, местам сосредоточения войск, вооружения и техники, военным эшелонам и критическим электроподстанциям.
Ранее сообщалось, что ВСУ жалуются на то, что Россия наращивает использование истребителей пятого поколения Су-57 в зоне СВО и для атак по военным объектам в глубине территории, пишет польское издание Interia. В статье говорится, что ВКС применяют целые группы таких самолетов, каждый из которых несет новейшие маневрирующие ракеты Х-69. Они трудноуловимы для средств ПВО и ПРО, имеющихся в распоряжении Киева.
Журнал Military Watch Magazine писал, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету, а итальянские эксперты отмечали, что истребитель с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить даже американская техника.
Также известно, что «Рособоронэкспорт» планирует представить модификацию Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.
Аналитик Core Insights Хэл Тернер сообщил, что среди задержанных числятся подполковник Ричард Кэрролл, полковник Эдвард Блейк и сотрудник разведки МИ-6, указанный просто как «сотрудник разведки», передает канал 360.
Тернер пишет, что спецназ России высадился с кораблей, проник в командный центр ВСУ и задержал британских военных, координировавших запуск ракет и беспилотников по российским войскам и гражданским объектам. Операция заняла 15 минут, после чего, по словам Тернера, отношения между Москвой и Лондоном резко обострились.
Он отметил, что МИД Великобритании попытался объяснить присутствие военных «туристическими целями», заявив, что задержанные якобы интересовались местами боев Второй мировой войны. Однако, по версии Core Insights, у них были обнаружены карты стратегических российских объектов, секретные инструкции и зашифрованные данные по взаимодействию с украинскими операторами беспилотников, а также записи разговоров с британским Генштабом, но «никаких книг по истории» при них не оказалось.
Глава Минобороны России Андрей Белоусов, по данным издания, якобы заявил Лондону, что британские военные обмену не подлежат, на их возвращение рассчитывать не стоит.
Британия официально не признала военную миссию своих офицеров на Украине, лишь позже указав на их «случайное» присутствие.
Ранее наемники из Британии пытались провести высадку на Тендровской косе в Херсонской области, но были отброшены.
Служба внешней разведки России сообщила, что британские спецслужбы разрабатывают два сценария диверсий с целью провоцирования масштабной экологической катастрофы в международных водах.
Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Лондон планировал военную провокацию на Балтике.
Эксперты объяснили, зачем Британия вместе с Украиной затеяли нефтяную катастрофу.
Interia: Российские Су-57 с новым оружием стали активнее использовать в зоне СВО
Польское издание Interia сообщило, что российские военные стали чаще применять новейшие истребители Су-57 для ударов по позициям украинских войск, передает РИА «Новости».
В публикации говорится, что украинская армия отмечает значительный рост масштабности и частоты атак с использованием этих самолетов.
Отмечается, что Су-57 применяют современное вооружение, против которого украинским военным трудно организовать эффективную защиту.
В мае представитель «Рособоронэкспорта» сообщил, что в Су-57 внедрена система искусственного интеллекта, позволяющая ей выступать в роли электронного второго пилота.
Ранее журнал Military Watch Magazine (MWM) заявил, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету.
В Италии отметили, что российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить американская техника.
«Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.
Российские военные отбили атаку и продолжили продвижение, увеличив контроль за территорией более чем на 400 м, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
За сутки на этом участке фронта было отражено десять контратак ВСУ в районах Новоконстантиновки, Степного и Яблоновки. Российские военные уничтожили несколько западных бронемашин ВСУ.
После неудачной попытки вернуть утраченные позиции украинские силы сосредоточились на восполнении потерь среди своих штурмовых подразделений.
На Теткинском и Глушковском участках фронта российская разведка обнаружила выдвижение САУ ВСУ – огневое поражение уничтожило установку на подходе.
На Харьковском направлении «Северяне» продолжают бои за расширение плацдарма на левом берегу Волчьей и в лесах у Синельниково, где продвижение составило более 700 м. Также на западной окраине Волчанска российские силы продвинулись на 1,2 тыс. м. Критическое положение сложилось для украинских подразделений на востоке Волчанска в районе Тихого – здесь несколько групп ВСУ могут попасть в окружение.
На участке Меловое-Хатнее украинские войска пытались вернуть позиции, используя разведывательные БПЛА и небольшие группы бойцов, но по ним ведет огонь российская артиллерия и FPV-дроны.
«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне «Северяне» заявили о затишье ВСУ на Сумском, Теткинском и Глушковском участках фронта.
Кроме того, удары наносились по складам беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты семь управляемых авиабомб и 244 БПЛА.
Кроме того, силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника, отчитались в Минобороны.
Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 970 беспилотников, 625 ЗРК, 24 464 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 180 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне сообщалось, что ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.
Днем ранее ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому.
ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов по ВПК и военным аэродромам Украины.
Трамп: На встрече Путина и Уиткоффа был достигнут «большой прогресс»
Американский лидер уточнил, что его представитель вернулся с переговоров, где «был достигнут большой прогресс», передает РИА «Новости». Трамп сообщил, что после беседы Уиткоффа с Путиным проинформировал ряд союзников из Европы об итогах диалога. Он отдельно подчеркнул, что все стороны согласились с необходимостью завершения боевых действий на Украине.
«Все согласны с тем, что эту войну нужно закончить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», – заявил Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Он отметил, что намерен продолжить усилия по урегулированию в ближайшее время.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча продолжалась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер. Он добавил, что детали встречи будут раскрыты после доклада о ней президенту США Дональду Трампу.
Мэрия Днепропетровска инициировала смену официальной даты основания города
Заместитель мэра Днепропетровска Андрей Денисенко на заседании рабочей группы заявил, что город был основан не в 1776 году по указу российской императрицы Екатерины II, а раньше. По его словам, существование казацкой агломерации с XVI века доказывает наличие «города трех переправ» задолго до официальной даты, передает ТАСС.
Денисенко подчеркнул, что прежняя дата основания города, связанная с Екатериной II, является результатом «десятилетий колониальной пропаганды». Он призвал определить новую дату, которая «будет соответствовать научной истине». Конкретная дата пока не называется.
Для изменения официальной даты необходимо получить решение городского совета. Денисенко отметил, что пересмотр возможен только после принятия соответствующего административного акта.
Исторически Днепропетровск был основан как Екатеринослав в 1776 году, затем переименован в советский период. В 2016 году город украинскими властями стал называться Днепром в рамках политики «декоммунизации».
Ранее депутат Верховной рады Ирина Констанкевич заявила, что на Украине требуется переименовать свыше 700 населенных пунктов по закону о деколонизации.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сказал по-русски, что Одесса не является русским городом.
Эксперт Лариса Шеслер назвала «дерусификацию» украинских населенных пунктов плевком в лицо народу.
Трамп: Политика России продолжает представлять угрозу для нацбезопасности США
Трамп подписал указ о продлении режима национального чрезвычайного положения, связанного с действиями России против Украины. «Действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов», – приводит РИА «Новости» текст документа.
В указе напомнили, что документ 2022 года уже запрещал импорт российских нефти, нефтепродуктов и связанных с ними товаров. Теперь к этим мерам добавлена пошлина в 25% на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эта пошлина вступит в силу через 21 день после публикации указа – с 27 августа, и не затронет товары, находящиеся в пути к этому моменту. Пошлина будет действовать сверх уже существующих тарифов, за исключением случаев, когда товары попадают под другие санкционные режимы.
Трамп указал, что новые меры могут быть расширены и на другие страны, если будет установлено, что они прямо или косвенно закупают российскую нефть. Отслеживать такие сделки поручено минторгу США и госдепартаменту. Указывается, что США смогут ввести аналогичную пошлину и для товаров других государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии. Трамп заявил, что встреча специального посланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «высоко продуктивной».
Глава МИД КНР Ван И заявил о решающей фазе переговоров Москвы и Киева
Министр иностранных дел КНР Ван И сделал заявление о важном этапе в урегулировании украинского кризиса, передает РИА «Новости».
По его словам, старт переговоров Москвы и Киева стал значительным шагом вперед в процессе мирного диалога.
По его словам, в настоящее время процесс урегулирования кризиса вступает в решающий этап.
Ранее Ван И заявил о намерении Пекина вместе с Бразилией продвигать инициативу прекращения огня и поиска политического решения ситуации на Украине.
Президент России Владимир Путин отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.
Мединский: Киев сорвал третий обмен пленными
По словам Мединского, из-за этого второй этап обмена пленными проходил крайне тяжело, а третий этап до сих пор не начался.
«1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что киевские власти исключили тысячу украинских военнопленных из обменных списков, заменив их на других лиц, что может повлиять на процесс обмена.
В июле Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.
В ходе инаугурационной речи перед Национальным собранием, Кароль Навроцкий, вступивший в должность президента Польши, ни разу не упомянул Украину, передает ТАСС.
В разделе выступления, посвященном вопросам внешней политики, Навроцкий акцентировал внимание на необходимости более самостоятельной позиции Варшавы в Европейском союзе.
Президент заявил: «Я буду поддерживать отношения внутри ЕС, но никогда не соглашусь с тем, чтобы ЕС забирал у Польши полномочия. Я буду голосом граждан, которые хотят суверенитета». Он также сообщил о намерении работать над усилением восточного фланга НАТО и выразил надежду, что «Бухарестская девятка» сможет расшириться за счет скандинавских стран.
Навроцкий подчеркнул, что поляки ответственны за создание восточного фланга НАТО, и это станет одним из главных направлений его президентства. По его словам, он стремится сделать польскую армию ведущей силой в ЕС, а также усилить связи Польши с США.
СМИ отмечают, что Кароль Навроцкий занимает жесткую позицию по отношению к Украине, Германии и ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша назвала украинских националистов палачами за участие в Волынской резне.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее проявил неосведомленность о трагедии при общении с экс-президентом Польши Анджеем Дудой. Власти Украины разрешили Польше продолжить поиски массовых захоронений жертв Волынской резни.
Украинские войска начали отступление с позиций в селе Новоселовка на территории Днепропетровской области, передает ТАСС. Информацию об отступлении подтвердили представители российских силовых структур.
В силовых структурах уточнили: «Противник отступает из Новоселки вглубь Днепропетровской области». Важно отметить, что Новоселовка является первым крупным логистическим узлом на этом участке фронта. Это может сказаться на дальнейшем снабжении украинских войск в данном направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области. Российские подразделения выбили украинские войска из населенного пункта Ялта на границе с Днепропетровской областью. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области.
Отвечая на вопрос о том, придерживается ли он ранее установленного срока для России, Трамп заявил: «Да, мы уже почти подошли к нему». Однако Трамп подчеркнул, что в данный момент ведутся переговоры по вопросу урегулирования ситуации на Украине.
«Но прямо сейчас мы ведем очень серьезные переговоры о том, чтобы уйти с Украины, урегулировать это, закончить это», – приводит его слова ТАСС.
При этом он не стал уточнять, какие меры будут предприняты в случае, если достичь договоренностей в обозначенные сроки не удастся. В ответах на вопросы журналистов Трамп сосредоточился именно на переговорном процессе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Ранее Москва отвергла ультиматум США.
Для запрета въезда Барских на российскую территорию есть основания, сказал собеседник РИА «Новости».
Макс Барских – известный украинский артист, автор песен «Туманы», «Неверная», «Неземная» и «Моя любовь». Его карьера началась с участия в шоу «Фабрика звезд-2» в 2008 году, а в 2010 году он получил премию MTV Europe Music Awards как лучший украинский артист.
В 2022 году Барских выступил с призывом выходить на митинги против спецоперации России на Украине. Также в одном из видео он запретил исполнять на территории России свою музыку.
В том же году он опубликовал в сети видео в военной форме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинской певице Светлане Лободе могут отказать в разрешении на въезд на российскую территорию.
New York Times: Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе
При этом New York Times ссылается на два источника, знакомых с планами президента США, передает РИА «Новости».
Указывается, что Трамп озвучил свои намерения в ходе телефонного разговора с лидерами европейских стран. «В переговорах примут участие только трое – без участия европейских стран», – отмечает NYT.
Источники также сообщили, что европейские лидеры «по-видимому, приняли» заявление Трампа, хотя раньше добивались того, чтобы координировать процесс урегулирования конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Дональд Трамп заявил о большом прогрессе по итогам переговоров. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что встреча была полезной и конструктивной.