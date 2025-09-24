Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.4 комментария
Анонсирован рабочий визит Лукашенко в Россию
Пул первого: Лукашенко совершит рабочий визит в Россию 25-26 сентября
Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию 25–26 сентября, сообщил близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул первого».
Ожидается, что в рамках поездки белорусский лидер примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдет под девизом «От нового технологического уклада – к новому мировоззрению», передает ТАСС.
Планируется также двусторонняя встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечается в сообщении, главы государств намерены «сверить часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку».
Ранее Лукашенко заявил, что Россия готова принять условия, которые обсуждались на переговорах с США по урегулированию ситуации на Украине. Кроме того, Лукашенко заявил, что поражение России на Украине недопустимо и может привести к тяжелым последствиям для всех сторон, включая США.