Минфин заявил о рекордном финансировании дорожного хозяйства до 2028 года
Объем средств на дорожное хозяйство в ближайшие три года существенно вырастет, превысив показатели прошлых лет, сообщило Министерство финансов России.
В 2026-2028 годах объем финансирования дорожного хозяйства составит 4,6 трлн рублей, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Эта сумма превысит уровень предыдущих лет, что связано с приоритетным развитием транспортной инфраструктуры и обновлением общественного транспорта.
В министерстве подчеркнули, что значительные ассигнования в трехлетнем бюджете будут направлены именно на дорожную деятельность.
В сообщении Минфина также отмечается, что на развитие опорной сети аэродромов предусмотрено 202,6 млрд рублей. До 2030 года планируется реконструировать и построить не менее 75 аэродромов различного назначения.
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минтрансу вместе с Минфином и объединением «Союзцемент» рассчитать экономическую эффективность использования цементобетонных технологий в дорожном строительстве.
