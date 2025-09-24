В Армении убит оппозиционный политик

Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.3 комментария
В селе Паракар недалеко от Еревана застрелен избранный весной и представлявший оппозиционную партию «Апрелу Еркир» глава местной общины Володя Григорян.
Глава общины Паракар вблизи Еревана Володя Григорян, представлявший оппозиционную партию «Апрелу Еркир», был убит у своего дома ночью, передает ТАСС.
Вместе с ним погиб его друг, сотрудник криминальной полиции, еще один человек получил ранения. Пресс-служба МВД Армении сообщила, что убийца действовал в одиночку и скрылся с места преступления.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром в среду резко осудил убийство, и приказал МВД раскрыть это преступление.
Володя Григорян занял пост главы объединенной общины Паракар в марте этого года, выиграв выборы у кандидата от партии Никола Пашиняна. Политик был членом «Апрелу Еркир», лидером которой является бывший госминистр непризнанной НКР Рубен Варданян. Варданян сейчас находится в азербайджанской тюрьме.
Азербайджанские силовики задержали Рубена Варданяна в сентябре 2022 года при попытке выезда из Нагорного Карабаха в Армению. Бывший министр Нагорного Карабаха назвал происходящее в суде «политическим шоу» и обратился к мировым лидерам и международным организациям с просьбой обратить внимание на ситуацию.
Позже суд общей юрисдикции Еревана постановил арестовать Игоря Саркисяна, одного из руководителей Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн».