В Армении убит оппозиционный политик

Глава общины Паракар вблизи Еревана Володя Григорян убит возле своего дома

Tекст: Вера Басилая

Глава общины Паракар вблизи Еревана Володя Григорян, представлявший оппозиционную партию «Апрелу Еркир», был убит у своего дома ночью, передает ТАСС.

Вместе с ним погиб его друг, сотрудник криминальной полиции, еще один человек получил ранения. Пресс-служба МВД Армении сообщила, что убийца действовал в одиночку и скрылся с места преступления.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром в среду резко осудил убийство, и приказал МВД раскрыть это преступление.

Володя Григорян занял пост главы объединенной общины Паракар в марте этого года, выиграв выборы у кандидата от партии Никола Пашиняна. Политик был членом «Апрелу Еркир», лидером которой является бывший госминистр непризнанной НКР Рубен Варданян. Варданян сейчас находится в азербайджанской тюрьме.

Азербайджанские силовики задержали Рубена Варданяна в сентябре 2022 года при попытке выезда из Нагорного Карабаха в Армению. Бывший министр Нагорного Карабаха назвал происходящее в суде «политическим шоу» и обратился к мировым лидерам и международным организациям с просьбой обратить внимание на ситуацию.

Позже суд общей юрисдикции Еревана постановил арестовать Игоря Саркисяна, одного из руководителей Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн».