На Мамаевом Кургане объявили победителей финала «Зарницы 2.0»
Церемония награждения финалистов военно-патриотической игры «Зарница 2.0» состоялась на Мамаевом Кургане.
Церемония прошла у монумента «Родина-мать зовет!» и была посвящена празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. С приветственным словом к участникам обратился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, отметив, что нынешние победители – потомки поколения победителей, доказавшие свои лидерские качества.
Награды за комбинированный марш вручила заместитель губернатора Лариса Савина. Третье место занял взвод Кама 3 (Пензенская, Кировская области, Пермский край), второе – Волга 1 (Иркутская, Кемеровская область-Кузбасс, Алтайский край), победителем стал Ахтуба 2 (Астраханская, Волгоградская области, Республика Адыгея).
В номинации «За победу в игре. Специальный зачет» третье место занял отряд «Победа» (Южная Осетия), второе – «Вымпел-ФСБ», первое получил «Центр «ВОИН».
В основной номинации третье место занял отряд «ВОИН-ВЕПРЬ» (Тюменская область), второе – «Доблесть» (Оренбургская область), победителем стал отряд «Зарничник 1» (Нижегородская область).
Организаторы отметили, что в финале приняли участие более тысячи школьников, а впервые команды-армии возглавили ветераны специальной военной операции. Участники проходили испытания по тактической и огневой подготовке, выживанию, маскировке и защите от угроз, используя современные технологии. Прямые трансляции финальных боев собрали свыше 6 млн просмотров. Команды отмечали наставников, чья поддержка стала залогом успеха.
Напомним, накануне в Волгоградской области завершился финальный этап игры «Зарница 2.0».