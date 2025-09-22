  • Новость часаМакрон объявил о признании Францией государственности Палестины
    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России
    «Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину на полмиллиона рублей
    Ветеринар предупредила владельцев собак о начале сезона вольерного кашля
    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ
    Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ рублями
    Первое судно отправилось из КНР в Европу по Севморпути
    В Молдавии запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    12 комментариев
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    7 комментариев
    22 сентября 2025, 21:40 • Новости дня

    На Мамаевом Кургане объявили победителей финала «Зарницы 2.0»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Церемония награждения финалистов военно-патриотической игры «Зарница 2.0» состоялась на Мамаевом Кургане.

    Церемония прошла у монумента «Родина-мать зовет!» и была посвящена празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. С приветственным словом к участникам обратился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, отметив, что нынешние победители – потомки поколения победителей, доказавшие свои лидерские качества.

    Награды за комбинированный марш вручила заместитель губернатора Лариса Савина. Третье место занял взвод Кама 3 (Пензенская, Кировская области, Пермский край), второе – Волга 1 (Иркутская, Кемеровская область-Кузбасс, Алтайский край), победителем стал Ахтуба 2 (Астраханская, Волгоградская области, Республика Адыгея).

    В номинации «За победу в игре. Специальный зачет» третье место занял отряд «Победа» (Южная Осетия), второе – «Вымпел-ФСБ», первое получил «Центр «ВОИН».

    В основной номинации третье место занял отряд «ВОИН-ВЕПРЬ» (Тюменская область), второе – «Доблесть» (Оренбургская область), победителем стал отряд «Зарничник 1» (Нижегородская область).

    Организаторы отметили, что в финале приняли участие более тысячи школьников, а впервые команды-армии возглавили ветераны специальной военной операции. Участники проходили испытания по тактической и огневой подготовке, выживанию, маскировке и защите от угроз, используя современные технологии. Прямые трансляции финальных боев собрали свыше 6 млн просмотров. Команды отмечали наставников, чья поддержка стала залогом успеха.

    Напомним, накануне в Волгоградской области завершился финальный этап игры «Зарница 2.0».

    22 сентября 2025, 00:30 • Новости дня
    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым

    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке на Крым

    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале сообщил уточненные данные по погибшим и раненым в результате атаки дронами ВСУ на регион.

    «По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе ПГТ Форос три человека погибли, 16 получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», – сказано в посте.

    Аксенов пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим, которым будет оказана необходимая помощь и поддержка, пообещал глава республики.

    Напомним, Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    Комментарии (11)
    21 сентября 2025, 23:40 • Новости дня
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реплику президента Франции Эмманюэля Макрона о последствиях изъятия активов у России.

    Французский лидер заявил, что нарушение правил в отношении замороженных активов России, соблюдению которых привержены в Европе, приведет к «полному хаосу», на что Захарова возразила.

    «Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», – приводит ТАСС комментарий Захаровой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис допустил использование активов России странами G7 для финансирования поддержки Украины.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе Москвы в случае попытки взыскать компенсации по Украине. Минфин США приветствовал намерение стран G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Мария Захарова ранее уже обещала жесткий ответ со стороны России в случае хищения ее активов ЕС.

    Комментарии (15)
    22 сентября 2025, 21:05 • Видео
    Зачем США новые санкции против России

    В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 06:50 • Новости дня
    Ученые выявили новых био-убийц наполеоновской армии в 1812 году
    Ученые выявили новых био-убийц наполеоновской армии в 1812 году
    @ Петер фон Гесс/Hermitage Amsterdam

    Tекст: Ирма Каплан

    При морозе до -30, голодные и преследуемые российскими войсками, казаками и ополченцами, солдаты наполеоновской армии с трудом отступали. Из-за холода и антисанитарии распространились болезни. До сих пор считалось, что эпидемический тиф и окопная лихорадка были болезнями, которые атаковали французские войска, однако ученые выявили генетические доказательства того, что две другие инфекционные болезни уничтожили французскую армию.

    Из более чем полумиллиона человек, которые переправились через реку Неман в июне 1812 года с Наполеоном во главе, чтобы вторгнуться в Россию, только несколько тысяч вернулись живыми через несколько месяцев.

    «ДНК показывает, что паратифозная лихорадка и рецидивирующая лихорадка, передаваемая вшами, стали причиной катастрофического отступления Великой армии, а не эпидемического тифа или окопной лихорадки, как считалось ранее», – пишет испанская ABC.

    Ученые проанализировали ДНК зубов 13 солдат, захороненных в яме с более чем 3200 трупами, обнаруженной в Вильнюсе в 2001 году. Расширенное генетическое секвенирование подтвердило присутствие в четырех из них Salmonella enterica Paratyphi C, бактерии, вызывающей паратиф, и Borrelia recurrentis, возбудителя рецидивирующей лихорадки, переносимой головными вшами, в двух других, говорится в статье.

    Недавние исследования ДНК показали, что паратиф присутствует в Европе на протяжении тысячелетий, и к 1812 году это было уже хорошо известное и задокументированное заболевание. Хотя на протяжении всей кампании Наполеона в России паратиф или брюшной тиф не упоминались ни в одном историческом источнике, исследователи полагают, что он мог остаться незамеченным из-за неспецифичности и разнообразия его симптомов.

    При этом ученые считают 13 образцов недостаточным количеством для однозначных выводов. Они считают, что солдаты могли умереть от сочетания усталости, холода и различных заболеваний, таких как паратиф и рецидивирующая лихорадка, передаваемая головными вшами. Это не гарантирует смерть, но могло значительно ослабить и без того истощенных людей.

    «Наше исследование подтверждает наличие двух ранее не задокументированных патогенов, но потребуется анализ большего количества образцов, чтобы полностью понять спектр эпидемических заболеваний, которые поразили наполеоновскую армию во время отступления», – резюмировали исследователи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, результаты ДНК-анализа древних останков возле Боготы позволили ученым выделить уникальную родословную группы Чекуа, ранее не известную науке.


    Комментарии (15)
    22 сентября 2025, 00:55 • Новости дня
    Захарова назвала НАТО и ЕС спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым
    Захарова назвала НАТО и ЕС спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Атаку дронов ВСУ на Ялту и Крым в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным актом терроризма со стороны киевского режима и обратилась к ЕС и НАТО.

    «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – заявила дипломат в комментарии ТАСС.

    Напомним, Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уточнил данные по погибшим и раненым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове.

    Прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    Комментарии (10)
    22 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву
    Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву», – написал он в своем Telegram-канале. Мэр также добавил, что на местах работают все экстренные службы города.

    Ранее в понедельник силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями.

    Комментарии (4)
    22 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России

    Германия поддержала разработку вооружений для атаки заводов на территории России

    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп заявил о готовности Германии содействовать Украине в создании вооружений для ударов по российским объектам.

    Германия намерена оказать поддержку Украине в разработке вооружений, необходимых для поражения промышленных объектов на территории России, передает украинский телеканал ТСН. Такое заявление сделал глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп, уточнив, что речь идет о средствах для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле.

    Ревекамп подчеркнул: «Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле».

    По словам депутата, Германия также заинтересована в обеспечении создания на Украине дальнобойных систем вооружений. В то же время он исключил отправку военных НАТО на Украину во время конфликта, однако допустил размещение немецких войск в будущем для гарантий безопасности, когда закончится вооруженное противостояние.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев. «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в стране. Канцлер Фридрих Мерц может смениться досрочно.

    Европейские кураторы Украины, в том числе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и руководство бундесвера, заявили, что за атакой БПЛА стоит Москва, а не Киев, и рассмотрели инцидент в Польше как подтверждение угрозы со стороны России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обнаружении у семьи секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США.

    Комментарии (5)
    22 сентября 2025, 18:41 • Новости дня
    «Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину на полмиллиона рублей

    Суд рассмотрел иск о долге Галкина за электричество в Грязях

    «Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину на полмиллиона рублей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Иноагент Максим Галкин оказался ответчиком по иску на сумму свыше 500 тысяч рублей из-за неоплаченной электроэнергии.

    Иск к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию подал «Мосэнергосбыт», передает ТАСС. Сумма требований превышает 500 тыс. рублей. Предмет взыскания – неоплаченная электроэнергия дома артиста в деревне Грязи.

    Черемушкинский районный суд Москвы принял дело к производству. В пресс-службе суда уточнили: «В производстве Черемушкинского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску АО «Мосэнергосбыт» к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября 2025 года».

    В иске фигурирует сумма свыше 500 тыс. рублей. Судебное разбирательство назначено на 25 сентября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алла Пугачева перестала оформлять ОСАГО на свои элитные автомобили, включая Rolls-Royce Phantom. Певица заявила, что вынужденный переезд их семьи на Кипр связан с позицией ее супруга Максима Галкина* (признан иноагентом в России). Снос замка Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь под Москвой оценили в 40 млн рублей, включая разбор здания и вывоз мусора.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 23:27 • Новости дня
    Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым
    Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Как заявили в оборонном ведомстве, 21 сентября киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым.

    «В результате террористического акта по предварительной информации погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести», – сказано в сообщении.

    Минобороны уточнило, что атака произошла около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет военных объектов.

    «Вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами», – уточнили там.

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов вечером воскресенья сообщил, что  украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, также повреждено здание школы в поселке Форос.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию.

    Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 04:00 • Новости дня
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Новая технология беспилотников позволила Москве угрожать потенциальным целям на расстоянии до 20 миль (32 км) от линии фронта, пишет WSJ.

    Эта технология, называемая в ВС России дроны типа «матка» позволяют значительно увеличить дальность поражения целей.

    «Украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжелые беспилотники типа «матка» вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные дроны, которые затем атакуют украинскую технику», – цитирует «Газета.Ru» материал Wall Street Journal (WSJ).

    Там уточняется, что дрон-матка служит еще и ретрансляционной антенной, что позволяет поддерживать связь дронов с пилотами.

    Эти дроны ВС России точнее бьют по целям и работают на расстоянии до 30 км от линии фронта, отметила газета WSJ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года в зоне СВО заметили российский дрон-матку, работающий как ретранслятор. В воздухе «матка» работает как ретранслятор для других аппаратов, таким образом существенно возрастает дальность действия дронов-камикадзе.

    Лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 23:17 • Новости дня
    При атаке БПЛА на Форос пострадал охранник школы, ее актовый зал разрушен

    Tекст: Ирма Каплан

    При атаке БПЛА на поселок Форос пострадал охранник школы, в которой полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека, сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Атакой БПЛА школы Фороса полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Ранен охранник», – сказано в посте.

    Крючков напомнил о запрете на публикацию фото и видео работы ПВО и сообщил, что в сети «активизировались украинские боты и ресурсы. Вбросы ложной информации».

    Напомним, в воскресенье украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Также было повреждено здание школы в поселке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ рублями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий действие разрешения на оплату российского газа в рублях иностранными покупателями.

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Ранее действовавшее разрешение действовало до 1 октября текущего года, теперь срок продлен до 31 декабря 2025 года.

    В марте 2022 года Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях.

    Ранее в США оценили решение российского лидера продавать газ за рубли.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 05:30 • Новости дня
    Стоматолог Лабухин назвал продукты, укрепляющие зубную эмаль

    Tекст: Ирма Каплан

    Для профилактики разрушения эмали врач и медицинский директор сети клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин советует обогатить рацион ягодами, молочными продуктами и зеленью, а также не забывать о регулярной гигиене.

    Стоматолог объяснил, что зубная эмаль, несмотря на прочность, подвержена воздействию бактерий и может разрушаться при неправильном уходе, поделился он с «Газетой.Ru».

    Регулярная чистка зубов дважды в день, полоскание после еды, использование флосса или ирригатора и профилактические визиты к стоматологу два раза в год значительно снижают риск кариеса. Для поддержания здоровья эмали полезно применять средства с фтором, однако их избыток может вызвать флюороз.

    По словам Лабухина, питание играет ключевую роль: твердые овощи и фрукты способствуют очищению зубов от налета и стимулируют кровообращение в деснах.

    Врач советует употреблять зелень, ягоды, орехи, молочные продукты, морепродукты, яйца, мед и чай. Молочная продукция содержит кальций и фосфор, необходимые для реминерализации эмали, а морская рыба богата фтором и витамином D.

    Стоматолог предупреждает, что продукты с яркими красителями – ягоды, соки, кофе, вино, соевый соус – могут окрашивать зубы, особенно при недостатке кальция и фтора. После кислых ягод рекомендуется полоскать рот водой.

    В период после отбеливания или ортодонтического лечения стоит избегать твердых продуктов и резких перепадов температур.

    Эксперт заключает: уход за эмалью – это не только эстетика, но и профилактика кариеса и заболеваний десен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в марте газета ВЗГЛЯД разбиралась со стоматологом, как влияет соблюдения поста на ротовую полость.

    Врач Барсегян назвал основную причину потери зубов во взрослом возрасте.


    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 23:05 • Новости дня
    Прокуратура Крыма запустила горячую линию после атаки БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Прокуратура Крыма сообщила в Telegram-канале о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион, а также обеспечение взаимодействия со всеми ведомствами для оперативного оказания им медицинской и иной помощи.

    «Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратуре Республики Крым организована горячая линия, на которую можно позвонить по телефону: +7 (978) 053-62-08. На месте происшествия находится прокурор города Ялты Александр Нелидов», – сказано в сообщении.

    В ведомстве добавили, что ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Крым Олега Камшилова.

    Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России также сообщил о телефонах, по которым можно узнать о нахождении на лечении пациентов, которые поступили 21 сентября из поселка Форос: +79785023927, +73654260331.

    Напомним, в воскресенье украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Также было повреждено здание школы в поселке.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 03:45 • Новости дня
    Лазерную систему дистанционного разминирования испытали в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    В зоне спецоперации лазерная система дистанционного разминирования (проект «Посох») прошла успешные испытания, сообщили в компании-разработчике LazerBuzz.

    «Лазерная система дистанционного разминирования в рамках проекта «Посох» прошла успешную апробацию в зоне спецоперации. Мы подтвердили заявленные характеристики и получили положительное заключение Минобороны России», –  цитирует разработчика ТАСС.

    В LazerBuzz уточнили, что в настоящее время ведется поиск массовых производителей мобильных подвижных средств, роботизированных тележек и мобильных шасси для установки лазерной системы на подвижные комплексы.

    По словам разработчика, изделие на финальной стадии доработки, после которой отправится в зону СВО для выполнения задач.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    Комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» успешно прошел испытания в зоне спецоперации, показав высокие защитные и терморегуляционные свойства.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    ПВО уничтожила семь дронов при атаке на Москву

    Собянин: ПВО уничтожила семь дронов при атаке на Москву

    ПВО уничтожила семь дронов при атаке на Москву
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Предварительно известно, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет, написал Собянин в Telegram-канале. Градоначальник добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

    Ранее Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву.

    Комментарии (0)
    МИД сообщил об обширной повестке переговоров Лаврова и Рубио
    В Анталье прогремел мощный взрыв, есть жертвы и пострадавшие
    Полянский опроверг обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства Россией
    Nvidia решила вложить до 100 млрд долларов в проект «сильного ИИ» OpenAI
    Рабочие перекрыли порт Генуи, протестуя против политики Израиля
    Boeing начала производство истребителя шестого поколения F-47
    Певцов заявил, что Пугачева потеряла уважение среди россиян

    Европа ускорилась к газовой зависимости от США

    Евросоюз решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Этот шаг станет частью 19-го пакета санкций и, по мнению экспертов, отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа. Подробности

    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов

    Угрозы уничтожения российских боевых самолетов посыпались внезапно из стран Евросоюза. «Налицо чрезмерная и неуместная враждебность», заявляют эксперты. Почему все заявления о «нарушении воздушного пространства» российскими истребителями лживы и бездоказательны – и чего на самом деле хотят добиться столь агрессивной риторикой в ЕС и НАТО? Подробности

    «Дети меня и вправду вытащили»

    «Дети спрашивают, было ли мне страшно. Я отвечаю: «Не представляете, насколько страшно». И показываю им на свои волосы – насколько я поседел». Ветеран СВО Сергей Грызов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что его жена за тысячи километров почувствовала, как он едва не погиб – и как работа детского театрального режиссера сегодня помогает ему в реабилитации от психологических травм. Подробности

    Антироссийские меры MI5 и MI6 доказывают кризис британских спецслужб

    Стало известно о появлении одновременно сразу двух инициатив британских разведки и контрразведки, и обе они связаны с Россией. Речь идет об усилении борьбы со шпионажем, с одной стороны, и о появлении новых методов работы с информаторами в России, с другой. Почему и то и другое, скорее всего, обернется провалом британских спецслужб? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

