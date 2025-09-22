Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.9 комментариев
Рособоронэкспорт поставил за рубеж 1,3 тыс. танков Т-90 за 25 лет
Крупнейший поставщик российской военной техники сообщил о масштабных зарубежных поставках танков Т-90 различных модификаций за последние двадцать пять лет.
О масштабных поставках сообщил заместитель генерального директора «Уралвагонзавода» Дмитрий Калениченко, передает ТАСС.
За четверть века по экспортным контрактам за границу было отправлено 1,3 тыс. танков Т-90 разных версий.
Заявление прозвучало на церемонии открытия выставки «Священный завод», которая проходит на Киевском вокзале Москвы. В экспозиции представлены более 70 фотографий и редкие музейные экспонаты, связанные с историей российского танкостроения.
Особое внимание уделено уникальной диораме, изображающей бой новейшего танка Т-90М «Прорыв» с бронетехникой западных стран в рамках специальной военной операции на Украине.
Ранее представители Ростеха заявили, что российские танки определяют мировые тенденции в развитии бронетехники.
В начале сентября партия танков Т-90 «Прорыв» поступила в штурмовую бригаду имени Невского.