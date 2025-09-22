Оперштаб Краснодарского края сообщил о повреждениях после атаки БПЛА

На Кубани после атаки БПЛА повреждены дома в разных районах

Tекст: Ирма Каплан

По сообщению ведомства, в ст. Стародеревянковской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции. Пострадавших нет, на месте работают операслужбы, сказано в сообщении.

В Славянском районе фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани.

«Повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах. Также из-за падения обломков произошло возгорание травы в промзоне. Во всех случаях пострадавших нет», – сказано в посте.

Еще обломки БПЛА обнаружили в Калининском районе

«В ст. Гривенской в одном из частных домовладений серьезно повредило крышу, произошло возгорание. Также осколками повреждены соседние дома», – сообщили в оперштабе.

При всех случаях повреждений пострадавших нет, на месте работают специалисты оперативных служб.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Минобороны доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести, но позже Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым.

