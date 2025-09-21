Tекст: Алексей Дегтярев

Тыц был гражданином Польши и известен своей деятельностью по восстановлению памятников советским солдатам в Польше, передает ТАСС со ссылкой на сообщение областного руководства.

«На фронте он взял позывной Зыгмунт и до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов», – говорится в сообщении.

Тыц долгие годы возглавлял общество «Курск» в Польше. Под его руководством были восстановлены десятки памятников и воинских захоронений. В мае 2020 года за эту работу его наградили медалью «Памяти героев Отечества».

Тыц осуществлял свою деятельность, несмотря на жесткое давление русофобских властей Варшавы, которые вынудили его покинуть родину. Последние годы он проживал в России.

В 2019 году Тыц критиковал занимавшего тогда пост директора музея Второй мировой войны в Гданьске Кароля Навроцкого из-за запрета исполнения песни «Темная ночь».

Сейчас Навроцкий находится в должности президента Польши, он одержал победу, набрав 50,89% голосов во втором туре выборов.