Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
Депутат Цунаева рассказала об индексации зарплат с 1 октября
С 1 октября 2025 года оклады сотрудников силовых ведомств и ряда бюджетников повысят на 7,6%, при этом индексация не коснется региональных учреждений, рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.
Индексация зарплат на 7,6% с 1 октября 2025 года затронет военнослужащих и сотрудников МВД, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, а также работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елены Цунаевой, это запланированная мера правительства России.
«Запланированная с 1 октября 2025 года правительством России индексация зарплат на 7,6% направлена на повышение окладов в первую очередь военнослужащих и сотрудников силового блока», – рассказала она ТАСС.
Также, по словам депутата, индексация затронет гражданский персонал воинских частей и работников федеральных государственных органов.
Цунаева добавила, что пенсионерам силовых ведомств повысят пенсии соответствующим образом. Однако октябрьская индексация не затронет сотрудников муниципальных и региональных учреждений – решение о повышении их зарплат остается в компетенции местных властей.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Говырин указывал, что с 1 сентября вступают в силу новые федеральные правила оплаты ночных смен и пересмотренный порядок расчета среднего заработка.
Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что идут подготовка к индексации государственных социальных выплат, включая детские пособия, несмотря на экономические сложности.