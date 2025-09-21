Депутат Цунаева рассказала об индексации зарплат с 1 октября

Tекст: Ирма Каплан

Индексация зарплат на 7,6% с 1 октября 2025 года затронет военнослужащих и сотрудников МВД, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, а также работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елены Цунаевой, это запланированная мера правительства России.

«Запланированная с 1 октября 2025 года правительством России индексация зарплат на 7,6% направлена на повышение окладов в первую очередь военнослужащих и сотрудников силового блока», – рассказала она ТАСС.

Также, по словам депутата, индексация затронет гражданский персонал воинских частей и работников федеральных государственных органов.

Цунаева добавила, что пенсионерам силовых ведомств повысят пенсии соответствующим образом. Однако октябрьская индексация не затронет сотрудников муниципальных и региональных учреждений – решение о повышении их зарплат остается в компетенции местных властей.

Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что идут подготовка к индексации государственных социальных выплат, включая детские пособия, несмотря на экономические сложности.