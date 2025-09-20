Израиль попросил США «надавить» на Египет из-за наращивания сил на Синае

Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
Axios: Нетаньяху попросил администрацию США повлиять на Египет из-за Синая
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к администрации США с просьбой оказать давление на Египет по вопросу наращивания военных сил и строительства инфраструктуры на Синайском полуострове, сообщает Axios.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к администрации США с просьбой оказать давление на Египет из-за наращивания военного присутствия на Синайском полуострове, передает ТАСС.
По данным портала Axios, Нетаньяху считает, что Египет увеличивает силы и развивает военную инфраструктуру, нарушая условия мирного договора 1979 года между странами.
На встрече с госсекретарем США Марко Рубио, проходившей в Иерусалиме на этой неделе, Нетаньяху передал список инициатив Каира на Синайском полуострове, которые израильская сторона расценивает как серьезные нарушения соглашения. По данным израильских источников, Египет увеличил длину взлетно-посадочных полос на военных базах и построил подземные сооружения, которые потенциально могут использоваться для хранения ракет.
Израильские чиновники отмечают, что доказательств хранения ракет на этих объектах пока нет, однако инфраструктура может быть использована в наступательных целях. Как сообщается, Каир не предоставил убедительных объяснений своим действиям, несмотря на дипломатические и военные запросы со стороны Израиля.
Ранее Израиль заключал тайное соглашение с Египтом, в рамках которого наноcил удары по боевикам на Синайском полуострове.
