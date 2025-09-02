Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
В Курской области на минах подорвались два человека
В понедельник на минном поле в Рыльском районе Курской области подорвались мужчины 28-ми и 38-ми лет, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
В результате подрыва оба на минном поле у села Поповка мужчины погибли на месте, указал Хинштейн в своем Telegram-канале.
На прошлой неделе оператор ВГТРК Сергей Солдатов, раненный при выполнении профессиональных обязанностей в одном в курском приграничье, был успешно прооперирован и переведен в реанимацию.
Также на прошлой неделе в результате атаки дрона в Беловском районе Курской области пострадали четыре человека.