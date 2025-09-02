В Курской области на минах подорвались два человека

Tекст: Алексей Дегтярев

В результате подрыва оба на минном поле у села Поповка мужчины погибли на месте, указал Хинштейн в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе оператор ВГТРК Сергей Солдатов, раненный при выполнении профессиональных обязанностей в одном в курском приграничье, был успешно прооперирован и переведен в реанимацию.

Также на прошлой неделе в результате атаки дрона в Беловском районе Курской области пострадали четыре человека.