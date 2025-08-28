  • Новость часаРоссийские войска углубились в пригород Купянска
    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай
    Минобороны показало новые кадры со взорвавшего корабль ВМС Украины катера
    Консульство Словакии спустя два года возобновило выдачу туристических виз россиянам
    Экс-директору Театра сатиры грозит 10 лет лишения свободы
    В Вашингтоне пообещали выступление Трампа по ситуации на Украине
    Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора
    Украину начали массово покидать мужчины в возрасте от 18 до 22 лет
    Мэра Владимира арестовали по делу о крупном мошенничестве
    Производитель Лабубу попал в топ-100 богатейших людей мира
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    28 августа 2025, 21:50 • Новости дня

    Раненный в Курской области оператор ВГТРК после операции переведен в реанимацию

    @ t.me/Hinshtein

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, раненный при выполнении профессиональных обязанностей в одном из приграничных населенных пунктов Курской области, был успешно прооперирован и переведен в реанимацию, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, получивший ранения в одном из приграничных населенных пунктов Курской области, был успешно прооперирован и переведен в реанимацию, следует из сообщения в Telegram-канале Хинштейна.

    По словам Хинштейна, через некоторое время врачи проведут второй этап реконструирующей операции, так как в результате детонации у Солдатова серьезно повреждена нога. Сейчас журналисту оказывают помощь специалисты Курской областной больницы совместно с врачами федерального Центра медицины катастроф. Состояние оператора оценивается как стабильное, за его здоровьем ведется круглосуточное наблюдение.

    Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что журналист ВГТРК подорвался на мине в приграничном населенном пункте и был доставлен в больницу.

    Раненого оператора ВГТРК в Курске прооперировали хирурги из Москвы.

    28 августа 2025, 11:22 • Новости дня
    ВЗГЛЯД: Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

    Северная часть Купянска оказалась под контролем российских войск после взятия Кондрашовки и начала боев за ключевые районы города, это станет чувствительной потерей для ВСУ.

    Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска, имеющего стратегическое значение для проведения спецоперации. Прорыв российских войск стал возможен после взятия Кондрашовки к северу от города, что позволило обезопасить фланги наступающей группировки и начать продвижение к городской застройке. Сейчас трасса Н-26, последняя крупная транспортная артерия для снабжения украинских частей, находится под огневым контролем ВС РФ.

    Одновременно российские мотострелки закрепились в Соболевке у леса Малые Ровны, чтобы надежно перекрыть дорогу между Соболевкой и Благодатным на Чугуев и далее Харьков. В Благодатном идут уличные бои, что значительно осложнило централизованное снабжение украинской группировки в Купянске. По сути, украинским военным остается только один путь отхода через Осиново, который сопряжен с большими потерями, отмечает газета ВЗГЛЯД в своем аналитическом материале.

    Особое внимание российские силы уделяют узкому центральному участку Купянска – улицам Кузнечной и Центральной, которые ведут к мосту через Оскол в восточную промышленную часть города. Украинские войска интенсивно укрепили именно промышленную зону, построив там бункеры и подземные ходы. Поэтому штурм востока города с ходу оказался затруднен, и российские войска поэтапно блокируют западную часть до трассы Н-26, чтобы лишить противника возможности снабжения.

    По словам экспертов, российские силы уже заняли северную промзону, в том числе здания филиала Харьковгаза и склады «Агротон», продвинувшись до парка имени Комсомола и стадиона «Спартак». Основные укрепления противника остались в многоэтажной застройке и на восточном берегу Оскола, где продолжаются бои за Петропавловку и промышленную часть Заосколья. Оборона украинских войск оказалась недостаточно гибкой из-за ошибок командования и постоянного переброса резервов.

    Купянск остается важнейшим логистическим хабом региона, обладая старой железнодорожной развязкой и транспортной инфраструктурой, что делает его контроль принципиально значимым для обеих сторон. Взятие города российскими войсками может поставить под угрозу удержание Чугуева, Изюма, Балаклеи, а также создать предпосылки для окружения Славянска и Краматорска. Освобождение Купянска рассматривается как первый этап перехода к масштабным стратегическим операциям в северной части ДНР.

    Кроме военного значения Купянск имеет и символическую роль: именно сюда в 1941 году было эвакуировано правительство УССР, что позволило городу получить неофициальный статус «третьей столицы Украины».

    Операция по освобождению города развивается по сценарию зачистки Угледара – сначала блокирование коммуникаций, затем последовательное освобождение городской застройки. Сопротивление украинских войск обещает усилиться по мере приближения к плотной многоэтажной застройке, но плотность и высотность построек в Купянске ниже, чем в Угледаре, что облегчает действия наступающих подразделений.

    28 августа 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины

    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины безэкипажным катером

    @ Mil.gov.ua (CC BY 4.0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средний разведывательный корабль украинских военно-морских сил «Симферополь» уничтожен российскими военными в устье Дуная, сообщило Министерство обороны России в четверг. Уточняется, что удар по кораблю был нанесен с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    Корабль удалось уничтожить с помощью быстроходного безэкипажного катера, его поразили в устье реки Дунай, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что в результате атаки украинский военный корабль затонул.

    Корабль «Симферополь» построили в корпусе рыболовного траулера проекта 502ЭМ. Основой комплекса его разведывательного оборудования была станция радиотехнической разведки «Мельхиор».

    Станцию производит киевское НИИ «Квант-Радиолокация». У него также могут быть установлены поставленные киевскому режиму в 2019 году широкополосные пеленгаторные антенны компании Rohde & Schwarz.

    В мае на нем произошло возгорание, из-за чего были сдвинуты сроки введения в эксплуатацию.

    Также в ночь на четверг российские военные групповым ударом высокоточным оружием большой дальности поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и военные авиабазы Украины.

    В прошлые сутки накануне ВС России поразили пункты управления и места сборки беспилотников.

    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    28 августа 2025, 14:18 • Новости дня
    Стармер сообщил о повреждении здания Британского совета в Киеве

    Премьер Британии Стармер сообщил о повреждении здания Британского совета в Киеве

    @ Rick Gold/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер рассказал о серьезном повреждении здания Британского совета (организация признана нежелательной в РФ) в Киеве после авиаудара, учреждение временно прекращает прием посетителей.

    Здание Британского совета в Киеве было повреждено после ночных авиаударов, сообщил премьер-министр Британии Кир Стармер в соцсети X, передает ТАСС.

    Представительство организации на Украине подтвердило, что помещение получило серьезные повреждения и будет закрыто для посетителей до дальнейшего уведомления.

    Британский совет признан в России нежелательной организацией с июня. Министерство юстиции России добавило организацию, аффилированную, по данным ведомства, со спецслужбами Британии, в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых запрещена на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, облако смога накрыло столицу Украины после серии взрывов и пожаров.

    Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о серийных ударах по объектам ВСУ в Киевской области, что привело к гибели значительного числа украинских и иностранных военных.

    28 августа 2025, 16:47 • Новости дня
    Эксперт: Морские дроны России заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях

    Военный аналитик Кнутов: Потопление украинского корабля «Симферополь» – предупреждение судам, перевозящим оружие для ВСУ

    Эксперт: Морские дроны России заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях
    @ Mil.gov.ua (CC BY 4.0)

    Tекст: Анастасия Куликова

    Потопление украинского корабля «Симферополь» российским безэкипажным катером – сигнал странам НАТО, которые судами перевозят оружие для ВСУ. Кроме того, благодаря развитию подобных дронов ВС России в перспективе могут взять одесские порты под контроль, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитики также подчеркивают: успешное применение морского дрона переводит войну на море в новую фазу.

    «Потопление российским безэкипажным катером корабля «Симферополь» ВМС Украины – важный прецедент. Мы показали, что у нас есть морские дроны, которые будут кошмарить не только остатки украинского флота, но и те суда, которые везут оружие для ВСУ под видом гражданских грузов», – подчеркнул Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    По его мнению, для российских сил открывается перспектива «взять под контроль одесские порты». «Нынешняя операция стала хорошей демонстрацией наших возможностей», – добавил собеседник. Кнутов напомнил, что Россия активно ведет разработку БЭКов. В июне прошлого года были представлены «Визир», «Оркан», «БЭК-1000». В 2025 году безэкипажные катера были применены на учениях «Июльский шторм».

    Эксперт считает, что успех удара по украинскому кораблю обеспечила разведка. «Наверняка работал беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который имеет хорошую разведывательную аппаратуру, мощную видеокамеру. С помощью БПЛА, вероятно, обнаружили цель, а дальше по наводке действовал БЭК», – рассуждает спикер.

    «Потопление «Симферополя» стало пробным и успешным ударом. Я думаю, что в последующем мы увидим еще такие операции, а применение морских дронов станет более широким. Таким образом, противнику придется чувствовать себя неуютно в тех морских акваториях, к которым он привык», – акцентировал Кнутов.

    Авторы Telegram-канала «Военная хроника» называют этот эпизод «боевым крещением российских БЭКов и шагом к их дальнейшему применению». «Теперь ключевой вопрос масштабирования атак сводится к двум факторам. Первый – серийное производство: насколько быстро Россия сможет наладить выпуск БЭКов в больших количествах. Второй – средства противодействия: какие технологии и тактики сможет выработать украинская сторона для защиты морских маршрутов», – отмечают аналитики.

    «Дефицита целей у БЭКов не будет: морской трафик в Одессу остается плотным – а значит, ударные возможности дронов будут востребованы постоянно. Успешное применение морского дрона России переводит войну на море в новую фазу, где можно не только отвечать на удары, но и наносить их. Все теперь зависит от того, смогут ли эти удары принять массовый характер, превратившись в фактор, способный парализовать движение в западной части Черного моря и прервать морские поставки на Украину», – заключили эксперты.

    Ранее Минобороны сообщило о потоплении украинского военного корабля. «С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», – говорится в сообщении ведомства.

    «Этот крайне невезучий кораблик – «Симферополь» – можно считать олицетворением «могучих» военно-морских сил Украины», пишут авторы канала WarGonzo в Telegram-канале. «Это самое крупное судно, что смогла построить и принять в состав своего флота постмайданная Украина, изначально являлось средним рыболовным траулером морозильным (СРТМ) советской постройки», – напомнил он.

    «В 2016 году на него установили станцию радиотехнической разведки, 30-мм пушку и ПЗРК «Игла» – так рыбак стал военным разведчиком. В апреле 2019 года он был спущен на воду в Киеве, в мае на борту произошел пожар. С тех пор «Симферополь» находился на ремонте и испытаниях», – отметил моряк. Он допустил, что атака БЭКа предотвратила первый выход украинского разведывательного траулера в море. «Вот и нечего называть свои корабли именами чужих городов», – акцентировал специалист.

    28 августа 2025, 17:46 • Новости дня
    Оператор ВГТРК получил ранения при подрыве на мине в Курской области
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Курской области оператор ВГТРК был госпитализирован после взрыва мины во время выполнения профессиональных обязанностей в приграничном населенном пункте.

    Оператор ВГТРК получил ранения при подрыве на мине в одном из приграничных населенных пунктов Курской области, передает ТАСС.

    Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что военные оказали журналисту первую помощь непосредственно на месте происшествия и затем доставили его в областную больницу. Сейчас оператору предоставляют необходимое медицинское лечение. Хинштейн подчеркнул, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, врачи делают все возможное для его восстановления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, оператор Дмитрий Волков получил ранение. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим уничтожает российских журналистов и правовые принципы, сравнив его со стихийным бедствием.

    28 августа 2025, 12:23 • Новости дня
    ВС России поразили групповым ударом военные авиабазы и объекты ВПК Украины
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и военным авиабазам Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов и БПЛА. Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили пункты управления и места сборки беспилотников. Ранее ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и шесть авиабомб.

    В минувшие выходные ВС России поразили предприятие ВПК Украины.

    28 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республике.

    Группировкой нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ около Северска, Федоровки, Константиновки и Дроновки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, бронемашину, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии, два склада с боеприпасами и склад материальных средств.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой бригад, десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ возле Голубовки, Варачино, Павловки, Степного, Кондратовки, Новой Сечи, Марьино и Юнаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Ивашками, Волчанском и Амбарным Харьковской области.

    Противник при этом потерял свыше 180 военнослужащих, пять бронемашин, артиллерийское орудие, два склада с боеприпасами и семь складов материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Богуславки, Боровской Андреевки Харьковской области, Ставкок и Кировска ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции РЭБ и два склада боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Красноармейска, Димитрова, Дорожного, Белицкого и Родинского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 410 военнослужащих, немецкий танк Leopard, три бронемашины и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Вороного Днепропетровской области, Камышевахи ДНР и Левадного Запорожской области.

    Противник при этом потерял до 240 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, включая американскую 155 мм гаубицу М198, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Новоандреевки, Павловки, Веселянки, Приморского Запорожской области, Никольского и Антоновки Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад с боеприпасами и четыре склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили поселок Первое Мая в ДНР. Ранее на этой неделе российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области

    До этого российские войска освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    28 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Эксперт сообщил о первом уничтожении корабля ВСУ безэкипажным катером

    Эксперт Федутинов сообщил о первом уничтожении корабля ВСУ безэкипажным катером

    Tекст: Ольга Иванова

    Впервые российский безэкипажный катер был применен для уничтожения корабля ВМС на Украине, заявил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    Впервые российские войска уничтожили корабль ВМС Украины с помощью безэкипажного катера, передает ТАСС. По словам эксперта по беспилотной авиации Дениса Федутинова, этот случай официально подтвержден Министерством обороны России.

    «Это первый подтвержденный Минобороны РФ случай поражения российским безэкипажным катером корабля украинских ВМС. Из имевших резонанс эпизодов применения российских БЭКов вспоминается только эпизод с подрывом в районе одного из мостов через Днепр», – рассказал Федутинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило об уничтожении среднего разведывательного корабля военно-морских сил Украины «Симферополь» в устье Дуная. Российские военные провели удар по кораблю с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    28 августа 2025, 14:45 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о поведении иностранных боевиков на линии фронта

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Наемники из других стран в Сумской области проявляют себя весьма пассивно, заявил служивший в 132-м разведывательном батальоне ВСУ пленный военный Михаил Кулачик.

    Кулачик заявил, что его мобилизовали вопреки действующей броне и отправили на фронт после задержания полицией, передает РИА «Новости».

    Его вместе с другими мобилизованными перевезли через Днепропетровск в Житомирскую область, затем направили на линию соприкосновения в Сумскую область.

    Там Кулачик встретился с иностранными военными, которые воевали на стороне Киева. По его словам, иностранные наемники не участвовали в выполнении боевых задач вместе с украинскими солдатами, а большую часть времени проводили в бездействии.

    «Я пришел с первой задачи, они еще были, пошел на вторую задачу, они еще не выходили... Они находились именно там. Один сидел, в телефончике играл. Второй отдыхал. Балдели, сидели», – пояснил он.

    Ранее в ДНР несколько расчетов ударных дронов украинской армии сдались в плен бойцам группировки войск «Запад».

    До этого польский наемный боевик ВСУ Кшиштоф Флачек заявил, что оказался в плену у российских военных после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.

    28 августа 2025, 12:47 • Новости дня
    Российские силы ПВО сбили самолет Су-27 ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 018 беспилотников, 625 ЗРК, 24 831 танк и других бронемашин,1 588 боевых машин РСЗО, 29 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 40 547 единиц спецтехники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Напомним, 9 августа ПВО России сбила Су-27 Воздушных сил Украины. До этого ВКС России сбили украинский Су-27 29 апреля. В 3-й штурмовой бригаде ВСУ объяснили потерю Су-27 человеческим фактором.

    28 августа 2025, 14:44 • Новости дня
    Российский боец назвал атаку ВСУ на Крым самоубийственной

    Tекст: Вера Басилая

    Диверсанты ВСУ на катерах пытались прорваться к Крыму, чтобы продемонстрировать свою активность западным спонсорам, несмотря на заведомо опасные условия, сообщил боец бригады «Конвой» в составе группировки войск «Днепр» с позывным Мираж.

    Попытка диверсионно-разведывательной группы ВСУ прорваться к Крымскому полуострову на катерах 20 августа была рассчитана на то, чтобы показать спонсорам Киева активные действия украинских сил, передает ТАСС. Об этом сообщил боец отряда «Омерзительная восьмерка» бригады «Конвой» добровольческого корпуса с позывным Мираж.

    По словам Миража, в Крыму создается эшелонированная оборона, включающая средства обнаружения и огневого поражения противника. Он отметил, что по мере приближения к берегу защита только усиливается, что делает высадку вражеского десанта практически невозможной из-за применяемых современных вооружений.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военнослужащие сорвали попытку ДРГ ВСУ на катерах прорваться к Крымскому полуострову.

    Военнослужащие России поразили один из катеров, в итоге украинская операция была сорвана.

    28 августа 2025, 06:33 • Новости дня
    Наемники ВСУ отказались от выполнения задач в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранные наемники в составе ВСУ массово отказываются от выполнения боевых задач в районе Покровского после первого выхода на позиции и разрывают контракты.

    Иностранные наемники в рядах ВСУ начали отказываться от выполнения боевых задач после первого выхода в район населенного пункта Покровское, пишет РИА «Новости». Колумбийские наемники, по словам собеседника агентства, заявили о нежелании продолжать участие в операциях после первого столкновения с российскими силами. Кроме того, часть наемников решила разорвать контракты с украинской армией и прекратить военную службу.

    Силовики отмечают, что латиноамериканцев нередко привлекают к службе обещаниями значительных выплат и комфортных условий, однако на практике они сталкиваются с тяжелыми условиями и плохим отношением командования. По информации источника, иностранцы часто используются как «пушечное мясо» и нередко погибают, при этом компенсации семьям, как правило, не выплачиваются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил о плохом обеспечении колумбийских наемников, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за значительных потерь. Эксперт Санчес отметил случаи невыплаты компенсаций семьям погибших колумбийских наемников.

    28 августа 2025, 09:51 • Новости дня
    Две бригады ВСУ оказались заблокированы в Серебрянском лесничестве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Серебрянского лесничества на Украине окружены две бригады, среди которых выделяются элитные операторы беспилотников, считающиеся крайне ценными для ВСУ, сообщил военный и политический эксперт из Донбасса Ян Гагин.

    По его словам, две бригады украинских военнослужащих, включая элитные подразделения операторов БПЛА, заблокированы российскими силами в Серебрянском лесничестве Луганской народной республики, передает ТАСС.

    По словам Гагина, украинские военные оказались в тяжелом положении. «Отдельно стоит рассказать о ситуации в Серебрянском лесничестве, где нашими силами сейчас блокированы практически две бригады [ВСУ], они находятся в достаточно тоже тяжелом положении. И сейчас украинские силы пытаются вывести из-под удара целое подразделение операторов беспилотных летательных аппаратов», – заявил он.

    Эксперт подчеркнул, что подразделения операторов дронов считаются элитой, их подготовка требует значительного времени и боевого опыта. Он добавил, что украинское командование будет всеми силами пытаться спасти этих специалистов, а менее ценные подразделения, по его мнению, могут быть оставлены, чтобы затруднить продвижение российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска добились серьезного успеха и окружили части теробороны ВСУ на севере ЛНР в районе Серебрянского лесничества. Российские военные уничтожили 53-ю бригаду ВСУ в Серебрянском лесу. За одни сутки российские войска нанесли более 100 ударов по позициям ВСУ у Кременной.

    28 августа 2025, 07:03 • Новости дня
    Бригада ВСУ под началом «Азова» оказалась в огневом окружении под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На красноармейском направлении подразделения 79-й бригады ВСУ под командованием «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) оказались в огневом окружении после нескольких неудачных попыток контратаки, рассказал боец 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии Южного военного округа Евгений.

    По его словам, военные 79-й бригады ВСУ под руководством «Азова» попали в огневое окружение на красноармейском направлении, пишет РИА «Новости». Евгений сообщил: «Они пытаются контратаковать, но все эти контратаки проваливаются… Они ворвались и сразу же оставили обычных пехотинцев на позициях. И все, они откатились дальше отдыхать и тренироваться. Что мы делаем? Мы потом берем просто в котел этот мешок, методически пережигаем. Туда подвозят вооружение, технику, ротируют личный состав. И все мы это уничтожаем».

    Евгений отметил, что любые сообщения о продвижениях ВСУ и «Азова» на этом участке фронта являются пиар-акциями, не отражающими действительное положение дел. По его словам, командование ВСУ не учитывает потери при проведении подобных информационных акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики формирования «Азов» сбежали с Краснолиманского направления. Батальон «Азова» был уничтожен ВС России в этом районе. В ДНР ликвидировали одного из наиболее известных представителей бригады «Азов».

    28 августа 2025, 07:24 • Новости дня
    Родственники заявили о пытках мобилизованных ВСУ в ямах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованных в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ на харьковском направлении, по сообщениям родственников, неделями удерживают в ямах и подвергают избиениям.

    Родственники военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, действующей на харьковском направлении, заявляют о жестоком обращении с мобилизованными, передает РИА «Новости». По их словам, солдат неделями держат в ямах и подвергают избиениям.

    В российских силовых структурах сообщили, что по этим фактам уже начата проверка в отношении командования бригады. Проверка связана с участившимися случаями издевательств над военнослужащими, о которых сообщают родственники мобилизованных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе жители совершили нападение на полицейских, которые пытались мобилизовать мужчину. Военные власти на Украине заявили, что граждане могут потерять бронь, если своевременно не подтвердят статус предприятия. Власти Львовской области заявили, что автобусы прекратили движение из-за мобилизации водителей.

    Российский рынок модной продукции удвоился за пять лет

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Что мешает забыть песни иноагентов

    Крымские законодатели рекомендовали местным властям запретить воспроизведение на уличных площадках песен и иных произведений иноагентов. Также они подготовили обращение в Госдуму с инициативой ввести аналогичный запрет на всей территории России. Дискуссии по этому вопросу продолжаются на разных уровнях, но единого мнения пока не сформировано. Более того, ситуация усложняется, когда речь идет о популярных песнях и фильмах, содержащих музыку, любимую многими. Подробности

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации