Пескова спросили, состоится ли встреча Путина и Ким Чен Ына

Песков: Встречу Путина и Ким Чен Ына обсудят после прибытия лидера КНДР в Пекин

Tекст: Мария Иванова

Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына будет обсуждаться после прибытия северокорейского лидера в Пекин вечером 2 сентября, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Дело в том, что Ким Чен Ын только сегодня вечером прибывает в Пекин. И после того, как он прибудет, уже будет возможность непосредственно с делегацией обсудить возможность [встречи лидеров] с учетом графиков», – заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, передает ТАСС.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что возможность организации встречи Путина и Ким Чен Ына находится в стадии проработки. Ожидается, что конкретные решения будут приниматься после консультаций между делегациями обеих стран.

Напомним, накануне Ким Чен Ын отправился из Пхеньяна в Китай на поезде.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит парад в Пекине вместе с лидерами 26 государств, что станет его первым участием в многостороннем дипломатическом форуме с 2011 года.