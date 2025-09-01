Ким Чен Ын поездом отправился из Пхеньяна в Китай на праздничные мероприятия

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в КНДР, Ким Чен Ын покинул столицу республики после полудня по местному времени и сейчас находится в пути, передает ТАСС.

Целью визита северокорейского лидера стало участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

В южнокорейских медиа отмечается, что Ким Чен Ын впервые примет участие в подобного рода многостороннем дипломатическом событии.

В Пекине 3 сентября пройдет масштабный военный парад, на котором Китай планирует представить современную военную технику собственного производства.

Ожидается, что на торжественной церемонии будут присутствовать руководители ряда государств, включая президента России Владимира Путина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын посетит парад в Пекине вместе с лидерами 26 государств, что станет его первым участием в многостороннем дипломатическом форуме с 2011 года.

Ким Чен Ын возложил венок у Монумента освобождения в честь 80-летия освобождения Кореи и выразил признательность подвигу советских солдат.