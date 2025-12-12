Создателя криптовалют TerraUSD и Luna приговорили к 15 годам тюрьмы

Создателя криптовалют TerraUSD и Luna До Квона приговорили к 15 годам тюрьмы

Tекст: Мария Иванова

Южнокорейский предприниматель До Квон, известный как сооснователь компании Terraform Labs и создатель криптовалют TerraUSD и Luna, был приговорен к 15 годам лишения свободы за мошенничество, сообщает NBC News.

Решение суда было связано с обрушением стоимости токенов в 2022 году, что привело к банкротству многих компаний и потерям примерно на 40 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Судья, вынося приговор, назвал действия До Квона «эпическим мошенничеством». Сам предприниматель признал свою вину в том, что вводил инвесторов в заблуждение, утверждая, будто его цифровая валюта будет стабильной даже в условиях рыночных потрясений.

Это дело стало одним из самых резонансных в индустрии цифровых активов, поскольку До Квон – не единственный криптомагнат, который столкнулся с судебным преследованием после резких падений рынка.

Напомним, ранее нейросети назвали криптовалюты, которые потенциально могут стать «цифровым золотом».