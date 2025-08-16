Ким Чен Ын почтил память советских воинов в Пхеньяне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидер КНДР Ким Чен Ын почтил память советских воинов, освободивших Корею во время Второй мировой войны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). По случаю 80-летия освобождения Родины он 15 августа возложил венок к Монументу освобождения в Пхеньяне.

Во время церемонии Ким Чен Ына сопровождали руководящие кадры Центрального комитета Трудовой партии Кореи, представители министерств иностранных дел и обороны, а также командующие Корейской народной армии. У монумента был выстроен почетный караул, прозвучали гимны России и КНДР.

Венок был возложен под музыку от имени Ким Чен Ына, а на ленте к венку было написано: «Мы не забываем заслуг павших советских воинов». Ким Чен Ын выразил глубокое почтение советским солдатам, отметив их «несравненный героизм и немеркнущие подвиги», проявленные в борьбе с японским империализмом.

Он подчеркнул, что боевое братство и «кровные узы» между армиями и народами двух стран, возникшие в тяжелой войне, являются примером международной справедливости и солидарности. Ким Чен Ын также выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружбы между КНДР и Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником России и КНДР. Ким Чен Ын пообещал военную поддержку России при «нападении Запада». Ким Чен Ын призвал к радикальному усилению военной подготовки армии КНДР.