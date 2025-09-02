Ученые спрогнозировали усиление магнитной бури к середине дня

Ученые ИКИ РАН предупредили о вероятном усилении магнитной бури до уровня G3

Tекст: Мария Иванова

Магнитная буря на Земле, обусловленная выбросом солнечной плазмы, продолжается и может усилиться, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Сейчас геомагнитная ситуация развивается по мягкому сценарию благодаря положительной ориентации межпланетного магнитного поля. Этот фактор сдерживает как развитие самой магнитной бури, так и образование северных сияний.

Согласно прогнозу, к середине дня ожидается изменение знака магнитного поля, после чего буря может достичь уровня G3. В таком случае геомагнитное возмущение станет более выраженным, а вероятность наблюдать полярные сияния увеличится.

Буря, начавшаяся около полуночи по московскому времени, с некоторыми перерывами может продлиться не менее суток и затронет также часть среды.

Ночью в северо-западных регионах России удалось зафиксировать «хвост» зоны полярных сияний, однако основная часть сместилась в сторону Скандинавии и Канады из-за позднего прихода солнечной плазмы. Предполагается, что зона полярных сияний сохранится до следующей ночи, и тогда сияния смогут наблюдаться по всей территории страны.

