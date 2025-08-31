Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.2 комментария
Ученые спрогнозировали наступление пика магнитной бури во вторник днем
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о пике магнитной бури во вторник днем
Мощная магнитная буря, вызванная выбросом плазмы с Солнца, достигнет максимальной силы на Земле во вторник днем, она затронет радиосвязь и спутниковую навигацию.
Геомагнитные возмущения, вызванные выбросом плазмы с Солнца, продлятся на Земле от 30 до 45 часов, передает РИА «Новости». По расчетам специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, буря начнется 1 сентября около 23 часов по московскому времени и продлится весь вторник и часть среды.
Пик бури ожидается во вторник, 2 сентября, около полудня, когда геомагнитный индекс достигнет уровня Kp=7, что соответствует магнитной буре категории G3. «Бури данного уровня являются сильными и способны приводить к увеличению сноса с орбиты космических аппаратов, ложным срабатываниям защиты в энергетических системах, прерываниям радиосвязи и перерывам в спутниковой навигации. Полярные сияния могут быть видны до средних широт в 50-55 градусов», – рассказали ученые.
Новую информацию о развитии ситуации можно будет получить только после того, как облако плазмы приблизится к Земле и появится в зоне наблюдения солнечных коронографов – примерно за час до удара.
