Ученые спрогнозировали наступление пика магнитной бури во вторник днем

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о пике магнитной бури во вторник днем

Tекст: Ольга Иванова

Геомагнитные возмущения, вызванные выбросом плазмы с Солнца, продлятся на Земле от 30 до 45 часов, передает РИА «Новости». По расчетам специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, буря начнется 1 сентября около 23 часов по московскому времени и продлится весь вторник и часть среды.

Пик бури ожидается во вторник, 2 сентября, около полудня, когда геомагнитный индекс достигнет уровня Kp=7, что соответствует магнитной буре категории G3. «Бури данного уровня являются сильными и способны приводить к увеличению сноса с орбиты космических аппаратов, ложным срабатываниям защиты в энергетических системах, прерываниям радиосвязи и перерывам в спутниковой навигации. Полярные сияния могут быть видны до средних широт в 50-55 градусов», – рассказали ученые.

Новую информацию о развитии ситуации можно будет получить только после того, как облако плазмы приблизится к Земле и появится в зоне наблюдения солнечных коронографов – примерно за час до удара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что после выброса Солнцем облака плазмы на Земле 2 сентября могут начаться магнитные бури предпоследнего уровня мощности.