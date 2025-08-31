Стало известно об ожидаемых магнитных бурях предпоследнего уровня мощности

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупредила о сильных магнитных бурях

Tекст: Антон Антонов

По данным космических коронографов LASCO и CCOR-1, выброс плазмы произошел после вспышки M2.76, и его траектория направлена к Земле, что исключает вероятность прохождения мимо планеты, сообщает лаборатория в Telegram.

Ожидается, что солнечное вещество достигнет орбиты Земли во вторник, вызвав магнитные бури уровней G2-G4.

Точную информацию о времени прихода плазмы и силе геомагнитного воздействия специалисты обещают дать в ближайшие сутки. Главной угрозой сейчас считаются повторные выбросы плазмы, которые вероятны из-за большого запаса вспышечной энергии Солнца.

G-индекс характеризует интенсивность геомагнитного шторма по воздействию вариаций магнитного поля Земли на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию и т. д. По этой шкале магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые бури) до G5 (экстремально сильные бури).

Как писала газета ВЗГЛЯД, активная область 4197 на Солнце повернулась к Земле и представляет собой рекордную по размерам и структуре зону с повышенной угрозой. В этой области специалисты зафиксировали мощный всплеск энерговыделения.