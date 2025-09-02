Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Канцлер Австрии ответил на предложение пересмотра нейтрального статуста страны
Заявление канцлера Австрии Кристиана Штокера прозвучало на фоне обсуждения позиций по вопросам военной безопасности после заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о мерах России в ответ на расширение НАТО.
«Мы нейтральная страна, нейтралитет не ставится под сомнение, а вступление в НАТО не является темой для обсуждения», – приводит ТАСС слова канцлера Австрии Штокера со ссылкой на телеканал ORF.
Напомним, 28 августа Медведев заявил, что российские власти примут ответные меры на военные угрозы, связанные со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, без исключения для Австрии в случае ее присоединения к альянсу.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил, что попытки Вены отказаться от нейтралитета могут разрушить юридический фундамент австрийской государственности.
Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер ранее выступила за проведение публичных дебатов по вопросу возможного отказа страны от нейтралитета и вступления в НАТО.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Австрия обязана сохранять вечный нейтралитет согласно Московскому меморандуму 1955 года, который был подписан СССР, Британией, Францией и США.