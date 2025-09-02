Канцлер Австрии ответил на предложение пересмотра нейтрального статуста страны

Tекст: Ирма Каплан

«Мы нейтральная страна, нейтралитет не ставится под сомнение, а вступление в НАТО не является темой для обсуждения», – приводит ТАСС слова канцлера Австрии Штокера со ссылкой на телеканал ORF.

Напомним, 28 августа Медведев заявил, что российские власти примут ответные меры на военные угрозы, связанные со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, без исключения для Австрии в случае ее присоединения к альянсу.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил, что попытки Вены отказаться от нейтралитета могут разрушить юридический фундамент австрийской государственности.

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер ранее выступила за проведение публичных дебатов по вопросу возможного отказа страны от нейтралитета и вступления в НАТО.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Австрия обязана сохранять вечный нейтралитет согласно Московскому меморандуму 1955 года, который был подписан СССР, Британией, Францией и США.