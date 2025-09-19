Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?5 комментариев
Еврокомиссия предложила ускорить отказ от российского СПГ
Европейская комиссия намерена ускорить процесс прекращения импорта сжиженного природного газа из России.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что целью комиссии является полный отказ от российского СПГ к 1 января 2027 года, передает ТАСС.
«Наша цель – ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 года», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Ранее в Еврокомиссии поддержали полный отказ от топлива из России. Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России.
Президент США Дональд Трамп сообщил о поддержке Лондоном отказа от российской нефти.