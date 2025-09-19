Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ столкнулись с серьезным дефицитом топлива, поскольку все нефтеперерабатывающие заводы страны прекратили работу, передает ТАСС.

Нагорняк заявил: «Мы тратим деньги на горюче-смазочные материалы, с чем сейчас в Вооруженных силах дефицит».

По словам Нагорняка, украинские НПЗ остановились из-за повреждений после ударов Вооруженных сил России, полностью прекратив выпуск бензина и дизельного топлива. Депутат подчеркнул, что теперь Украина полностью зависит от импорта топлива.

Поставки топлива для армии сократились втрое. Нагорняк пояснил, что раньше подразделения получали примерно 100 тонн топлива в неделю, а сейчас только 30 тонн. Он добавил, что заправки для гражданских лиц не испытывают такого дефицита, поскольку работают на импортном топливе, которое закупают частные компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина получает значительную часть топлива для армии из Европы, в том числе из Польши, Румынии и Венгрии. Военные на Украине жаловались на нехватку топлива для техники в Донбассе. Рост расходов на армию и закупку топлива разоряет граждан страны.