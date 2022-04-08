Откуда Украина получает топливо для войны с Россией

Страны НАТО договорились о поставках ВСУ тяжелых видов наступательных вооружений. Однако поступающая с Запада бронетехника требует от Украины сосредоточения соответствующих запасов топлива. Ранее львиная доля рынка ГСМ в стране принадлежала Минску и Москве. Теперь ситуация сильно изменилась – российская армия планомерно уничтожает НПЗ и топливные базы Украины. Кто снабжает украинские самолеты и танки топливом и как ВС России могут воспрепятствовать этому?

Российские военные в среду и четверг высокоточными ракетами воздушного и морского базирования уничтожили четыре крупных базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в районах Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. С этих баз снабжались топливом украинские подразделения под Харьковом, Николаевом и в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, российские войска уничтожили базы ГСМ в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск. Чуть ранее высокоточной крылатой ракетой «Оникс» была взорвана база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили в Харьковской области хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники. Также были нанесены удары по хранилищам с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода – крупнейшего предприятия по производству нефтепродуктов на Украине. Отсюда осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны, сообщает РИА «Новости».

Всего на территории Украины расположено шесть крупных нефтеперерабатывающих заводов: Кременчугский, Лисичанский, Херсонский, Дрогобычский, Одесский и Надворнянский. Судя по информации из открытых источников, все они теперь недействующие, кроме, возможно, Кременчугского.

Тема топливного голода ВСУ находится в фарватере постоянного внимания не только украинского руководства, но и его западных союзников. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о поставке нефти и нефтепродуктов, не указав, правда, в какие сроки и в каком объеме будут осуществляться поставки.

При этом в Пентагоне отказались прямо отвечать на вопрос о том, имеет ли место на Украине нехватка топлива и готовы ли США осуществить необходимые поставки. В военном ведомстве заявили лишь, что США «обсуждали» с украинской стороной «потребности в топливе».

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В то же время объемы поставок оружия из стран НАТО AUKUS требуют все большего расхода топливных ресурсов. Более того, по данным Sky News, страны НАТО рассматривают возможность поставок Украине танков и самолетов – с целью затянуть конфликт в Восточной Европе на долгое время. Схожими данными располагает Financial Times , однако об авиации в данном случае речь не идет.

С другой стороны, в условиях дефицита топлива и скудных транспортных возможностей ВСУ, России удается нивелировать старания НАТО путем высокоточных ударов по скоплениям техники. Несколько таких случаев состоялись накануне, самый значимый из них – удар по станции Новоград-Волынский Житомирской области.

В пятницу Россия продолжила решение этой проблемы – на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших в Донбасс резервов украинских войск. Также в тех районах сосредоточено множество запасов ГСМ при железнодорожных станциях.

По словам экономиста Ивана Лизана, до начала спецоперации незначительная доля ГСМ поставлялась на Украину из стран Евросоюза, но они не закрывали и трети потребностей страны. «Основными поставщиками ГСМ были Россия и Белоруссия. Порядка 50% рынка бензина на Украине контролировалось Белоруссией», – сказал эксперт в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

Аналитик добавил, что Украина не сможет получать углеводороды и из Азербайджана, причем по своей же вине. «Нефть из Азербайджана на Украину доставить можно только морем, через Одесский порт. Но море контролирует Россия, плюс Украина раскидала по морю достаточно большое количество противокорабельных мин», – отметил он.

Впрочем, даже не будь там российского флота и украинских мин – мало какой корабль туда бы осмелился идти, уверен Лизан. «Акватория Черного моря объявлена так называемой зоной войны, а на суда, которые ходят по этим морям, распространяются дополнительные требования страховки, то есть ее стоимость резко возрастает вплоть до того, что туда становится просто нерентабельно плыть», – пояснил эксперт.

Но даже если предположить, что на Украину каким-то образом кто-то доставил топливо, то это мало что даст ВСУ, поскольку российские военные уничтожили большую часть складов ГСМ и НПЗ. «Нормальное снабжение топливом украинской бронетехники невозможно. Им негде хранить топливо. А если они его сразу будут переливать в бензовозы – то их накроет российская авиация сразу после выхода в открытое поле», – пояснил Лизан.

Собеседник напомнил, что еще недели три назад ВСУ в Донбассе столкнулись с топливным голодом. «Совсем скоро будут ездить лишь какие-то бронеавтомобили, а вся остальная техника будет заперта в городах. Сейчас у Запада нет технической возможности снабжать ВСУ топливом, чтобы этого было достаточно для проведения какого-то локального контрнаступления, не говоря уж о масштабных операциях», – подчеркнул эксперт.

«Украина и ранее была импортозависимой с точки зрения энергоресурсов, теперь же, когда Россия и Белоруссия перестали поставлять сырье, у них возник реальный дефицит как топлива, так и горюче-смазочных материалов», – рассказал научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, именно благодаря Минску и Москве все это время Киев получал дизельное топливо, бензин, авиакеросин, а также сжиженный углеводородный газ. «Фактически с конца нулевых из крупных НПЗ на Украине оставался только Кременчугский завод. Сейчас и он пострадал в результате боевых действий. Есть также установка в Одессе и несколько небольших нефтеперерабатывающих заводов, но пока тоже не понятно, могут ли они функционировать», – рассуждает эксперт. Юшков уточнил, что

сейчас главная артерия снабжения Украины топливом проходит через Литву и Польшу. Для этого используется железнодорожный транспорт и автоцистерны.

«Проблема заключается в том, что не очень понятно, в каких объемах им нужно топливо. До сих пор не озвучено, нужно оно только для нужд армии или еще для гражданского населения. Очевидно, что Киев будет оценивать только потребности на подконтрольных ему территориях. А эта ситуация меняется каждый день», – отмечает собеседник.

По словам аналитика, одна из основных задач российской армии заключается в том, чтобы в буквальном смысле обездвижить противника. «Россия постоянно ускоряет этот процесс, уничтожая запасы топлива противника. Примечательно, что нынешний дефицит топлива западные регионы Украины ощущают в меньшей степени. А вот Центральной Украине приходится сложнее. Соответственно, на западе страны остаются целыми и емкости для хранения, и возможности для трансграничной торговли. Но этих мощностей едва ли хватит для остальных частей Украины», – заключил Юшков.

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