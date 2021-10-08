Расходы на армию разоряют население Украины

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8 октября, пятница  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
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Китай выявил слабое место российского транспортного потока

Контейнеры стали главным транзитным грузом через Калининград Stefan Puchner/DPA/ТАСС
Грандиозный транспортный успех празднует Калининградская область – за последнее время транзит товаров через местный порт и железную дорогу вырос в несколько раз. Однако внезапно выяснилось, что у этой победы есть и весьма неприятная сторона. Новый Шелковый путь Китая, частью которого стал и Калининград, привел к массовым жалобам местного бизнеса и рискам для снабжения региона. О чем идет речь? Подробности...
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Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет Sascha Steinach/DPA/Zentralbild/Global Look Press
В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России? Подробности...
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Новому флоту России потребуются боевые ледоколы

В России задумались о появлении отдельного Арктического флота Павел Львов/РИА Новости
В России появились сведения о создании Арктического флота – нового объединения в составе ВМФ. И хотя данные об этой структуре пока крайне противоречивые, необходимость усиления военно-морской составляющей России в Арктике не вызывает у специалистов никаких сомнений. Зачем нужен новый флот у северных берегов страны, какие задачи он будет выполнять и чем его корабли будут отличаться от судов других флотов?  Подробности...
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Байден идет ко дну

Сейчас Байдена поддерживают только 38% американцев Samuel Corum/CNP/Global Look Press
Рейтинг президента США Джо Байдена рекордно обвалился. Это вызвано целой совокупностью проблем Америки, часть из которых – прямое следствие политики Белого дома. Что беспокоит американцев больше всего и почему они разочаровались в главе государства, с избранием которого либералы связывали огромное количество надежд? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Расходы на армию разоряют население Украины

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Наращивая рекордными темпами расходы на оборону, Украина возлагала все более тяжкое бремя на собственную экономику и получила хотя и вдвое увеличившуюся, но технически весьма отсталую армию. Подробности...

«Зеленые» привели Германию к кризису, даже не взяв власть

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Интересно, когда до простого Ганса и Фрица (кстати, в Германии для обобщения используется имя Микаэль) дойдет окончательно, в какой ад ввергают страну и Европу все эти «Зеленые»? Подробности...
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Открытое противостояние Азербайджана и Ирана никому не выгодно

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Начавшиеся на ирано-азербайджанской границе учения вооружённых сил Исламской Республики вызвали беспокойство в Баку и Анкаре и вместе с тем определили роль Ирана в армяно-азербайджанском конфликте. Подробности...
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Елена Герасимова

    Расходы на армию разоряют население Украины

    Елена Герасимова
    Журналист, Донецк
    		8 октября 2021, 12:12

    Согласно проекту закона «О государственном бюджете Украины на 2022 год», в будущем году объем расходов государства на оборону, по сравнению с нынешним годом, вырастет еще на 11,3% и достигнет примерно 4,85 млрд долларов. При этом львиную долю этих средств – 3,6 млрд долларов – власти планируют потратить на обеспечение жизнедеятельности армии, то есть Вооруженных сил Украины (ВСУ), и только 1 млрд долларов – на оружие и технику. Таким образом, к следующему году оборонный бюджет этой страны, по сравнению с 2013 годом, увеличится почти в 10 раз. Однако доля расходов на содержание армии в нем составит чуть менее 80%, а на военную технику – лишь чуть более 20%.

    Напомню, что, по данным СМИ, еще в 2010-2013 годах объем расходов Украины на оборону не превышал 1,85 млрд долларов, или 1% ее ВВП. Уже в 2014 году (разумеется, из-за начавшейся войны в Донбассе) он вырос почти в два раза. А в 2015-2016 годах, когда властями страны впервые был взят и подтвержден курс на милитаризацию, он увеличился еще в два раза и достиг 2,38 млрд долларов, или 2,5% ВВП.

    В результате, по информации министерства обороны Украины, только в период с августа 2014-го по август 2015 года общая численность ВСУ выросла чуть менее чем в два раза, до 280 тыс. человек, а их группировка в Донбассе – почти в 2,5 раза, до 73 тыс. человек. Примерно в той же мере увеличилось и количество сосредоточенной в зоне военных действий боевой техники – до 1030 единиц ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, до 360 танков, 1400 бронемашин и т. д. В общем, в этот период государству удалось нарастить собственный оборонный ресурс примерно в два раза, и с этого времени доля, расходуемая непосредственно на войну с ЛДНР, составляет в нем не менее 25%.

    Наряду с этим, если еще в 2014 году предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, входящие в ГК «Укроборонпром», понесли убыток в размере 13,92 млн долларов, то уже в 2015 году получили прибыль в размере 65,04 млн долларов. То есть всего за один год этот сегмент украинской экономики превратился из убыточного в прибыльный, более того – его доходы выросли примерно в пять раз. В то же время прибыль ГК «Укрспецэкспорт» также увеличилась – почти в 2,5 раза, до 3,68 млн долларов.

    И тем не менее в конечном счете все это значит, что в 2015 году Украина, потратив на оборону 2,17 млрд долларов, с одной стороны, в два раза увеличила собственную боевую мощь, но, с другой – заработала в этом сегменте лишь 68,72 млн долларов. В 2016 году это соотношение, по сути, не изменилось – при расходах государства на оборону в размере 2,38 млрд долларов суммарная прибыль «Укроборонпрома» и «Укрспецэкспорта» составила 98,08 млн долларов.

    Фото: Стрингер/РИА Новости

    В течение 2017-2021 годов, по данным СМИ, оборонный бюджет Украины вырос еще в два раза и достиг уже 4,57 млрд долларов, или 2,6% ВВП. В результате по итогам 2011-2020 годов, как констатировали специалисты, по темпам роста расходов на оборону страна стала не более и не менее, но чемпионом мира.

    Между тем в 2017-2019 годах, по информации СМИ, бОльшую часть оборонного бюджета Украины составляли расходы на содержание ВСУ – 2,4 млрд, 3,4 млрд и 4,3 млрд долларов. Соответственно, в этот же период объем расходов на оружие и технику не превышал 600 млн долларов в год. То есть примерно 85% оборонного бюджета составляли расходы на заработные платы военным, закупку топлива, продовольствия, амуниции и т. п., или «проедаемые» средства. И лишь 15% – расходы на развитие военно-технической базы или инвестиции в производство, способные генерировать доход. Таким образом, наращивая рекордными темпами объемы расходов на оборону, Украина, с одной стороны, возлагала все более тяжкое бремя на собственную и без того крайне слабую экономику, а с другой – получила хотя и вдвое увеличившуюся, но технически весьма отсталую армию.

    Вполне закономерно, что в 2019 году новый президент Украины Владимир Зеленский, вопреки собственной громогласной «голубиной» риторике, взял курс на сокращение доли расходов на содержание ВСУ в оборонном бюджете государства до 50% и увеличение доли расходов на военную технику до 30%. Или же – на приведение этого соотношения в соответствие со стандартами НАТО. Тем не менее в 2020-2021 годах объемы расходов на обеспечение армии Украины составили 3,44 млрд и 3,43 млрд долларов, а объемы расходов на оружие и технику – 0,87 млрд и 0,87 млрд долларов. То есть в эти годы доля «проедаемых» средств уменьшилась лишь до 80%, а доля инвестиций в производство выросла только до 20%. И, согласно бюджетным планам, в 2022 году это соотношение останется неизменным.

    И дело тут, конечно, не в том, что Украина, продолжая наращивать оборонный бюджет, никоим образом не создает современную армию, которая одним махом «освободит» Донбасс и отвоюет Крым, в конце концов – это ее личное горе. А в том, что она постоянно изымает все бОльшие средства из все менее эффективно работающей экономики и тем самым неуклонно ее подрывает. И это значит, что имея зависимость от дорогостоящих энергоносителей и, как следствие, чрезмерные тарифы, хронический дефицит госбюджета, неподъемный госдолг, а главное, неизменный критический спад в промышленности – и не вкладывая средства в решение этих проблем, она ведет к усугубляющейся бедности собственных граждан и создает растущее число безработных. А потому – все бОльшая часть этих нищающих и нетрудоустроенных, не имея иного выбора, оказывается готовой встать под ружье.

    Как следует из данных украинского Минобороны, доля современного оружия в ВСУ не превысит и 35%, и то не ранее чем к 2025 году. И это еще раз указывает на то, что наиболее вероятный последующий рост оборонного бюджета Украины и далее будет обусловливать в первую очередь увеличение численности ее армии и, все более истощая экономику, тем самым способствовать пополнению ее рядов. Одним словом, в конечном счете действующий в стране курс на милитаризацию без модернизации будет не столько воспроизводить растущую армию, сколько производить для нее потенциальных солдат.

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