Украина попала в зависимость от российского электричества

1 октября истекает срок действия запрета на импорт в Украину электроэнергии из России и Белоруссии. Он был введен 26 мая Национальной комиссией регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, потому что, как констатировал министр энергетики Украины Герман Галущенко, импорт энергии из стран, не являющихся членами Европейского энергетического сообщества, идет вразрез со стратегической целью интеграции Объединенной энергетической системы Украины в ENTSO-E – Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии. Однако не далее как 2 августа член комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Волынец, в числе прочих, также констатировал, что в силу системного кризиса в топливно-энергетическом комплексе в обозримом будущем Украина по-прежнему будет зависеть от поставок электроэнергии из России.

Напомню, что впервые запрет на импорт на Украину энергии из России был введен 1 ноября 2015 года. Тем не менее, 1 октября 2019 года поставки энергии из РФ и РБ были возобновлены. Причиной тому стал тот самый системный кризис в украинском ТЭК, обусловленный совокупностью факторов, вызревавших с 2014 года. Так, из-за войны в Донбассе страна утратила доступ к ряду шахт, добывающих антрацит, который являлся сырьем для 7 из 14, то есть половины, ее теплоэлектростанций. Между тем положение дел в государственном сегменте украинского углепрома все больше ухудшалось – объемы угледобычи сокращались, качество углей снижалось, а себестоимость их производства и, как следствие, цены на них, наоборот, росли. А потому сформировать столь же стабильную и эффективную структуру сырьевого обеспечения собственной тепловой генерации, как та, что действовала до Майдана, Украине так и не удалось.

Наряду с этим примерно с 2016 года в стране, благодаря самому высокому в Европе «зеленому» тарифу, объемы производства «зеленой» энергии неуклонно увеличивались, а объемы производства на ТЭС, еще и по этой причине, соответственно, уменьшались. Однако, в отличие от тепловой, «зеленая» генерация является нестабильной, а потому не может быть таким же надежным ресурсом для восполнения тех объемов энергии, которые по тем или иным причинам не были произведены на АЭС. В общем, вследствие всего этого структура производства энергии на Украине была постепенно изрядно разбалансирована, а потому страна оказалась зависимой от ее импорта.

И, наконец, в силу всех этих факторов цена украинской энергии неизменно возрастала, а цена российской всегда была существенно ниже. Так, согласно данным независимых экспертов, на сегодня российская энергия стоит в четыре раза меньше, чем украинская. Что в любом случае делает импортный товар для потребителей Украины более привлекательным, чем отечественный.

Итак, 1 октября 2019 года из-за системного кризиса в ТЭК власти страны оказались вынуждены пойти на возобновление импорта электричества из России и Белоруссии. При этом, следуя некой непостижимой логике, почти одновременно с этим они приняли «историческое» решение об интеграции к 2023 году украинской и европейской энергосистем. Абсурд ситуации в том, что Украина была и остается частью исторически сложившейся Объединенной энергосистемы, в которую также входят системы России и Белоруссии, а с системой Европы она связана только Бурштынским энергоостровом. И для того, чтобы стать частью Европейской сети, Украина должна быть отделена от систем России и Белоруссии, а потом некоторое время работать в автономном режиме. А это означает не просто отказ от импорта энергии из этих стран, но – что является главным условием присоединения к ENTSO-E – наличие полностью самодостаточной генерации, которую Украина как раз к этому времени и утратила.

Как бы то ни было, далее события развивались согласно собственной логике. В период с октября 2019 года по май 2020 года, согласно подсчетам специалистов ТЭК, объемы импорта энергии из России и Белоруссии составили 1.343,2 млн кВт в год, что эквивалентно 20% объема энергии, вырабатываемой за месяц всеми украинскими АЭС, или всему объему энергии, которую могут произвести все ТЭС страны в течение двух месяцев.

То есть за это время на энергорынке Украины произошло столь существенное вытеснение отечественной энергии импортной, что ряд энергоблоков ТЭС был просто остановлен. Как следствие, они почти прекратили закупать добываемый в стране уголь, и, по информации Федерации работодателей ТЭК Украины, его остатки на складах уже к концу ноября 2019 года по сравнению с началом того же года выросли почти в три раза и составили 206 тыс. тонн. В конечном счете это повлекло за собой рекордные убытки всех государственных генерирующих компаний, а также – весной 2020 года – вынужденный простой большинства шахт страны.

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Таким образом, импорт энергии из России и Белоруссии, который изначально был следствием системного кризиса в украинском ТЭК и единственным выходом из сложившейся ситуации, в итоге стал как бы причиной его крайнего усугубления. А потому 9 апреля 2020 года украинский регулятор принял решение о его запрете на период до 31 декабря 2020 года.

Тем не менее, эффект порочного круга уже вступил в силу. Так, именно из-за убытков, понесенных в период импорта, украинский «Энергоатом» не смог произвести плановые ремонты атомных блоков, а значит – своевременно использовать их для производства необходимых объемов энергии. Поэтому нагрузка на тепловую генерацию соответственно возросла. А это привело к быстрому истощению ранее избыточных запасов угля и, как следствие, к его дефициту.

В результате к зиме 2020/2021 года украинский ТЭК оказался в положении на порядок худшем, чем за год до этого. Именно поэтому в январе – феврале этого года импорт энергии из РФ и Белоруссии был опять возобновлен. Как следует из данных СМИ, в январе – апреле 2021 года совокупный объем поставок энергии на Украину из этих стран составил 612,6 млн кВт-ч. Вполне закономерно, что этот период импорта возымел примерно те же последствия, что и предыдущий.

Вопреки этому, следуя той же непостижимой логике, власти страны, едва вторая пиковая фаза кризиса в ТЭК была пройдена, вновь вспомнили о стратегической цели интеграции ОЭСУ в ENTSO-E и, значит, введении запрета на импорт энергии из России и Белоруссии. Что и было сделано, но – предусмотрительно временно.

Итак, для того, чтобы стать частью Европейской сети к 2023 году, ОЭСУ должна быть отделена от Объединенной энергосистемы России и Белоруссии не позднее середины 2022 года. И это подразумевает, что к этому времени власти Украины должны полностью преодолеть сложившийся к концу 2019 года и неизменно усугублявшийся в течение последних двух лет системный кризис в ТЭК, то есть, по сути, быть готовыми к самодостаточному прохождению уже грядущего зимнего периода 2021/2022 года.

Вполне очевидно, что обстоятельства к этому никак не располагают. Наоборот, эффект заданного порочного круга лишь усиливается. А потому наиболее вероятно, что власти Украины уже с 1 октября, дабы в очередной раз спасти положение, на фоне демонстрируемой приверженности курсу на евроинтеграцию, в том числе и в ТЭК, возобновят закупки энергии у «страны-агрессора». И будут это делать до тех пор, пока все проблемы, накопленные в этом сегменте экономики, не будут решены. А о скором их решении не говорит пока ничего.