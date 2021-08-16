Появилась надежда на восстановление экономики Донбасса

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16 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
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Как США взорвали мировые финансы

Золото и доллар – больше не близнецы-братья imago-images/Global Look Press
Пятьдесят лет назад произошло важнейшее событие в истории глобальных финансов послевоенного времени. Соединенные Штаты решили выйти из Бреттон-Вудской системы, то есть отказались платить за доллары золотом. Почему Вашингтон принял такое решение и какими последствиями мы расплачиваемся за это до сих пор?  Подробности...
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Перед встречей с Зеленским Меркель посоветуется с Путиным

Меркель хочет завершить долгую карьеру канцлера на волне успеха «Северного потока – 2» Markus Schreiber/Pool via REUTERS
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Как агент Запада разрушил СССР

Александр Николаевич Яковлев считается архитектором перестройки Рунов/РИА Новости
Советская разведка еще во времена Андропова подозревала, что в высшее руководство СССР пробрался агент влияния Запада. Кем был этот человек, какими идеями руководствовался, как повлиял на Михаила Горбачева и почему ни Андропов, ни Крючков, ни созданная КГБ особая структура разведки не смогли его нейтрализовать? Подробности...
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Что означает победа «Талибана» в Афганистане

Боевики-талибы мирно вошли в сдавшийся им Кабул Hamed Sarfarazi/АР/ТАСС
Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой «Талибана». В воскресенье боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Почему столь стремительно пали брошенные американцами местные власти и чего можно ожидать от нового правления «Талибана»? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Появилась надежда на восстановление экономики Донбасса

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Как обеспечить сырьем металлургов, если они отрезаны от находящихся под боком украинских горно-обогатительных комбинатов? Как наладить производство, если предприятия вырваны из технологических цепочек? Куда продавать продукцию, если почти вся она – экспортная? Подробности...

Не факт, что правда вас прокормит

Алексей Алешковский
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Олимпиада в Токио и честь России

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В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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    Появилась надежда на восстановление экономики Донбасса

    Елена Герасимова
    Журналист, Донецк
    		16 августа 2021, 12:38

    В главную стратегическую отрасль Донбасса – металлургию – пришел крупный российский инвестор. От того, насколько он будет эффективным, зависит не только будущее отрасли, но и в некотором смысле – будущее непризнанных республик.

    Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник обнародовали совместное заявление о переводе филиалов ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС) под управление нового инвестора. Как поясняют авторы документа, причиной тому стала сложная ситуация, сложившаяся в промышленных комплексах ЛДНР и, в частности, хроническая задолженность по заработным платам. Кроме того, они сообщают, что новый инвестор взял на себя обязательства не только погасить все долги металлургических и коксохимических предприятий республик, но и обеспечить их стабильную работу, модернизацию и развитие.

    Примерно в это же время в СМИ появилась информация о том, что инвестором стал российский бизнесмен, член совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Евгений Юрченко, а несколько позднее о том, что он будет осуществлять финансирование и управление семью предприятиями металлургического комплекса ЛДНР. Наиболее вероятно, что, по крайней мере, пока речь идет о Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ), его филиале Макеевском металлургическом заводе (ММЗ), Алчевском металлургическом комбинате (АМК), Стахановском заводе ферросплавов (СЗФ), Енакиевском коксохимпроме (ЕКХП), «Макеевкоксе» (МКХЗ) и Ясиновском коксохимическом заводе (ЯКХЗ).

    Таким образом, сегодня перед г-ном Юрченко стоит крайне сложная и весьма амбициозная задача – перезапустить и вывести на новый уровень в первую очередь металлургический комплекс, а впоследствии, возможно, и остальные базовые отрасли промышленности ЛДНР, пока вынужденные существовать в условиях непризнанных государств. И поскольку речь идет о системообразующих комплексах, именно то, насколько и как она будет решена, определит будущее Донбасса в целом.

    Весной 2014 года я неизменно оспаривала версию о том, что Донбасс станет «серой зоной». Ведь здешние металлургические и коксохимические предприятия являются неотъемлемой частью горно-металлургического комплекса Украины, а угледобыващие шахты – необходимой частью ее топливно-энергетического комплекса. Ведь они входят в состав таких крупных вертикально-интегрированных компаний, как «Метинвест» и «ДТЭК» Рината Ахметова, «Индустриальный союз Донбасса» Сергея Таруты, «Донецксталь» Виктора Нусенкиса и т .д. Ведь они также являются субъектами внешнеэкономической деятельности, которая возможна только в общепринятом правовом поле.

    Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

    В общем, мне казалось очевидным, что, во-первых, вне всех этих контекстов промышленность Донбасса эффективно функционировать не сможет. А во-вторых, что в этом никто не заинтересован – ни Украина, которая потеряла бы существенный кусок собственной экономики, ни крупный бизнес, который мог бы лишиться значимых и лучших активов, ни Россия, которая никак не могла поставить под угрозу благополучие столь высокопассионарной части «русского мира».

    В противном же случае промышленность Донбасса столкнулась бы с рядом более чем труднорешаемых проблем. Каким образом обеспечить железорудным сырьем (ЖРС) метпредприятия, если они будут отрезаны от находящихся под боком украинских горно-обогатительных комбинатов (ГОК)? Каким образом наладить производственную деятельность, если они будут вырваны из технологических цепочек исходных холдингов? Кто будет инвестировать в капитальные ремонты и модернизацию оборудования? И наконец, самое сложное – каким образом осуществлять сбыт готовой продукции, свыше 80% которой следует отправлять на экспорт?

    И тем не менее… Зимой 2017 года Украина организовала и санкционировала экономическую блокаду Донбасса. Ее следствием стало то, что уже в начале весны подавляющее большинство крупных промпредприятий ЛДНР стали филиалами ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС), зарегистрированного в Республике Южная Осетия. И таким образом – оказались в условиях государств, признанных только этой республикой, которая, в свою очередь, признана только Российской Федерацией.

    Схема поставок железорудного сырья была выработана почти сразу. Так, по данным СМИ, в марте 2017 года правительство РФ рекомендовало крупным российским горно-металлургическим холдингам, в частности, компании «Металлоинвест», а также компании «Северсталь» рассмотреть возможность поставок сырья в ЛДНР. Конечно – не прямых. Также по информации СМИ, его первичным покупателем стало Федеральное агентство по государственным резервам «Росрезерв». А его конечным покупателем и поставщиком на метпредприятия ЛДНР – уже собственно ВТС. Наряду с этим ОАО «Российские железные дороги» предоставило всем субъектам, задействованным в этой цепочке, льготный режим транспортировки.

    На мой взгляд, эта схема является столь же надежной, сколь и респектабельной. Ведь ключевое звено в ней представлено Росрезервом – компанией, занимающейся обеспечением мобилизационных нужд страны и потому связанной государственной тайной. То есть – структурой, которая может многое, а отчитываться перед внешними наблюдателями не обязана. И именно поэтому наиболее вероятно, что и при новом инвесторе «Внешторгсервиса» эта схема останется в силе. Однако, разумеется, он вполне может использовать ее возможности с гораздо большей четкостью и интенсивностью, чем это было ранее.

    Технологические цепочки в металлургическом комплексе ЛДНР были восстановлены и отлажены в период с конца весны 2017-го до начала лета 2018 года. В течение этого времени состоялся перезапуск Енакиевского МЗ и, соответственно, Енакиевского КХП и Ясиновского КХЗ. Затем – Макеевского МЗ и, как следствие, Юзовского металлургического завода и Харцызского сталепроволочного канатного завода «Силур». Несколько позднее – Алчевского МК. И, наконец, Стахановского ЗФ.

    В итоге уже в 2017 году, по данным министерства промышленности и торговли ДНР, объемы производства чугуна в регионе составили 1,5 млн тонн, стали – 1,1 млн тонн, проката – 0,84 млн тонн. В 2018 году, по информации Минпромторга ДНР, объемы выплавки чугуна и стали увеличились на 47,4% и 15%, объем выпуска проката – на 17,3%. Этого оказалось достаточным для того, чтобы еще в конце 2018 года вызвать озабоченность, в частности, Магнитогорского металлургического комбината изменениями на российском рынке металлопродукции, вызванными ее растущими поставками из ЛДНР.

    В общем, все указывало на то, что, вопреки моим опасениям, на тот вызов, который был брошен промышленности Донбасса, был найден достойный ответ. То есть она не только была возрождена в новых и крайне неблагоприятных условиях, но и начала набирать обороты. Однако уже в феврале этого года в СМИ появились сообщения о том, что в течение 2020 года ситуация в металлургическом комплексе ЛДНР радикально ухудшилась. А потому – на сегодня программой-минимум нового инвестора не может не быть повторное восстановление наработанных технологических цепочек и выход на официально объявленные объемы производства 2018-2019 годов, а программой-максимум – предельное развитие первых и рост второго.

    И здесь, естественно, решающую роль будет играть схема сбыта готовой продукции. До недавнего времени первичным покупателем металлопродукции, произведенной в ЛДНР и реализуемой ВТС, было ООО «Компания «ГАЗ-Альянс», зарегистрированное в Нижегородской области. И как раз «ГАЗ-Альянс» и являлся ее официальным продавцом на внутрироссийском и внешних рынках. Вполне очевидно, что, в отличие от схемы поставок ЖРС, эта схема теперь работать не будет. То есть новому инвестору придется прежде всего создавать новую, но главное – обеспечить как можно более широкий диапазон рынков сбыта.

    Только в этом случае г-ну Юрченко и в самом деле удастся достичь той амбициозной цели, о которой он заявил почти сразу же после того, как приступил к выполнению взятых на себя обязательств. Речь идет о том, чтобы в течение трех лет нарастить объемы производства на предприятиях ЛДНР до такого уровня, который позволил бы платить их сотрудникам такие же зарплаты, какие получают их коллеги в Южном федеральном округе РФ. И тем самым, да, вопреки условиям «серой зоны», вернуть Донбассу заслуженное процветание и поддержать его неизменную гордость.

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