Почему Зеленский никак не может стать президентом

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Для сокращения выдачи подешевевшей ипотеки есть причиныФото: Нина Зотина/РИА «Новости»
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Россияне стали забывать о трудном прошлом

Оправдание трудностями 90-х годов уже давно не работаетФото: И. Носов/РИА Новости
На заседании президиума Госсовета в Калининграде Владимир Путин говорил не только о проблемах здравоохранения, которым было посвящено собрание. Президент затронул и более общую, но не менее важную тему – на что должна ориентироваться власть в своей работе. И это – не достижения прошлого. Подробности...
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Какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре

В сентябре у подозреваемого была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголемФото: кадр из видео
Беспрецедентные события в Нарьян-Маре будут обсуждать еще долго. Убийство ребенка на территории детского сада, совершенное алкоголиком «по книжке», не может оставить равнодушным. Уняв гнев и утерев слезы, мы должны прийти к каким-то выводам, чтобы подобное больше не повторялось. Но эти выводы гораздо проще, чем может показаться сейчас.  Подробности...
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Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку

Зеленский вел себя перед Столтенбергом, словно двоечник перед учителемФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Президент независимой Украины стоит навытяжку перед сидящим генсеком НАТО, сложив руки на причинном месте. На заседании совета Украина – НАТО генсек забывает дать слово хозяину встречи. Эти позорные курьезы всего за день уронили авторитет Зеленского, хотя десант из Брюсселя прилетал, напротив, чтобы его поднять. Сможет ли теперь главный «слуга народа» Украины удержать начавшееся падение популярности?  Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Почему Зеленский никак не может стать президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский действительно хочет мира и развития Украины. Независимости как от западного, так и от российского влияния. Но для этого нужно не устраивать ток-шоу и флешмобы, а навести порядок в команде, подавить радикалов и усмирить олигархов. Подробности...

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              Геворг Мирзаян

              Почему Зеленский никак не может стать президентом

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 1 ноября 2019, 11:54

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              Победа Владимира Зеленского на украинских президентских выборах вселила не только надежду, но и страх в сердца и умы российского истеблишмента. Новый президент Украины приходил под лозунгами экономического развития, восстановления гражданского согласия и территориального единства страны через инструменты «мягкой силы» – инструменты, которые российское государство традиционно недооценивает и которыми не умеет пользоваться.

              И если бы планы Зеленского удалось реализовать, если бы Киев смог сочетать взрывной рост экономики, отказ от силового давления в отношении самопровозглашенных республик с грамотной информационной работой на внешнем периметре, то Украина, весьма возможно, смогла бы закончить Майдан в головах людей. Стать по-настоящему независимой страной, не стоять больше с протянутой рукой перед Западом и в перспективе вернуть Донбасс без соблюдения неприятных для Киева пунктов Минских соглашений.

              Однако, к сожалению Украины, шансы на такой сценарий тают с каждым днем. Наполеоновские планы Владимира Зеленского натолкнулись на абсолютную неадекватность его команды, неспособность справиться с украинскими радикалами, а также грызней украинских олигархов.

              Стремление президента набрать новых людей в свою правительственную фракцию и парламент было понятным – он не хотел дискредитировать себя связями со старыми политиками, кочующими из Рады в Раду и замешанными во множестве скандалов (хотя с одним – Арсеном Аваковым – работать все-таки пришлось). В принципе, даже можно понять желание главы государства (или людей, стоящих за ним) сделать из украинских депутатов не законодателей, а кнопкодавов, которые будут дружно голосовать за инициативы действующего президента.

              Многие эксперты говорили о том, что Украину из нынешнего состояния разгулявшегося Майдана может вывести только авторитарный режим, когда все полномочия передаются из Верховной рады на Банковую. Однако эффективный авторитаризм пока выстроить не получается – депутаты, обязанные подчиняться Зеленскому, начинают демонстрировать собственные амбиции.

              Фото: Pavlo Gonchar/Zuma/Global Look Press

              Как и их предшественники, берут деньги за голосования у «уважаемых людей», выступают с популистскими заявлениями, идущими вразрез с обещаниями и обязанностями президента перед внешними партнерами. А президент вместо того, чтобы их осадить, устраивает коллективное ток-шоу «Полиграф».

              Слова и пистолет

              Когда нет единства и воли внутри правящей элиты, это чувствуют все. И сами элиты, и украинские радикалы, которые решили бросить вызов Владимиру Зеленскому. Боевики из неонацистского полка «Азов» выступили против разведения сторон на линии соприкосновения в Донбассе. А затем начали выставлять Зеленскому ультиматумы, угрожая чуть ли не устроить военный переворот.

              И в этой ситуации власть отреагировала неправильно. Да, она должна была говорить с ними – гражданами Украины, но не для того, чтобы вразумить этих боевиков, а для того, чтобы отвадить от общего «антикапитулянтского» протеста наименее радикальные слои. Эта цель не включает в себя заискивание перед неонацистами и тем более принятие и одобрение их смыслов и символов – что, например, сделал премьер-министр Гончарук, отправившийся на концерт неонацистской группы в Киеве.

              Власть должна была вести уважительный, но твердый диалог (как это сделал Зеленский в Золотом) – однако при этом дать понять, что любая попытка вооруженного мятежа будет караться жестко и жестоко. Ибо общаться с недовольными власть должна не только словом, но и – если протестующие переходят закон – пистолетом. По крайней мере, не стесняться его демонстрировать. И если замминистра внутренних дел Украины Вадим Троян (сам бывший боевик «Азова») говорит, что не станет исполнять приказа на разгон своих однополчан, то он должен быть немедленно отправлен в отставку.

              «Азовцы» дали Зеленскому прекрасный шанс продемонстрировать политическую волю. Убедить население страны и внешних партнеров в том, что он способен выполнять взятые на себя обязательства. Нынешние же события продемонстрировали, что кучка радикалов до сих пор способна поставить на колени страну – власть и миллионы украинцев, которые голосовали за президента и его повестку. Миллионы, которые потенциально готовы выйти на улицы в поддержку Зеленского – если сам Зеленский покажет, что готов и хочет бороться. Пока этой готовности они не видят.

              Чужое железо

              Если Зеленский не способен навести порядок в своей команде и приструнить радикалов, то как же он может справиться с самым главным препятствием для реализации его обещаний о светлом будущем страны – украинскими олигархами? Которые сейчас – после смещения олигарх-президента Порошенко – возобновили грызню между собой, причем грызню в ущерб интересам Украины.

              Солирует тут Игорь Коломойский, которого называют теневым кукловодом Владимира Зеленского. Его неуемное желание вернуть отобранный «Приватбанк» и невнятная позиция правительства по этому поводу уже стали причиной срыва нового кредита от МВФ. Его демонстративное панибратское отношение к власти уже стало причиной серьезной критики Зеленского со стороны американских партнеров, требующих поставить Коломойского на место.

              Однако этого Игорю Валерьевичу недостаточно. Он решил ослабить влияние другого украинского олигарха – Рината Ахметова. И сделать это за счет удара по одному из важнейших секторов украинской экономики – металлургии.

              Сейчас подконтрольные Коломойскому депутаты – например, глава комитета по вопросам налогообложения Даниил Гетманцев – пытаются протащить через Верховную раду законопроект № 1210, который регламентирует увеличение рентной ставки на добычу руды украинскими добывающими компаниями, а также нижнего порога рентабельности железорудного сырья.

              Прочитав законопроект, экономисты сразу забили тревогу. Ставки и отчисления из сектора и без того велики (по сравнению с зарубежными конкурентами, той же Россией), а повышение ставок в несколько раз сделает отрасль вообще нерентабельной.

              И проиграет на этом не столько Ринат Ахметов (который, по словам Коломойского, уж слишком большой доход получает от продажи металла), сколько бюджет Украины. В 2018 году предприятия по добыче железной руды перечислили в бюджет более 19,4 млрд гривен налогов и сборов. Через закон с них попытаются стрясти еще 8,5 млрд, однако из-за резкого падения рентабельности производства и объемов экспорта бюджет потеряет гораздо больше.

              «Мы подсчитали, что если государство получит дополнительно 8,5 млрд гривен от ренты, то потеряет около 11,5 млрд налога на прибыль от этих же предприятий... Возможно, рентабельным останется лишь внутренний рынок за счет более дешевой доставки, но и это маловероятно», – уверяет глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

              Маловероятно потому, что зарубежные (в том числе российские) металлурги не просто выдавят украинских коллег с внешних рынков, но и займут внутриукраинский. И тогда Киеву придется «закладывать в расходной части выплаты по безработице для рабочих ряда горно-обогатительных предприятий, ведь металлургические предприятия, несомненно, задумаются о выгодности импорта обогащенной руды по сравнению с оплатой украинского полуфабриката», – поясняет украинский экономист Александр Рябоконь

              Если Игорь Коломойский о таких вещах не думает (точнее, он и тут, вероятно, попытается получить прибыль), то Зеленский, как президент страны, обязан подобных сценариев избегать. Если, конечно, он хочет быть настоящим президентом.

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