Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами»

Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».

Зеленский отметил важность информационной и гуманитарной политики в вопросе Донбасса и Крыма. «Если действенная гуманитарная политика – это задача в первую очередь государства, то информационная политика – общий вызов и общая ответственность власти, средств массовой информации и каждого пользователя социальных сетей», – заявил Зеленский, слова которого приводятся его пресс-службой.

По словам украинского лидера, жителей Донецка и Луганска, независимо от их отношения к ДНР и ЛНР, в Киеве называют «сепарамы». Между тем, отметил Зеленский, «в официальной риторике уже стало нормой говорить «жители» и «жители временно оккупированных территорий».

«И все меньше, вспоминая жителей Крыма и Донбасса, мы говорим «граждане Украины». Это неправильно. Мы не должны об этом забывать. Они не должны об этом забывать», – добавил Зеленский.

Украинский президент также назвал неправильным отсутствие темы Крыма в больших масс-медиа и то, что упоминание жителей Донбасса так или иначе связано только с военным конфликтом, что «ставит на них негативное клеймо».

Ранее Зеленский назвал три этапа на пути к миру в Донбассе – прекращение огня, примирение людей и безопасная реинтеграция.

Напомним, обе стороны конфликта в Донбассе во вторник приступили к разведению сил и средств в Золотом. В связи с этим в Киеве началась массовая акция протеста против разведения сил.

Россия позитивно оценила начало разведения сил и средств в районе Золотого, однако призвала дождаться его завершения.

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