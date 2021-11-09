Чего стоила Украине утрата донбасского угля

1 ноября Россия прекратила поставки энергетического угля на Украину. Это ставит Украину, мягко говоря, в весьма затруднительное положение. Дело в том, что с 2015 года и до недавнего времени доля России в общем объеме импорта этого вида сырья достигала 70% и составляла 4 млн тонн в год. Сейчас Украине придется закупать этот объем в основном в США, Польше и Казахстане, чей уголь гораздо дороже российского, вообще, и делать это в условиях крайне неблагоприятной конъюнктуры рынка, в частности.

Так, по данным украинских отраслевых специалистов, еще в конце августа страна закупала американский уголь по цене почти 120 долларов за тонну, в то время как цена тонны угля местной добычи едва превышала 60 долларов. А уже в начале октября цена энергетического угля на мировом рынке достигла 260-270 долларов за тонну и, вероятно, не снизится до конца отопительного сезона. Однако платить столько за сырье Украина – по целому ряду причин – едва ли может себе позволить.

До 2014 года подобная проблема не могла возникнуть в принципе. По данным министерства энергетики и угольной промышленности Украины, еще в 2013 году объем добычи энергетического угля в стране составлял 59,91 млн тонн. Разумеется, почти весь объем был добыт в Донбассе, доля которого в общем объеме угледобычи страны тогда достигала 85%.

Более того, примерно 50% общего объема энергетического угля на Украине добывала Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) Рината Ахметова, впоследствии оказавшаяся на территории ЛДНР. При этом только три предприятия ДТЭК – шахта «Комсомолец Донбасса» (ДНР), а также холдинги «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» (оба – ЛНР) – производили почти 60% общеукраинского объема угля именно антрацитовой группы. А остальные 40% общего объема антрацитов добывали в районе городов Шахтерск, Снежное, Ровеньки, Свердловск, Антрацит, Красный Луч (также – ЛДНР).

В общем, до 2014 года все украинские ТЭС, работающие на угле, зависели от сырья, добываемого в Донбассе, а семь из 14 ТЭС страны, использовавшие исключительно антрациты отечественной добычи – от сырья, производимого только на шахтах нынешних ЛДНР. Однако в те времена при общем объеме выпуска энергетического угля на уровне 60 млн тонн в год, ТЭС и ТЭЦ Украины потребляли лишь чуть более 37 млн тонн. То есть объем добычи этого сырья превышал объем его использования почти на 40%. А потому – страна не только не нуждалась в его импорте, но, наоборот, еще и зарабатывала на его экспорте.

Вследствие войны в Донбассе это положение изменилось на радикально противоположное. В течение 2014-2016 годов объем добычи энергетического угля на Украине по сравнению с 2013 годом рухнул примерно в два раза и в 2016 году составил 32,503 млн тонн. Украина оказалась вынуждена, во-первых, начать активно ввозить этот вид сырья из-за рубежа (главным образом, из России), а во-вторых, перевести часть ТЭС на использование менее эффективных в производстве электроэнергии и менее удобных в эксплуатации углей газовой группы. И то, и другое, разумеется, повлекло за собой существенный рост себестоимости энергии. Что, в свою очередь, привело к сокращению объемов выпуска электричества в тепловой генерации и наконец к зависимости от импорта теперь и электричества, опять-таки, в основном из России.

Последней каплей в этом процессе оказалась инициированная Украиной в начале 2017 года блокада ЛДНР, следствием которой стало полное экономическое обособление республик. Так, в течение 2017-2020 годов объем добычи энергетического угля на Украине по сравнению с тем же 2013 годом рухнул уже почти в три раза.

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В этом 2021 году объем добычи энергетического угля в стране может составить примерно 23 млн тонн. При этом, согласно прогнозному балансу Минэнергоугля Украины, в октябре 2021-го – марте 2022 года объем потребности украинских ТЭС и ТЭЦ в этом виде сырья не превысит 15,3 млн тонн, из которых только 9 млн тонн смогут обеспечить местные шахты, а 6,3 млн тонн необходимо будет импортировать по цене не ниже 260-270 долларов за тонну.

Между тем, по оценкам экспертов, при ныне действующих на Украине тарифах на электроэнергию, даже цена угля 120-130 долларов за тонну, не говоря уже о вдвое большей, делает ее производство убыточным. А потому – в условиях отказа России поставлять в страну более дешевый энергетический уголь – выходов из сложившегося положения у Украины только два. Либо возобновить импорт электричества из той же России, чего она в своем стремлении к интеграции в ENTSO-E (Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии) делать не хочет. Либо соответствующим образом повысить тарифы на электроэнергию как для промышленных потребителей, так и для населения, что Зеленский без всех вытекающих отсюда осложнений для политической и экономической ситуации сделать вряд ли сможет.

В общем, с утратой донбасского угля Украина сама загнала собственный ТЭК в тупик, и в конечном счете за выход из него платить будут все-таки ее собственные граждане.