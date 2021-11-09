Чего стоила Украине утрата донбасского угля

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9 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 12:26  |  vz.ru
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Россия научит Европу использовать «зеленый» уголь

Что ждет угольную отрасль России в экологически чистом мире Ton Koene/UIG/ТАСС
Пока Европа строит планы по полному отказу от углеродов ради экологической повестки, Россия намерена спасать планету иным путем. В России зеленую стратегию Запада считают ошибочной. Первый же удар Европы по углю, считающемуся самым грязным энергоносителем, вышел ей боком. Что ждет угольную отрасль России, которая в этом году переживает ренессанс?  Подробности...
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Украина поспорила с США по поводу «российской угрозы»

Украинские военные в Донбассе по-прежнему готовы «отражать агрессию», которую якобы готовит Россия REUTERS/Serhiy Takhmazov
США предупредили своих партнеров в Европе: Россия якобы стягивает войска к границе Украины. Аналогичные заявления звучат и из Пентагона. Поразительно то, что Киев, всегда выступающий как преданный сателлит Вашингтона, на этот раз запротестовал. Опровержения американской информации звучат даже из офиса Зеленского. Чем продиктован «вброс» американцев и как объяснить прозрение Киева? Подробности...
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«Ахтунг Коновалова». Как Хакасия пережила комендантский час

Абакан. Центр. Комендантский час. Людей нет, только одинокие машины Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Хакасия стала первым и единственным российским регионом, где власти ввели комендантский час в период нерабочих дней в начале ноября. Пока неясно, приведут ли полторы недели жестких ограничений к прорывному успеху в борьбе с коронавирусом. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД провел эти дни среди жителей республики и убедился, что по итогам локдауна по-хакасски вопросов к действиям властей стало гораздо больше.  Подробности...
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Байден отказался от Америки на первом месте

Комитет «Америка прежде всего» объединил 800 тысяч человек – как пацифистов, так и нацистов Scherl/Global Look Press
Администрация Джо Байдена отказывается от принципа «Америка прежде всего» (America First), на котором строил свою политику Дональд Трамп. Внутри страны этот лозунг не без оснований считают фашистским, вне США – претензией американцев на цивилизационную исключительность. Но что на самом деле означает отказ от него для Белого дома и всего мира? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Чего стоила Украине утрата донбасского угля

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Украина сама загнала собственный ТЭК в тупик, и в конечном счете за выход из него платить будут опять ее собственные граждане. До 2014 года страна была экспортером энергетического угля, а теперь стала его импортером. Подробности...

Судьба Запада находится в руках «инкубаторной» элиты

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда важнейшие социально-политические и экономические конструкты придумывают и реализуют люди, всю жизнь прожившие в тепличных условиях и не нюхавшие пороху, шансы развития событий по катастрофическому пути идут резко вверх. Подробности...
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АВВА заложила прочную основу для «шведской нефти»

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Внезапно довольно провинциальный Стокгольм превратился в центр притяжения музыкальных талантов со всего мира. Такого рода институты создают кластеры притяжения хороших исполнителей и продюсеров. Подробности...
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    Елена Герасимова

    Чего стоила Украине утрата донбасского угля

    Елена Герасимова
    Журналист, Донецк
    		9 ноября 2021, 12:00

    1 ноября Россия прекратила поставки энергетического угля на Украину. Это ставит Украину, мягко говоря, в весьма затруднительное положение. Дело в том, что с 2015 года и до недавнего времени доля России в общем объеме импорта этого вида сырья достигала 70% и составляла 4 млн тонн в год. Сейчас Украине придется закупать этот объем в основном в США, Польше и Казахстане, чей уголь гораздо дороже российского, вообще, и делать это в условиях крайне неблагоприятной конъюнктуры рынка, в частности.

    Так, по данным украинских отраслевых специалистов, еще в конце августа страна закупала американский уголь по цене почти 120 долларов за тонну, в то время как цена тонны угля местной добычи едва превышала 60 долларов. А уже в начале октября цена энергетического угля на мировом рынке достигла 260-270 долларов за тонну и, вероятно, не снизится до конца отопительного сезона. Однако платить столько за сырье Украина – по целому ряду причин – едва ли может себе позволить.

    До 2014 года подобная проблема не могла возникнуть в принципе. По данным министерства энергетики и угольной промышленности Украины, еще в 2013 году объем добычи энергетического угля в стране составлял 59,91 млн тонн. Разумеется, почти весь объем был добыт в Донбассе, доля которого в общем объеме угледобычи страны тогда достигала 85%.

    Более того, примерно 50% общего объема энергетического угля на Украине добывала Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) Рината Ахметова, впоследствии оказавшаяся на территории ЛДНР. При этом только три предприятия ДТЭК – шахта «Комсомолец Донбасса» (ДНР), а также холдинги «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» (оба – ЛНР) – производили почти 60% общеукраинского объема угля именно антрацитовой группы. А остальные 40% общего объема антрацитов добывали в районе городов Шахтерск, Снежное, Ровеньки, Свердловск, Антрацит, Красный Луч (также – ЛДНР).

    В общем, до 2014 года все украинские ТЭС, работающие на угле, зависели от сырья, добываемого в Донбассе, а семь из 14 ТЭС страны, использовавшие исключительно антрациты отечественной добычи – от сырья, производимого только на шахтах нынешних ЛДНР. Однако в те времена при общем объеме выпуска энергетического угля на уровне 60 млн тонн в год, ТЭС и ТЭЦ Украины потребляли лишь чуть более 37 млн тонн. То есть объем добычи этого сырья превышал объем его использования почти на 40%. А потому – страна не только не нуждалась в его импорте, но, наоборот, еще и зарабатывала на его экспорте.

    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

    Вследствие войны в Донбассе это положение изменилось на радикально противоположное. В течение 2014-2016 годов объем добычи энергетического угля на Украине по сравнению с 2013 годом рухнул примерно в два раза и в 2016 году составил 32,503 млн тонн. Украина оказалась вынуждена, во-первых, начать активно ввозить этот вид сырья из-за рубежа (главным образом, из России), а во-вторых, перевести часть ТЭС на использование менее эффективных в производстве электроэнергии и менее удобных в эксплуатации углей газовой группы. И то, и другое, разумеется, повлекло за собой существенный рост себестоимости энергии. Что, в свою очередь, привело к сокращению объемов выпуска электричества в тепловой генерации и наконец к зависимости от импорта теперь и электричества, опять-таки, в основном из России.

    Последней каплей в этом процессе оказалась инициированная Украиной в начале 2017 года блокада ЛДНР, следствием которой стало полное экономическое обособление республик. Так, в течение 2017-2020 годов объем добычи энергетического угля на Украине по сравнению с тем же 2013 годом рухнул уже почти в три раза.

    В этом 2021 году объем добычи энергетического угля в стране может составить примерно 23 млн тонн. При этом, согласно прогнозному балансу Минэнергоугля Украины, в октябре 2021-го – марте 2022 года объем потребности украинских ТЭС и ТЭЦ в этом виде сырья не превысит 15,3 млн тонн, из которых только 9 млн тонн смогут обеспечить местные шахты, а 6,3 млн тонн необходимо будет импортировать по цене не ниже 260-270 долларов за тонну.

    Между тем, по оценкам экспертов, при ныне действующих на Украине тарифах на электроэнергию, даже цена угля 120-130 долларов за тонну, не говоря уже о вдвое большей, делает ее производство убыточным. А потому – в условиях отказа России поставлять в страну более дешевый энергетический уголь – выходов из сложившегося положения у Украины только два. Либо возобновить импорт электричества из той же России, чего она в своем стремлении к интеграции в ENTSO-E (Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии) делать не хочет. Либо соответствующим образом повысить тарифы на электроэнергию как для промышленных потребителей, так и для населения, что Зеленский без всех вытекающих отсюда осложнений для политической и экономической ситуации сделать вряд ли сможет.

    В общем, с утратой донбасского угля Украина сама загнала собственный ТЭК в тупик, и в конечном счете за выход из него платить будут все-таки ее собственные граждане.

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