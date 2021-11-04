|
|
В Киеве обвинили Москву в блокировке поставок угля из Казахстана на Украину
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россия остановила транзит угля из Казахстана, который шел на Украину, все поставки в ноябре заблокированы, сообщил глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
«Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через Россию», – написал он в своем Telegram-канале.
Герус уточнил, что ограничение наложено только на энергетический уровень, оно не относится к поставкам коксового угля.
В прошлую пятницу Герус сообщил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну».
В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
В октябре в Раде обвинили власти Украины в полном провале подготовки к отопительному сезону из-за недостаточных закупок угля и газа и призвали украинцев готовиться к холоду.
Напомним, в апреле 2019 года Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров запретила экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов, а уголь разрешила вывозить только по специальным разрешениям.
Украина разработала план военной операции против России
|
|
Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Как сообщил пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, ВСУ готовы к любому развитию ситуации в контексте «полномасштабной войны» с Россией, передает РИА «Новости».
«Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано еще в апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами», – заявил Арестович в эфире телеканала «Украина 24».
При этом он добавил, что «война – это дело фартовое», а развитие ситуации зависит от того, «как ляжет карта».
Накануне украинский генерал пообещал России «кровавую баню» в случае начала боевых действий. В понедельник глава Нафтогаза увязал отсутствие газового транзита с риском «войны» Украины с Россией. При этом в офисе Владимира Зеленского пообещали России поражение в случае начала войны с Украиной. Днем ранее на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию».
В минувшую субботу глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». За день этого на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В прошлый четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев обвинил Берлин в нарушении соглашения об ассоциации Украины с ЕС
|
|
Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта газопровода «Северный поток – 2» в нарушение обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью RND.
По словам дипломата, заключение немецкого министерства экономики о том, что сертификация газопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и Евросоюз, «шокировало» Киев, передает РИА «Новости».
«Сам «Северный поток – 2» остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий», – утверждает он.
Мельник также пожаловался на то, что Берлин не проконсультировался с Украиной в процессе обсуждения проекта, назвав это нарушением обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Из-за этого украинский «Нафтогаз» потребовал допуска к участию в сертификации газопровода, для того чтобы доказать, что «Северный поток – 2» «никогда не должен вводиться в эксплуатацию», добавил он.
Кроме того, посол заявил, что из-за запуска трубопровода Киев может потерять до 3 миллиардов евро в год или около 9% расходной части бюджета, что, по его словам, было бы разрушительно для экономики страны. «»Северный поток – 2, пожалуй, самая большая геополитическая ошибка уходящего правительства, которую предстоящая коалиция обязательно должна исправить, чтобы вернуть утраченное доверие», – заключил Мельник.
В июле вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев мог бы согласиться на достройку газопровода «Северный поток – 2». По ее словам, «это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», «выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», а также некие компенсации Киеву со стороны Евросоюза.
Как сообщала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией относительно реализации проекта газопровода тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Раде высказались об энергопоставках от «диктатора» Лукашенко
|
|
Украинское издание «Страна» опросила депутатов Верховной рады, не считают ли они политикой двойных стандартов получение электроэнергии из Белоруссии в ситуации, когда Киев считает президента республики «диктатором».
Депутат фракции «Слуга народа» Святослав Юраш заявил, что он среди тех людей, которые в новом парламенте надеялись иметь другие взаимоотношения с Белоруссией.
«Но потом была эта плеяда обвинений нас в тех грехах, к которым мы не имеем никакого отношения. И конечно, это имеет свою цену – как наши сейчас непростые взаимоотношения с Беларусью. Мы считаем, что украинцы должны иметь адекватные тарифы, и мы для этого готовы работать, чтобы понимать, что украинцы имеют возможность за адекватные деньги выжить этой зимой», – передает «Страна» слова Юраша.
Его коллега по фракции Даниил Гетманцев высказал благодарность Белоруссии за эту помощь. «У нас есть договор с Беларусью, в соответствии с которым она предоставила нам помощь», – отметил нардеп.
Глава партии «Голос» Кира Рудык сообщила, что политика двойных стандартов власти проявляется во многих моментах. А вот ее коллега по парламенту Александр Качура считает, что нужно отделять народ и экономику Белоруссии от Александра Лукашенко.
«Кто-то считает его диктатором, кто-то самопровозглашенным президентом, а кто-то считает его президентом. Главное, чтобы украинские граждане получали комфортные условия жизни, чтобы у них не было веерных отключений электроэнергии, чтобы они были в тепле. Мы об этом должны думать. Если для этого нужно договариваться хоть с чертом лысым, я думаю, это не имеет значения для украинских граждан. Главное, чтобы они были обеспечены всем необходимым», – уверяет Качура.
Депутат фракции «Слуга народа» Виталий Безгин также назвал Лукашенко «диктатором», но заявил, что это не является политикой двойных стандартов.
«Он диктатор, но ситуация в энергетике непростая, нужно беспокоиться о своих гражданах», – считает нардеп.
Депутат фракции «Слуга народа» Николай Тищенко также не считает, что это политика двойных стандартов. «Это национальные интересы. Есть международные договоры по взаимному сотрудничеству», – сказал депутат.
Ранее стало известно, что в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия поставит на Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах пока речи не идет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленскому в Раде показали средний палец
|
|
Внефракционный депутат Гео Лерос показал президенту Украины Владимиру Зеленскому оскорбительный жест во время выступления с трибуны Рады, сообщили украинские СМИ.
Перед этим он сказал Зеленскому, что не «боится говорить правду» и, что президент может «сколько захочет травить на него свои правоохранительные органы, клепать дела».
«Вы главный предатель в стране», – передает издание ukranews.com слова Лероса. Во время выступления глава Рады Руслан Стефанчук попросил выключить микрофон Леросу.
При этом Зеленский никак не отреагировал на действия Лероса.
По словам Лероса, жест предназначался для двоих людей – президенту и главе его офиса Андрею Ермаку.
«Они плоть от плоти. Два смешных диктатора. Такие себе Лукашенко на минималках, главные коррупционеры и посмешища в стране, которые продолжают узурпировать власть. Мой фак означал ровно следующее: ваше место не на руководящей должности, а в тюрьме», – передает «Страна.UA» слова депутата.
Ранее исключенный из фракции украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Гео Лерос обвинил главу государства в срыве операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев намерен переименовать русские названия населенных пунктов
|
|
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь выступил с инициативой переименовать населенные пункты с русскоязычными названиями, чтобы соответствовать нормам закона о госязыке, сообщает его пресс-служба.
«Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления с просьбой привести названия населенных пунктов в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Омбудсмен предложил переименовать названия таких населенных пунктов, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск.
По его мнению, раньше населенные пункты имели «прекрасные названия», например, Северский Донец, Гарбузинка или Богополь.
Закон о запрете коммунистической символики на Украине был принят в 2014 году после госпереворота. Советскую символику приравняли к нацистской, а также потребовали переименовать топографические объекты, связанные с советской историей. За нарушение закона грозит лишение свободы, вплоть до пяти лет.
При этом участники шествий и памятных мероприятий в честь украинских коллаборационистов, служивших в частях СС, не привлекаются к уголовной ответственности за использование символики этих нацистских подразделений.
Ранее сообщалось, что экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и ушел из жизни из-за того, что писал свои произведения на русском языке. Она назвала Гоголя трагической личностью в украинской культуре.
В Госдуме назвали единственный способ выживания Украины
|
|
Украине следует строить планы не на случай конфликта, а такие, которые бы способствовали реализации Минских соглашений, заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что Украина разработала план военной операции против России.
«Касательно всех этих планов, они должны строить план другой, который мог бы способствовать реализации минских соглашений. Это единственный путь в долгосрочном смысле для выживания Украины как государства, как страны», – передает РИА «Новости» слова Шхагошева.
Политик с иронией прокомментировал заявление Арестовича, добавив, что России в этом вопросе «не на что отвечать», а украинской стороне следует быстрее начать восстановление отношений с Россией.
«Человек, который говорит о планах, и он внештатный сотрудник – видимо, хочет стать штатным. Собственно говоря, офис, еще и внештатный сотрудник – видимо, даже такие люди делают погоду в украинском офисе. Выход для Украины один – быстрее начать восстанавливать отношения с Россией и собирать по крупинкам здравомыслящих политиков», – констатировал российский парламентарий.
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией.
В Германии ответили на слова Украины о «ноже в спину»
|
|
Посол Украины в Германии Андрей Мельник ябедничает и переворачивает факты, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Мельник обвинил Берлин в нарушении договора об ассоциации Украины с ЕС и назвал «Северный поток – 2» «ножом в спине» Киева.
«На украинского посла в Берлине Андрея Мельника многие уже давно махнули рукой. Его заявления расценивают как провокации. Он переворачивает факты», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
Он также прокомментировал слова украинского дипломата о том, что из-за запуска проекта «Северный поток – 2» Киев может потерять до 3 миллиардов евро в год или около 9% расходной части бюджета. «Никакие 3 миллиарда евро Украина пока не теряет. Газ так и будет идти через ее территорию», – указал Рар.
Эксперт напомнил, что «Северный поток – 2», с точки зрения многих стран, в том числе Германии, вносит решающий вклад в энергетическую безопасность Европы. «Это видно уже сейчас, когда газа не хватает. «Северный поток – 1», «Турецкий поток» и украинские трубы нужны, как никогда раньше, для обеспечения теплой зимы», – сказал политолог.
Что касается слов о якобы нарушении соглашения об ассоциации Украины с ЕС, это лишь интерпретация Мельника, ничего такого в документах не прописано, подчеркнул политолог.
«Тут можно вспомнить, что США все время требовали от Берлина по всем вопросам консультироваться с Украиной. Поэтому Мельник будет ябедничать американцам. Такова украинская политика, Киев хочет поставить будущее правительство Германии под давление США и антироссийских сил в Европе», – добавил Рар.
Впрочем, таким планам Киева не суждено сбыться, поэтому возмущения Мельника будут попросту игнорироваться немецкими властями, прогнозирует эксперт. «Тут сказывается усталость в отношении Украины. Кроме того, Киев только и делает, что торгует русофобией и все валит на Россию», – заключил политолог.
С другой стороны, в Германии найдутся и те, кто поддержит Мельника, уверен Рар. «В основном это либеральная пресса и партия «Зеленых», члены которой считают, что Меркель совершила геополитическую ошибку, разрешив России строить «Северный поток – 2». Таким образом, основной адресат скандальных заявлений Мельника – это по-прежнему «Зеленые», – детализировал собеседник.
Помимо этого, в ФРГ есть силы, которые рассматривают Украину как таран в борьбе с Россией. «Тут можно вспомнить еще неприятное поведение немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который пошел на попятную и частично согласился со словами Мельника о том, что именно Украина, а не весь СССР, была главной жертвой нацистов», – напомнил Рар.
По его словам, немецкие политики боятся выступать с осуждением Мельника из-за позиции многих СМИ. «По их мнению, Россия напала на бедную Украину и хотела ее растерзать. Поэтому ее нельзя критиковать. Надо терпеть и принимать Украину такой, какая она есть – с факельными шествиями на день рождения Бандеры и с запретом русского языка», – добавил собеседник.
Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта газопровода «Северный поток – 2» в нарушение обязательств по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. «Сам «Северный поток – 2» остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий», – утверждает он.
Напомним, в середине прошлого месяца Мельник заявил в интервью Neue Osnabrucker Zeitung, что в вопросе вступления Украины в ЕС не хватает «лишь решающего элемента – четкой перспективы членства», и эту «стратегическую амбивалентность европейцев» нужно срочно устранить.
«Германия и будущая (правительственная) коалиция должны сыграть в этом решающую роль и наконец закрепить перспективу членства в ЕС для официального Киева смелым квантовым скачком во внешней политике», – добавил он.
Дипломат отметил, что в Киеве «нет никакого сомнения», что Украина станет членом сообщества, это «лишь вопрос времени». При этом, по его мнению, непринятие страны в ЕС станет «недопустимой ошибкой с фатальными последствиями» для всего континента.
Чуть ранее Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, призвав Берлин поспособствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
Посол назвал участие Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру хорошим жестом. «Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией», – сказал дипломат.
В сентябре Мельник потребовал от Запада компенсировать запуск «Северного потока – 2» гарантией вхождения Украины в Североатлантический альянс. «Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО», – заявил он.
В апреле Мельник заявил, что Киев может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. «У Украины нет выбора. Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остается только один вариант: ... снова подумать о ядерном статусе», – предупредил дипломат.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Назначен новый министр обороны Украины
|
|
Депутаты Верховной рады проголосовали за назначение бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны страны. Решение было принято 4 ноября.
Кандидатуру Резникова выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС .
«Сегодня для министра обороны самое главное быть в «зале славы украинских бойцов», то есть пользоваться именно среди них бесспорным уважением, высоким авторитетом, укреплять обороноспособность нашей армии, нашего войска, обеспечить достойные условия для наших защитников и защитниц», – заявил глава страны.
Также он поблагодарил за работу бывшего главу ведомства Андрея Тарана, который был уволен с должности накануне.
Новый министр вступит в должность после голосования депутатов. 3 ноября Резников был освобожден от должности вице-премьера по вопросам неподконтрольных территорий Украины.
Алексей Резников родился 18 июня 1966 года во Львове. Является выпускником юридического факультета Львовского государственного университета имени Ивана Франко. В 2004 году был адвокатом кандидата в президенты Виктора Ющенко в Верховном суде по делу о признании недействительными итогов третьего тура. С 2008 по 2014 год был избран депутатом Киевского городского совета VI созыва. До 2015 года занимал пост заместителя городского головы.
С 5 мая 2020 года стал первым заместителем главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Резников запомнился заявлениями о необходимости пересмотра Минских соглашений, также он говорил, что переговоры Контактной группы не приведут к завершению войны в Донбассе.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что политолог Михаил Погребинский назвал причину отставки Тарана. По словам эксперта, министр показал себя слабым пиарщиком, поэтому будет заменен на Алексея Резникова, который умеет вести себя в кадре.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина отказалась просить Россию о возобновлении поставок угля
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не станет обращаться к российским властям с просьбой возобновить поставки энергетического угля.
«Нет, вообще нет, никак», – приводит ТАСС ответ министра на вопрос о возможности соответствующего обращения к России в условиях энергетического кризиса на Украине.
В прошлую пятницу глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну».
В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
В октябре в Раде обвинили власти Украины в полном провале подготовки к отопительному сезону из-за недостаточных закупок угля и газа и призвали украинцев готовиться к холоду.
Напомним, в апреле 2019 года Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров запретила экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов, а уголь разрешила вывозить только по специальным разрешениям.
Максима Галкина признали угрозой безопасности Украины
Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
«Галкин Максим Александрович (с 3 ноября 2021 года)», – свидетельствуют обновленные данные списка, передает РИА «Новости».
Таким образом, на данный момент в перечне находятся 259 человек.
В 2015 году на Украине появился черный список деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности страны.
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО заявил, что для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей России не нужно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Раде заявили, что Россия ограничила поставки на Украину сжиженного газа
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что в ноябре из России стало поступать меньше сжиженного газа, уровень поставок упал до 30% от задекларированных экспортерами объемов.
«Российская Федерация ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа в Украину до 30% от задекларированных экспортерами объемов», – заявил Герус, отметив, что такие ограничения не должны отразиться на украинском рынке, передает РИА Новости.
Он отметил, что в ноябре была низкой активность по таким закупкам, а также обычно экспортеры завышали декларируемые объемы поставок.
За девять месяцев поставки сжиженного газа на Украину из-за рубежа составили 1,14 млн тонн, что меньше на 31 тонну, чем за этот же период 2020 года.
Ранее сообщалось, что из украинских подземных хранилищ отборы природного газа в октябре составили 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года.
Власти объяснили это сезоном отбора, который начался раньше, а также реэкспортом компаний-нерезидентов.
На Украине в черный список включили украинского актера
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что обратился в Службу безопасности с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал в черный список людей, угрожающих национальной безопасности.
Ранее министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в черный список еще 30 человек, в том числе актера Валентина Томусяка. Супруга актера Екатерина заявила, что Валентина Томусяка внесли в список ошибочно.
«Вчера обратился в СБУ с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины. То, что такое произошло, доказывает, что система нуждается в доработке. Сегодня министерство культуры и информационной политики договорилось с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, если речь идет о художественных проектах или произведениях», – передает РИА «Новости» слова Ткаченко.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
Ранее петиция о запрете на Украине концертов российских артистов набрала на сайте украинского президента Владимира Зеленского необходимое для рассмотрения количество голосов.
Напомним, в октябре певице Пелагее (Пелагея Телегина) запретили въезд на территорию Украины из-за посещения российского Крыма.
Новый глава минобороны Украины допустил отмену призыва в армию
Новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что допускает отмену в стране обязательного призыва в армию в рамках реформ.
«Я в своих предварительных консультациях действительно сейчас обсуждаю уместность отмены призыва. Я не хочу сейчас давать свое видение, у меня есть ощущение, но я хочу его проверить, проговорив с экспертами», – передает РИА «Новости» со ссылкой агентство УНИАН слова Резникова.
По его словам, у него есть мечты о том, чтобы страна перешла на профессиональную армию.
«Это намного эффективнее. Но мы должны сделать службу в армии привлекательной. И тогда у нас не будет стоять вопрос о призыве ребят-студентов. Мои надежды на новый закон о национальном сопротивлении, о создании войск территориальной обороны. Возможно, это и будет тем, как раз заменителем очень удобным, когда люди будут проходить подготовку и (могут) быть в реестре территориальной обороны. И это как раз и будет наш с вами мобилизационный резерв», – добавил он.
В 2013 году президент Украины Виктор Янукович подписал указ об осуществлении в октябре этого же года последнего призыва в армию, с 2014 года планировалось призыв прекратить. Предполагалось, что украинская армия до конца 2014 года должна полностью перейти к комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту. При этом по состоянию на конец 2013 года в вооруженных силах Украины по контракту было укомплектовано около 60% должностей рядового и сержантского состава. Однако в 2014 году после обострения ситуации в Донбассе призыв на срочную службу был возобновлен.
Ранее на Украине повестку в армию получил 12-летний мальчик.
Напомним, в четверг депутаты Верховной рады проголосовали за назначение бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны страны.
Назначен новый министр экономики Украины
Парламент Украины по предложению премьера назначил замглавы офиса президента Юлию Свириденко первым вице-премьером – министром экономики страны, такое решение в четверг поддержали 256 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
В среду Верховная рада Украины на внеочередном заседании уволила с должности министра экономики Алексея Любченко, передает РИА «Новости».
Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове в семье служащих. В 2008 году окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности «менеджмент антимонопольной деятельности», магистр менеджмента антимонопольной деятельности.
С 2015 по 2018 год занимала различные должности в Черниговской областной госадминистрации. В 2019 году Свириденко назначили заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В декабре 2020-го она заняла должность заместителя руководителя офиса президента.
Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.
Ранее в четверг депутаты Верховной рады проголосовали за назначение бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СБУ обвинила Москву в кибератаках на госорганы Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что за кибератаками, который осуществлялись на госорганы страны с 2014 года, стоят российские спецслужбы.
«Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали свои вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и «прикрытия» в сети интернет», – приводит сообщение СБУ РИА «Новости».
По утверждениям СБУ, «хакерская группировка Armagedon» имеет связь со спецслужбами России и прицельно «работала» по Украине. По данным пресс-службы, пятерым участникам группировки сообщили о подозрении по статье «государственная измена», санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
В СБУ утверждают, что группировка с 2014 года осуществила более пяти тыс. кибератак и пыталась «заразить» более полутора тысяч правительственных компьютерных систем. Целями группировки называют контроль над объектами критической инфраструктуры; похищение и сбор разведывательных данных, включая информацию с ограниченным доступом; проведение акций информационно-психологического воздействия; блокировку информационных систем.
Ранее сообщалось, что национальная стрелковая ассоциация США подверглась кибератакам с использованием вируса-вымогателя, который связали с «российскими хакерами».
Россия не раз отвергала обвинения западных стран в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности.