Украинская экономика сломалась под грузом политики

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30 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 12:20  |  vz.ru
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К исчезновению газового топлива в России причастна Украина

Российское газовое топливо неожиданно исчезло с заправок в некоторых регионах Максим Богодвид/РИА Новости
Ряд российских регионов столкнулся с нехваткой сжиженного углеводородного газа на АЗС. В Крыму и Татарстане люди не могут заправить газом свои автомобили, а также газовые баллоны в самый разгар консервации. Дефицит привел к резкому скачку цен на СУГ. В это время на Украине российские поставщики бьют рекорды по экспорту.  Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Успехи и неудачи ВМФ СССР в Великой Отечественной обросли мифами

Действия ВМФ СССР во время Великой Отечественной до сих пор вызывают споры историков Роберт Диамент/РИА Новости
Восемьдесят лет назад советский Военно-морской флот понес страшные потери в ходе Таллинского перехода – погибли тысячи людей, десятки кораблей были уничтожены. О причинах этой трагедии и о советских мифах относительно роли ВМФ в Великой Отечественной войне газете ВЗГЛЯД рассказал историк Мирослав Морозов. Подробности...
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Месть Лукашенко Литве приносит пользу России

Каждая грузовая фура теперь будет отслеживаться Виктор Драчев/ТАСС
«Исправно работавшей много лет литовской схеме обхода российских контрсанкций пришел конец». Такими словами эксперты комментируют новые правила транзита товаров через Белоруссию из Евросоюза. Почему Лукашенко наконец решил прикрыть источник «белорусских креветок» и других подобных товаров – и как это будет реализовано чисто технически? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Украинская экономика сломалась под грузом политики

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
С этого года главным драйвером экономического роста на Украине окончательно стал аграрный сектор. Из чего следует, что – какими бы ни были официальные данные – последней каплей на пути к деиндустриализации страны стало экономическое отделение Донбасса. Подробности...

Почему Россия не овладела Восточной Пруссией еще в 1914 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
«Цитадель германского милитаризма», казалось, могла попасть в русские руки еще в Первую мировую – но что-то пошло не так. В чем было дело? Подробности...

Либералы построили параллельное прокси-государство

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Необходимо крайне трезво оценивать это странное, параллельное ино-государство. Оно живет, оно пульсирует, оно строится, оно защищается, оно обрастает институтами. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?
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    Елена Герасимова

    Украинская экономика сломалась под грузом политики

    Елена Герасимова
    Журналист, Донецк
    		30 августа 2021, 12:00

    Недавно украинские органы власти обнародовали макроэкономические результаты первого полугодия этого года. Так, согласно данным Министерства экономики Украины, объем реального ВВП страны в этот период вырос на 1,7% (здесь и далее – по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). В то же время, по информации Государственного комитета статистики Украины, объем ее промышленного производства увеличился на 2,1%. Что обращает на себя внимание: на Украине лишь второй раз после 2010 года – впервые это было в 2016 году – темпы роста объема промпроизводства опередили темпы роста объема ВВП. То есть – решающую роль в увеличении ВВП сыграл именно промышленный сектор.

    Впрочем, произошло это главным образом благодаря тому, что в апреле-мае на мировом рынке резко возросли цены на базовые виды сырья. А значит, подобное положение дел было обусловлено лишь ситуативными факторами и ни в коей мере не является результатом перелома в той базовой тенденции, которая набирала обороты в течение последних 10 лет и состояла в неуклонном снижении доли промышленности в общем объеме ВВП страны и ее замещении сельским хозяйством.

    Напомню, что в 1991 году стартовая позиция экономики независимой Украины была радикально иной. Основной вклад в ее ВВП – 45% – вносила не просто промышленность, куда, разумеется, входит и производство сырья, но – перерабатывающая промышленность. То есть, та ее часть, которая предназначена для выпуска готовой продукции, в том числе и с высокой добавленной стоимостью. Однако уже 20 лет спустя ситуация принципиально изменилась.

    Так, согласно данным СМИ, еще в 2011, 2012 и 2013 годах – в домайданный период – объем ВВП Украины вырос на 5,46%, 0,24% и сократился на 0,03%. При этом, также по информации СМИ, лишь в 2011 году объем ее промпроизводства тоже увеличился, но уже в меньшей степени – на 3,4%, а в последующие 2 года уменьшился на 5,6% и 1%. Из чего следует, что именно с этого времени промышленность страны вошла в фазу, по сути, непрекращающейся, то менее, то более глубокой рецессии, обусловленной как завершением монополизации ее главных сегментов, так и продолжающимся глобальным кризисом.

    Следующим шагом на этом пути стал, так сказать, отмайданный период или 2014-2016 годы. Тогда, согласно данным СМИ, объем ВВП Украины сократился на 6,55%, 9,77%, но в 2016 году все-таки вырос на 2,3%. А наряду с этим объем ее промпроизводства уменьшился на 17,2%, 1,6% и только в том же 2016 году также увеличился и даже немного более – на 3,1%. Тем не менее, еще в 2014 году доля промышленности в ВВП страны составляла 16,9%, а доля сельского хозяйства – 10,2%. Однако как раз с этого времени на исходные причины рецессии начали наслаиваться новые – сначала потеря Крыма, потом война в Донбассе, которые, по подсчетам экспертов, стоили Украине 4% и 7% ВВП, а наряду с этим – разрыв традиционной кооперации с Россией и утрата российского рынка.

    Фото: РИА Новости

    И, наконец, последним, решающим, шагом на этом пути стал постмайданный период, или 2017-2019 годы, а главным фактором – экономическое отделение ДЛНР. Как известно, до 2014 года Донецкая и Луганская области в целом обеспечивали примерно 17% ВВП Украины.

    При этом, по прогнозам экспертов, сделанным на момент обособления республик – в марте 2017 года – суммарная выручка только Алчевского металлургического комбината и Енакиевского металлургического завода, являвшихся одними из главных источников валютных поступлений от экспорта в украинский госбюджет, в 2017 году должна была составить 1,2 млрд долларов или свыше 1% номинального ВВП.

    Как бы то ни было, но по официальной информации, которая, конечно же, на фоне этих параметров вызывает изрядные сомнения, в 2017 году в результате отделения ДЛНР Украина потеряла лишь 0,9% ВВП, в результате чего его объем вырос только до 2,1%. Наряду с этим, согласно данным СМИ, объем ее промпроизводства сократился на 2,9%. По сути, все это значит, что если после кризиса 2014-2015 годов украинская экономика в целом как-то и удержалась на плаву, то от обвала 2014 года, усугубленного обособлением республик в 2017-м, промышленность страны так и не оправилась.

    Таким образом, в 2018 году, по информации Госстата Украины, объем ВВП страны уже увеличился на 3,3%, а объем ее промпроизводства, согласно данным СМИ, вновь уменьшился еще на 4,7%. И в результате, как констатировали СМИ, именно с этого года главным драйвером экономического роста в Украине окончательно стал аграрный сектор. Из чего следует, что – какими бы ни были официальные данные – последней каплей на пути к деиндустриализации страны стало экономическое отделение Донбасса.

    В 2019 году, по информации Госстата, объем ВВП Украины вырос только до 3,2%, а объем ее промпроизводства, согласно данным СМИ, опять сократился – уже на 8,3%. И как раз к этому году, по сравнению с историческим 2014, как следует из сведений того же Госстата, соотношение долей промышленности и сельского хозяйства в ВВП страны оказалось прямо противоположным: доля промышленности уменьшилась до 10,13%, а доля сельского хозяйства – увеличилась до 16,34%. Одним словом, в течение всего лишь 6 лет и в силу главным образом политических причин Украина из индустриально-аграрной страны превратилась в аграрно-индустриальную.

    Вполне естественно, что в 2020 году – когда на все уже накопленные причины спада наслоился еще и коронакризис – объем ВВП страны, по информации Национального банка Украины, впервые после 2015 года существенно сократился – на 4,4%, а объем ее промпроизводства, согласно данным Госстата, вновь уменьшился – еще на 5,2%. И, конечно же, на фоне заданной первым полугодием прошлого года крайне низкой базы сравнения, как бы позитивные итоги первого полугодия нынешнего выглядят довольно плачевно и не предполагают хоть сколько-нибудь благоприятной перспективы.

    Достаточно ясно, что если показатели объема ВВП Украины и ее промпроизводства и указывают на некий рост, то он никак не является ни восстановительным, то есть – обусловленным продуктивной структурой экономики, ни, тем более – инвестиционным, основанным на долгосрочных вложениях в производство вообще и высокотехнологичное, в особенности. А потому – в обозримом будущем она, скорее всего, просто надолго увязнет в выходе из коронакризиса, а в отдаленном – окончательно утратит даже те предпосылки к самодостаточности, которые у нее все еще сохранялись даже в 2011-2013 годах.

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