К катастрофе энергетики Украины оказался причастен Китай

«Феноменальный, фундаментальный идиотизм». Такими словами сами украинские политики оценивают то, что происходит сейчас в энергетике Украины. Электростанции остались без топлива, и стране накануне зимы грозит невиданный энергетический кризис. Его причиной оказались не только просчеты киевских властей, но и действия Китая. Каким же образом?

Заявления о том, что в предстоящий отопительный сезон на Украине произойдет энергетический коллапс, звучат чуть ли не ежегодно. Пока эти прогнозы не слишком сбывались: всеми правдами и неправдами страна проходила одну зиму за другой без коммунальных катастроф. Однако на сей раз перспективы на ближайшие несколько месяцев выглядят исключительно мрачно. Разворачивающийся во всем мире энергетический кризис может ударить по Украине с трех фронтов – угольного, газового и электроэнергетического.

Энергетика в аварийном режиме

На данный момент из 88 энергоблоков украинских тепловых электростанций функционируют всего 37, сообщил первый зампредседателя бюджетного комитета Верховной рады Иван Крулько. Половина энергоблоков, пояснил он, не работают из-за недостатка топлива – угля. Среди прекративших работу электростанций оказалась Трипольская ТЭС, самая мощная в Киевской области. В связи с чем депутат предупредил украинцев о вероятности веерных отключений электроэнергии, в том числе в больницах.

Сигналы SOS за последние дни уже несколько раз подавал и системный оператор НЭК «Укрэнерго». В конце октября он сообщил комиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), что большинство (11–13) энергоблоков государственных ТЭС простаивают из-за нехватки угля.

2 ноября в связи с дефицитом мощности в украинской энергосистеме «Укрэнерго» был вынужден запросить аварийную помощь из Белоруссии, где благодаря вводу в эксплуатацию АЭС проблем с электричеством не наблюдается. Произошло это всего через несколько дней после того, как глава комитета Верховной рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус заявил, что украинские компании не смогут возобновить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Компании соседних стран, пояснил депутат, отменили аукционы по ее продаже.

Иных действий с их стороны ожидать было сложно, учитывая регулярные решения Украины о запрете поставок электричества из России и Белоруссии – очередной такой запрет со стороны НКРЭКУ действовал с конца мая по 1 октября. Но кончались попытки энергобойкота обычно примерно одинаково: в моменты критической нехватки электроэнергии в собственной сети Украине приходилось обращаться к соседям, забыв о политических претензиях.

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Так произошло и на сей раз, и заплатить за экстренную помощь Белоруссии в объеме 500 МВт Украине пришлось втридорога. Максим Бужанский, один из депутатов президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде, сообщил в своем телеграм-канале, что киловатт-час белорусской электроэнергии обошелся в пять гривен (13,6 рубля), тогда как в обычном режиме она стоит 1,6 гривны. Кроме того, помощи на 100 МВт пришлось просить у еще одного соседа – Словакии.

5 октября тарифная комиссия НКРЭКУ объявила о внеплановой проверке госкомпании «Центрэнерго» из-за отсутствия угля на ее ТЭС, хотя в Верховной раде виновного уже назначили. Как заявил Андрей Герус, ответственность за сбои в украинской энергосистеме несет Россия, поскольку РЖД якобы препятствуют транзитным поставкам энергетического угля из Казахстана. Эту информацию уже опровергло казахстанское министерство промышленности и инфраструктурного развития, сообщившее, что с российской стороны есть некоторые ограничения из-за загруженности железных дорог, но о полном блокировании поставок речи не идет.

Безрассудный шаг в «зеленое» будущее

Крупнейший игрок украинской энергетики – группа ДТЭК миллиардера Рината Ахметова – уже заявила, что вопрос о поставках угля на ТЭС активно решается. Объемы уже законтрактованного для нужд отопительного сезона угля, прежде всего из Польши и США, на начало ноября превышали 600 тыс. тонн, а также ведутся переговоры о дополнительных поставках импортного топлива. Кроме того, компания заявила об экстренном наращивании собственной добычи угля.

В то же время, по данным украинских источников, на 4 ноября на складах ТЭС и ТЭЦ находилось лишь 530,7 тыс. тонн угля – на 227,6 тыс. тонн меньше технически необходимого минимума и на 2 млн тонн ниже плановых запасов, утвержденных минэнерго страны. При этом драматизм ситуации заключается в том, что искать уголь на мировом рынке Украине приходится в очень невыгодных условиях.

Главной проблемой, с которой сейчас столкнулась энергетика Украины, является сильный спрос на уголь со стороны Китая, где сейчас бушует энергетический кризис, поясняет независимый эксперт в сфере промышленности, кандидат экономических наук Леонид Хазанов. Теоретически, по его словам, доступный уголь у крупнейших мировых поставщиков есть, но купить его подешевле Украина вряд ли сможет.

«России в сложившихся условиях выгоднее поставлять уголь в Китай – там за него хорошо платят; то же самое можно сказать и об остальных угледобывающих странах. В результате Украине остаются жалкие крохи с глобального рынка, которые вряд ли смогут полностью обеспечить ее потребности. Украина, конечно, может попробовать приобрести уголь в Австралии, благо Китай в прошлом году прекратил его импорт из этой страны, но вряд ли ей будут продавать уголь по низким ценам. Даже если энергетический кризис в Европе и Китае завершится завтра, дешево уголь на Украину отгружать никто не будет – ее энергетические компании не входят в число платежеспособных покупателей», – считает Хазанов.

К такому плачевному итогу Украина, еще несколько лет назад бывшая одной из ведущих угольных держав мира, пришла исключительно собственными усилиями. И дело тут не только в продолжающейся блокаде Донбасса, которая привела к тому, что в своем потреблении угля Украина стала на 60% зависеть от импорта. В последние годы украинские энергетики все больше склонялись к движению по европейскому пути – в сторону возобновляемых источников энергии, и это тоже внесло свою лепту в нынешний кризис.

На пороге мирового энергетического кризиса ДТЭК приняла принципиальное решение о постепенном выходе из угольных активов. С 2012 по 2020 год добыча угля холдингом Рината Ахметова упала ровно в два раза – с 38 млн до 19 млн тонн, двукратным было и снижение производства электроэнергии – с 51 млрд до 26,3 млрд кВт-час. «Ключевые факторы – это потерянные нами шахты на Донбассе, снижение производства электроэнергии в стране из-за потери Крыма и Донбасса, ухудшение экономической ситуации и рост доли зеленой энергетики», – пояснял в июне этого года украинской «Экономической правде» гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Возвращаться к топливу прошлого, а точнее, даже позапрошлого века в компании сочли бесперспективным. «Мы ассоциируем свое будущее с «зеленой» генерацией», – заявил в том же интервью глава ДТЭК, сообщив о готовности продавать угольные электростанции и шахты. Первым решительным шагом прочь от угля стал досрочный возврат в управление государства холдинга «Добропольеуголь». Именно на его мощностях добывался уголь, который поставлялся на ТЭС госкомпании «Центрэнерго», оказавшиеся нынешней осенью без сырья.

Но ставка на альтернативную энергию предсказуемо не сыграла. В недавнем сообщении НЭК «Укрэнерго» о причинах экстренного обращения к Белоруссии говорится, что причинами дефицита мощности, помимо повышенной аварийности ТЭС в период сезонного роста потребления и существенной переработки на ГЭС, стало снижение генерации возобновляемыми источниками энергии.

Дороги назад, похоже, нет. На проходящем сейчас всемирном климатическом саммите ООН в Глазго Украина в числе других стран присоединилась к обязательству о постепенном отказе от производства электроэнергии с использованием угля. Примечательно, что в списке государств, которые не стали подписывать это соглашение, были такие крупные производители и потребители угля, как Австралия, Китай, Индия и США. В истории же Украины как угольной державы можно ставить точку.

Коллапс снова замаячил

Но пока Украине надо еще пережить надвигающуюся зиму, которая может оказаться очень холодной – первые ночные заморозки в Киеве ожидаются уже 10 ноября. Уже в октябре отбор газа из подземных хранилищ составил 700 млн кубометров, в 3,5 раза превысив показатели того же месяца прошлого года. Основными причинами резкого ускорения стали холодная погода – отбор газа начался двумя неделями раньше обычного – и решение европейских компаний, пользующихся украинскими хранилищами, забрать свой газ для домашних нужд.

Несколько дней назад Газпром в своем телеграм-канале со ссылкой на данные ресурса Gas Infrastructure Europe сообщил, что на 30 октября запасы газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Украины были на 10,1 млрд кубометров меньше уровня 2020 года. Однако украинские власти уверяют, что на отопительный сезон газа хватит. 5 ноября министр энергетики Герман Галущенко на трибуне Верховной рады сообщил, что сейчас в ПХГ находится более 18 млрд кубометров газа – на 13% больше средних показателей 2011–2019 годов.

На Украине эти декларации открыто подвергаются сомнению. «Газа нет, угля нет, у нас теплый ноябрь на улице, а мы уже просим аварийной помощи у Белоруссии и России: дайте нам электроэнергию... Мы к этому шли? Я не знаю такого года, товарищи. Это феноменальный, фундаментальный идиотизм», – прокомментировал текущую ситуацию в эфире канала «Украина 24» бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

Представители украинского минэнерго аккуратно намекают, что проблемы есть и с газом. Советник министра Елена Зеркаль на днях сообщила, что, несмотря на достаточный уровень газа в хранилищах, отсутствие проблем зимой может гарантировать только возможность получать российский газ реверсом из Европы, как это делалось в 2019–2020 годах. Но для этого сама Европа еще должна накопить достаточные объемы российского газа, а этот вопрос пока далек от решения. Так что один из обсуждаемых сейчас на Украине сценариев на случай, если что-то пойдет не так в разгар отопительного сезона, – вынужденные переговоры с Россией о возобновлении прямых поставок газа.

К тому же властям Украины предстоит выполнять свое обещание перед населением не повышать коммунальные тарифы во время отопительного сезона – якобы граждане получат газ по себестоимости его добычи в стране. «В правдивость этого обещания не верится, так как для его выполнения Украина должна иметь бюджет с большим профицитом, – говорит Леонид Хазанов. – Но бюджет Украины дефицитен, а фонда национального благосостояния, как в России, у нее нет. Обеспечить продажу газа по себестоимости власти Украины могут, пожалуй, лишь путем заморозки всех возможных статей расходов государственного бюджета, прежде всего социальных».

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