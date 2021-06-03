Украина сдает оборонку иностранцам

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

В России предупредили о попытках США остановить «Северный поток – 2» после завершения строительства

3 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:18  |  vz.ru
Разделы

«Денежный дождь» грозит обрушить мировую экономику

Денег во всем мире стало слишком много Sukree Sukplang/Reuters
Триллионы долларов, потраченные на борьбу с коронавирусным кризисом, начинают менять саму основу всех мировых финансов. «Невероятная перегретость всех рынков, от фондовых до криптовалютных», – так описывают происходящее аналитики и предупреждают: налицо все признаки подготовки к крупнейшему мировому кризису.  Подробности...
Перейти в раздел…

Молодые политики России определили будущее Мавзолея Ленина

Любые манипуляции с саркофагом Ленина заденут чувства коммунистов не только в России, но и в Китае Сергей Гунеев/РИА Новости
Предстоящие осенью выборы в Госдуму становятся фоном для обсуждения вопросов, решение по которым остается не найденным многие годы. Одной из таких тем считается дискуссия о перезахоронении основателя СССР Владимира Ленина. Мнения тяжеловесов постсоветской политики на сей счет давно известны. А как видят судьбу Мавзолея молодые лидеры? Газета ВЗГЛЯД решила опросить партийцев нового поколения. Подробности...
Перейти в раздел…

Как американцы создали главные заводы СССР

Строительство Магнитогорского металлургического комбината. Рабочими были русские, ведущими инженерами – американцы РИА Новости
Ровно 90 лет назад, 1 июня 1931 года, был заключен контракт между США и СССР об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов. Это был лишь один из множества примеров того, как руками иностранных специалистов создавалась индустриальная мощь Советского Союза.  Подробности...
Перейти в раздел…

НАТО научит украинцев воевать списанным американским оружием

В Минобороны РФ утверждают, что натовские военные вооружат Киев под прикрытием учений Денис Петров/РИА Новости
Предстоящие военно-морские учения Sea Breeze станут прикрытием для поставок Украине вооружений из стран НАТО. Об этом заявили в Минобороны России. Киев регулярно запрашивает у Запада наступательные вооружения, но в большинстве случаев получает отказы. Зачем НАТО потребовалось прикрытие для поставок вооружений Украине и как они усилят боевые возможности ВСУ? Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина сдает оборонку иностранцам

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Начавшаяся реформа украинского ОПК в любом случае направлена на создание условий, которые позволят крупным иностранным компаниям не только владеть львиной долей активов в этом секторе, но еще и участвовать в управлении им в целом в качестве проводников политики собственных государств. Подробности...

Хватит ли России денег на новые вооружения

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
На какое оружие тратить деньги, решают зачастую не те, кто им будет воевать. И выбор между тем, сделать ли серию боевых единиц по умеренной цене за каждую, или ввалить кучу денег в изначально мертвый штучный проект с нулевой боевой эффективностью, у нас тоже делают зачастую не военные. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Латыши обманули Чулпан Хаматову

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Чудны дела твои, Господи... Латышские актеры-режиссеры, даже самые упоротые националисты, сейчас всей душой стремятся в Россию, учат ненавистный русский язык. А тут вдруг российская звезда Чулпан Хаматова уезжает из России в мою забытую богом Латвию. Подробности...
Обсуждение: 112 комментариев
Перейти в раздел…

«Бандеровцы» против «Брата»

Обсуждение: 5 комментариев

Русские наемники на войне в Африке

Когда вымрет Китай

Перейти в раздел…

В День защиты детей в московском парке Горького прошел фестиваль «Большая перемена»

1 июня, в День защиты детей, двери парка Горького открылись для Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Целый день для участников фестиваля проводились мастер-классы и викторины, призванные раскрыть сильные стороны и проявить таланты участников. Фестиваль завершился концертом с участием российских звезд
Подробности...

В Татарстане состоялся запуск автозавода Aurus

В Татарстане состоялось открытие завода Aurus. В режиме видеоконференции в нем принял участие президент Путин, назвавший Aurus достойной машиной, соответствующей мировым стандартам. Аurus в перспективе планируется выпускать в Китае и в Западной Европе
Подробности...

Спасенных в Ленобласти тюленей выпустили в Финский залив

Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили после реабилитации двух серых тюленей в Финский залив. Это самка Лебяжка и самец Крикуша. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы отнесетесь к идее в будущем заменить часть чиновников и депутатов искусственным интеллектом?
  • Положительно

  • Отрицательно
Готовы ли вы отказаться от пластиковой посуды и ватных палочек ради экологии?
  • Да

  • Нет

  • Уже отказался
Должна ли Россия закрывать свое воздушное пространство для рейсов бойкотирующих Белоруссию авиакомпаний?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России предупредили о попытках США остановить «Северный поток – 2» после завершения строительства
    Названы страны-лидеры по инвестициям в Россию Акции Газпрома обновили максимум с 2008 года Экс-судья сообщила о взятке за решение по землям Надежды Цапок Новак: Осталось проложить около 100 километров «Северного потока – 2»
    В Чехии заговорили о попытке госпереворота Токио выразил протест России из-за задержания японского судна Байден насчитал 15 месяцев с начала года В ЮАР захотели узаконить многомужество
    Пушков: Украине точно не нужна армия В ДНР оценили планы Госдепа привить молодежи Донбасса американскую культуру ФБР установило хакеров, атаковавших мясоперерабатывающие заводы в США Новейшие британские бронемашины признали опасными для экипажей

    Главная тема


    НАТО научит украинцев воевать списанным американским оружием

    завтрак на ПМЭФ


    Захарова напомнила перебившему ее Венедиктову, что он не на «Эхе Москвы»

    международный скандал


    Чешские аналитики раскритиковали версию о причастности России к взрывам во Врбетице

    средняя скорость


    Россиян предупредили о новых дорожных штрафах

    Видео

    поставки газа


    Газпром бьет рекорды в Европе ради «Северного потока – 2»

    индустриальная мощь


    Как американцы создали главные заводы СССР

    несовпадение повестки


    Шесть главных разногласий России и США перед встречей Путина и Байдена

    высокотехнологичный продукт


    Российский люксовый автомобиль продадут арабским шейхам

    уровень оптимизма


    Сергей Миркин: Донецк надеется, что Донбасс повторит путь Крыма

    парламентские выборы


    Геворг Мирзаян: Россия должна поставить на место армянских авантюристов

    новый дом


    Юрий Алексеев: Латыши обманули Чулпан Хаматову

    регионы россии


    Почему уборщицы и сторожа побеждают на российских выборах

    на ваш взгляд


    Как вы отнесетесь к идее в будущем заменить часть чиновников и депутатов искусственным интеллектом?
    Елена Герасимова

    Украина сдает оборонку иностранцам

    Елена Герасимова
    Журналист, Донецк
    		3 июня 2021, 12:06

    Недавно послы G7 написали в своем Twitter: «Корпоратизация государственного концерна (ГК) «Укроборонпром» и принятие новой оборонно-промышленной стратегии Украины, законодательно согласованные с основными принципами ОЭСР, будут способствовать повышению эффективности украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и привлечению иностранных инвестиций в этот сектор». А наряду с этим они, в ходе встречи с вице-премьер-министром, министром стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским, выразили надежду на то, что Украина будет реформировать свой ОПК в сотрудничестве со странами «Большой семерки». Вполне очевидно, что эти заявления подразумевают ни что иное, как прямое экономическое и политическое включение представителей G7 не только в процесс реформирования, но и в последующее функционирование украинского ОПК. И на данном этапе они являются уже призывом не к выбору властями Украины соответствующего курса, но – к неизменному его сохранению.

    Напомню, что «Укроборонпром» был создан в декабре 2010 года и сейчас, совместно с украинским правительством, управляет объектами государственной собственности в ОПК. В его состав входят 137 предприятий, 116 из которых работают на территории Украины, а 21 – находятся на территории Крыма и ДЛНР. Более чем показательно, что если еще в 2014 году предприятия госконцерна понесли суммарный чистый убыток в размере 13,92 млн долларов, то уже в 2015 году – получили чистую прибыль в размере 65,04 млн долларов, а к 2020 году – нарастили ее чуть ли не вдвое, до 100 млн долларов. То есть теперь даже в качестве просто бизнеса «Укроборонпром» представляет собой весьма лакомый кусочек.

    Впервые вопрос о его реформировании был поставлен чуть более года назад – в апреле 2020 года. Модель реформы, в ее нынешнем виде, сложилась в течение полугода – к октябрю 2020-го. В соответствии с ней, реформа концерна и входящих в него предприятий будет проведена в три этапа. Первый предполагает осуществление корпоратизации «Укроборонпрома», то есть его преобразование в акционерное общество. Второй – создание на базе 65 его оборонных предприятий, доля которых в общем объеме доходов концерна превышает 90%, шести отраслевых холдингов: авиаремонтного, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии. А также – формирование на базе его аэрокосмических предприятий еще трех специализированных холдингов. Все девять холдингов будут образованы также в форме акционерных обществ. И, наконец, на третьем этапе концерн будет разделен на две компании: «Оборонные системы Украины», которая объединит первые шесть холдингов, и «Аэрокосмические системы», в которую войдут вторые три.

    Не далее как 21 декабря 2020 года генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев издал приказ о начале корпоратизации концерна. Согласно документу, подготовительный период к созданию акционерного общества займет насколько месяцев. Однако все три этапа реформы будут проведены в течение лишь этого года. То есть к концу 2021 года «Укроборонпром» будет ликвидирован. Также документ предполагает, что в сформированных на его базе компаниях – «Оборонные системы Украины» и «Аэрокосмические системы» – будет введена новая модель корпоративного управления, соответствующая принципам и рекомендациям ОЭСР.

    Дабы процесс наверняка шел в соответствии с упомянутым послами G7 курсом, уже к июлю 2020 года был разработан законопроект № 3822 «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности», то есть ГК «Укроборонпром», который в его нынешнем, доработанном, виде полностью отражает утвержденную в октябре 2020-го модель реформы. И 29 января 2021 года Верховная рада Украины его приняла в первом чтении. При этом – конечно же – голосовавшие за документ народные депутаты совершенно сознательно проигнорировали один из ключевых пунктов вывода Главного научно-экспертного управления Верховной рады, согласно которому определенные нормы законопроекта «создают возможности для фактической приватизации государственных предприятий ОПК и образованных на их основе обществ».

    Фото: Стрингер/РИА Новости

    Речь идет о п. 1 статьи 5, который позволяет, по решению Кабинета министров Украины, любому акционерному или хозяйственному обществу в ОПК отчуждать пакет акций в размере не более чем 25% минус одна акция в пользу другого подобного субъекта. А также – о п. 1 статьи 21, который дает возможность, также по решению правительства, такому же обществу передавать какой-либо пакет акций другому подобному субъекту для формирования его уставного капитала. Но, вопреки выводу Главного научно-экспертного управления, в ходе принятия законопроекта в первом чтении они ни исключены, ни изменены не были. А иначе и не могло быть, ведь как раз эти нормы и создают правовые условия для прихода в украинский ОПК в том числе и крупных зарубежных компаний. То есть в конечном счете служат реализации упомянутого послами G7 курса.

    Разумеется, нельзя исключать того, что в ходе принятия законопроекта в целом вывод Главного научно-экспертного управления все-таки будет учтен, и эти нормы либо претерпят существенные изменения, либо будут ликвидированы. Однако вероятность такого исхода весьма невелика. Но даже и в этом случае грядущий закон будет полностью соответствовать курсу на интеграцию иностранного капитала в украинский ОПК.

    Дело в том, что документ также содержит нормы, которые хотя и не вызвали нареканий Главного научно-экспертного управления, по сути служат тем же целям. Так, п. 2 статьи 7 и статья 8 дают право любому акционерному или хозяйственному обществу в ОПК создавать предприятия, совместные предприятия и другие юридические лица, а также осуществлять деятельность по привлечению инвесторов, в частности иностранных. И это означает, что в перспективе все более или менее эффективные предприятия украинского ОПК – и те, которые имеют стабильный сбыт внутри страны, и особенно те, которые работают на экспорт – могут быть преобразованы в государственно-частные совместные предприятия (СП), где мажоритарными акционерами станут зарубежные компании.

    В общем, начавшаяся реформа украинского ОПК в любом случае направлена на создание условий, которые позволят крупным иностранным компаниям не только владеть львиной долей активов в этом секторе, но еще и участвовать в управлении им в целом в качестве проводников политики собственных государств. То есть по большому счету полностью контролировать его деятельность. И в силу беспрецедентно сжатых сроков реформирования сектора, это произойдет в весьма недалеком будущем.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •