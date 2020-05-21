Украинский «карточный домик» рухнул

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Почему первому «Северному потоку» повезло больше второго

Германия защитила «Северный поток – 1» от европейских законов Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 1» получил от Германии освобождение от норм Газовой директивы ЕС на 20 лет. Берлин сделал для него ровно то же самое, что не сумел сделать для строящегося «Северного потока – 2». Это исключение важно для первого северного морского газопровода. Но есть ли шансы добиться аналогичного решения для второго газопровода из России? Подробности...
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Как Европа и США ошиблись с выходом из карантина

Испанцев внезапно обязали носить маски в 40-градусный зной на улицеФото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Россию коронавирус пришел позже, чем в другие страны. А поэтому у нас есть возможность изучить зарубежный опыт выхода из карантина. Тем более, что в США и странах ЕС были сделаны определенные ошибки, отметили политологи на прошедшем в среду круглом столе. Они положительно оценили российский план по выходу из режима ограничений, который учитывает эпидемиологические показатели и обстановку в регионах. Подробности...
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Какие тайны выдаст туркам захваченный в Ливии «Панцирь»

Трофейный «Панцирь» власти Триполи успешно превратили в инструмент пропагандыФото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press
В боях на подступах к ливийской столице попала в плен российская самоходная зенитка «Панцирь-С1Э». Ракетно-пушечный комплекс стал трофеем армии, воюющей при поддержке турецких интервентов. Смогут ли турки извлечь ценные сведения из захваченного «Панциря», разобрав его до винтика? Как вообще в России налажена система защиты боевой современной техники от попадания в руки потенциального неприятеля? Подробности...
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Мир в Донбассе возможен только при государственной измене на Украине

Андрей Ермак и Леонид КучмаФото: Максим Блинов/РИА «Новости», Pavlo Gonchar/Global Look Press
Андрея Ермака и Леонида Кучму, отвечавших за переговоры с ДНР и ЛНР в рамках так называемой трехсторонней Контактной группы, пытаются обвинить в государственной измене. Служба безопасности Украины, пускай и нехотя, уже начала проверку на этот счет. Почему украинцы запрещают сами себе прямой диалог с Донбассом и на что нацелена их стратегия по непризнанию реальности? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украинский «карточный домик» рухнул

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Обнародование разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена раскрасило яркими красками лозунг «Украина давно находится под внешним управлением». Все дело, как обычно, в больших деньгах. Подробности...

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          Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?
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              Глеб Простаков

              Украинский «карточный домик» рухнул

              Глеб Простаков
              бизнес-аналитик
              		 21 мая 2020, 09:14

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              Обнародование разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена раскрасило яркими красками лозунг «Украина давно находится под внешним управлением».

              Материалов прослушки достаточно на несколько новых уголовных дел против Порошенко и его ближайшего окружения. Президент открыто говорит о нарушении им законов и процедур в угоду даже не Вашингтону, а лично Байдену и американскому истеблишменту, который тот представляет. Этот разговор – вообще не об интересах двух государств, а об интересах этого парня и того парня.

              Интересно, что на пленках Порошенко вовсе не выглядит жалко. Он представляется исполнительным и старательным менеджером, который убеждает владельца компании в том, что делает все возможное для максимизации их взаимной выгоды. И да – он, Порошенко, как директор Ukraine LLC, претендует на уважение, прибавку к жалованию и право воровать на вверенном ему участке работы.

              В куда более аккуратных репликах Байдена не сквозит пренебрежение, какое было свойственно, например, разговорам Зеленского и Трампа. Байден и Порошенко говорят на одном языке – в буквальном и переносном смысле. В обмен на большое ограбление Украины, Порошенко прямо и без обиняков просит свою пайку, а именно – 1 млрд долларов кредитных средств США, которые пройдут мимо бюджета и будут отмыты на контролируемых им предприятиях оборонки и машиностроения. И лишь много позже Байден опрометчиво похвастается в узком кругу тем, как нагнул «своего сукина сына» и заставил того уволить генпрокурора, который копал против сына Байдена, работавшего в украинской нефтедобывающей компании Burisma.

              Удивительно и то, что в обнародованных пленках ни разу не упоминается Россия. Мы привыкли считать, что Запад использует Украину как главный таран против Кремля. По крайней мере, этот лейтмотив непрестанно звучит в публичном поле. Но в разговорах интимных, доверительных эта тема отходит даже не на второй, а на третий план. Потому что все серьезные разговоры – это всегда разговоры про деньги.

              Фото: REUTERS/Gleb Garanich

              Порошенко и Байден беседуют о конкретных и приземленных вещах. О кандидатуре нового генпрокурора и «сливе» дела по Burisma. О возможности поставить во главе украинского правительства гражданку США Наталью Яресько. О законе, который вводит в структуру управления украинскими госкорпорациями набсоветы, заполненные иностранными агентами и местными грантоедами на большой зарплате. И так далее, и тому подобное.

              Все беседы легко переводятся в денежную плоскость. Разговор о генпрокуроре – это разговор о коррупции Байдена-младшего и выплатах за «крышу». Беседа о Яресько – это продвижение интересов транснациональных инвестфондов, владеющих большей частью украинского госдолга. Подсчет голосов для коалиции – это принятие нужных западным корпорациям законов, которые позволят поставить под контроль местные рынки и работу госкомпаний.

              В этом смысле не стоит недооценивать экономический фактор внешнего управления. Украина – огромная по европейским меркам страна с колоссальными ресурсами. Это и рынок сбыта ширпотреба, рынок бедный, но все же лакомый для торговцев «стеклянными бусами».

              Поражает, насколько глубоко вице-президент крупнейшей экономики мира погружен в украинскую повестку. Он спокойно реагирует на имена местных политиков, партий, чиновников, не переспрашивая и не уточняя, кто все эти люди. Тимошенко, Сакварелидзе, Гройсман, Луценко, Ляшко, «Самопомощь», «Батькивщина» – Байден прекрасно ориентируется в этом калейдоскопе местной элитки, который понятен не каждому украинскому обывателю.

              Такая погруженность дает ясное представление о том, где на самом деле находится центр коррупционных интересов американских, да и европейских политиков. Конечно, не в их собственных странах, которые, как известно, образец демократии с низким уровнем коррупции, а в таких странах, как Украина, которые внимают старшим товарищам. Отсюда и такая осведомленность – в своем кошельке мы знаем каждую банкноту.

              Вполне очевидно, что Порошенко записал разговор сам. Чтобы переслушать, ничего не упустить, расшифровать все намеки и полунамеки. Как эти записи попали в руки тех, кто их сегодня обнародовал, неясно. Но у коррупционеров, каковым, без сомнения, является Порошенко, нет друзей, есть только сообщники. А такой компромат на бывшего президента стоит дорого. И даже очень дорого, учитывая, что шантажировать им будут не только и не столько Порошенко, который уже мало кому интересен, но Байдена. А это, согласитесь, в контексте предстоящих выборов в США – улов совсем другой категории.

              Понятно и то, что Байден-ликс – лишь часть большой истории о внешнем управлении. Здесь можно вспомнить, например, неприкрытый шантаж Украины Евросоюзом, который в обмен на 600 млн евро финансовой помощи прямо требовал отменить мораторий на экспорт леса-кругляка. ЕС защищал собственную деревообрабатывающую промышленность, справедливо полагая, что ресурсы колоний должны поступать в метрополию без каких-либо проволочек.

              Все подобные требования, конечно, упакованы в правильные категории: необходимость следования нормам ВТО или гармонизации украинского и европейского законодательств, выполнение директив МВФ, которые облегчают доступ компаний из развитых стран на рынки неразвитых и др.

              Уникальность украинской истории состоит не в схемах и методах внешнего управления – они в целом одинаковы для всех подобных стран. Уникальность в том, что вся конспирология, вся простота и безыскусность этих методов вдруг стала явной, осязаемой, липкой и противной. Реальность – в отличие от конспирологии, воплощенной в сериальной романтике «Карточного домика» – оказалась куда более грубой и примитивной.


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