Депутат Верховной рады Украины от фракции оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко разместил в Полтаве в день рождения города провокационные плакаты на рекламных щитах с призывом идти «на Москву».

«Сегодня день рождения празднует город Полтава. Чтобы поздравить всех горожан, развесил на улицах билборды с важным напоминанием – Полтавская битва не завершена», – написал Гончаренко в Telegram.

Он отметил, что именно под Полтавой начался путь к независимости Украины, а Российская империя «начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории».

Гончаренко считает, что эту борьбу украинцы продолжают до сих пор. «И победа обязательно будет за Украиной», – провозгласил украинский депутат.

На плакате, помимо поздравления города с днем рождения, помещено изображение гетмана Ивана Мазепы, бывшего соратника Петра I, перешедшего на сторону Швеции в Северной войне, который провозглашает: «На Москву!».

Многие украинские политики и историки называют Мазепу борцом за независимость Украины. В России гетмана воспринимают как предателя. Несмотря на переход Мазепы на сторону шведов, многие украинские казаки остались верными Петру I и принимали участие в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Скоропадского и полковника Палия. В начале XVIII века имя Мазепы было предано анафеме.

Ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что Украина не сможет победить в войне с Россией, а постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики.

До этого в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.