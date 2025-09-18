СМИ: Герасимову продлили срок службы на пять лет

Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.7 комментариев
РБК: Герасимову продлили срок службы на пять лет
Срок службы Валерия Герасимова в должности главы Генштаба Вооруженных сил России продлен еще на пять лет, сообщают СМИ.
О продлении срока службы Герасимова сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Два собеседника издания, осведомленные о принятом решении, подтвердили факт продления контракта Герасимова.
Один из источников уточнил, что срок службы генерала увеличен на пять лет. РБК отмечает, что по закону с военными, имеющими звание генерала армии и достигшими предельного возраста, может быть заключен новый контракт по решению президента.
Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову направлен запрос для комментария по этому поводу.
Накануне Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО.