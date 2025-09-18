СМИ: Герасимову продлили срок службы на пять лет

РБК: Герасимову продлили срок службы на пять лет

Tекст: Валерия Городецкая

О продлении срока службы Герасимова сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Два собеседника издания, осведомленные о принятом решении, подтвердили факт продления контракта Герасимова.

Один из источников уточнил, что срок службы генерала увеличен на пять лет. РБК отмечает, что по закону с военными, имеющими звание генерала армии и достигшими предельного возраста, может быть заключен новый контракт по решению президента.

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову направлен запрос для комментария по этому поводу.

Накануне Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО.