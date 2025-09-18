Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.2 комментария
Хабиров: Дроны атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии
Беспилотники самолетного типа атаковали «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане, сообщил глава региона Радий Хабиров в четверг.
Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение, указал Хабиров в своем Telegram-канале.
После этого начался пожар.
В результате атаки никто не погиб и не пострадал, степень повреждений уточняется.
Ранее у города Кириши в Ленинградской области силы ПВО нейтрализовали несколько дронов, обломки одного вызвали пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
Также в сентябре беспилотник самолетного типа атаковал предприятие «Башнефти» в Башкирии.