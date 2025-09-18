Хабиров: Дроны атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии

Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине

Зеленский: Еще год конфликта обойдется Украине в 120 млрд долларов

Tекст: Валерия Городецкая

Он уточнил, что половина этой суммы должна быть обеспечена украинским бюджетом, а оставшиеся средства необходимо получить извне, передает ТАСС.

«Цена одного года – 120 млрд. 60 – это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год. План «А» для нас – это завершить войну, план «Б» – найти 120 млрд», – сказал он на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метцолой.

Ранее глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро.

Напомним, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 7,2 млрд долларов на военные нужды только на ноябрь и декабрь.