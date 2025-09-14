Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.8 комментариев
Вызванный обломками БПЛА пожар на заводе КИНЕФ в Ленобласти потушен
Вызванный обломками БПЛА пожар на заводе КИНЕФ в Ленобласти потушен
В ночь на воскресенье в районе города Кириши Ленинградской области силы ПВО нейтрализовали несколько дронов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко, уточнив, что обломки одного БПЛА вызвали пожар на НПЗ.
«Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано. Пострадавших нет», – сказано в посте.
До этого, в районе 3.30 ночи был сбит один дрон, и еще три – позднее, в 5 утра.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня 13 сентября системы ПВО нейтрализовали 38 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были сбиты в небе над Белгородской областью.
Автовокзалы на юге России оснастят специальными улавливающими сетями для защиты от атак беспилотников, что актуально в регионах с закрытыми аэропортами, сообщил разработчик.