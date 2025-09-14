Вызванный обломками БПЛА пожар на заводе КИНЕФ в Ленобласти потушен

Tекст: Ирма Каплан

«Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано. Пострадавших нет», – сказано в посте.

До этого, в районе 3.30 ночи был сбит один дрон, и еще три – позднее, в 5 утра.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня 13 сентября системы ПВО нейтрализовали 38 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были сбиты в небе над Белгородской областью.

Автовокзалы на юге России оснастят специальными улавливающими сетями для защиты от атак беспилотников, что актуально в регионах с закрытыми аэропортами, сообщил разработчик.