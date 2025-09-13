Дрон атаковал завод «Башнефти» в Башкирии

Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.13 комментариев
Глава Башкирии Хабиров: Дрон атаковал завод «Башнефти»
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о попытке террористической атаки на предприятие «Башнефти» с использованием беспилотника самолетного типа.
По его словам, один из дронов был замечен и взят под наблюдение службами безопасности объекта. Силы охраны открыли по БПЛА огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия, в результате чего беспилотник был поврежден и упал на территорию предприятия.
«Погибших и пострадавших нет», – отметил Хабиров в своем Telegram-канале.
В субботу Минобороны сообщило о 42 уничтоженных над регионами России за ночь БПЛА.
В августе пожар произошел на территории НПЗ в Краснодаре из-за падения обломков БПЛА.