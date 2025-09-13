Минобороны сообщило о 42 уничтоженных над регионами России за ночь БПЛА

Минобороны сообщило о 42 уничтоженных над регионами России дронах за ночь

Tекст: Ирма Каплан

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 12 сентября до 06.00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

В оборонном ведомстве уточнили, что 15 дронов уничтожено над территорией Ростовской области, 12 – над Белгородской областью, еще десять БПЛА сбиты над Волгоградской областью.

Два беспилотника нейтрализованы над Республикой Крым и по одному дрону – над Калужской, Курской и Смоленской областями.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщили об уничтожении девяти самолетных беспилотников на территории Белгородской и Самарской областей в течение трех часов.



