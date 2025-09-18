Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
Обломки дронов повредили крышу двух домов в Волгограде
В Красноармейском районе Волгограда упали обломки беспилотного летательного аппарата, они повредили кровлю в двух частных домах, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Средства ПВО ночью отразили массированную атаку дронов в регионе, указал Бочаров, передает ТАСС.
Он уточнил, что при падении фрагментов дрона в Красноармейском районе Волгограда были выбиты окна и повреждена кровля в двух частных домовладениях.
Никто не пострадал.
В ночь со среды на четверг над Россией нейтрализовали 43 украинских дрона. Над Ростовской областью отразили массированную атаку беспилотников.