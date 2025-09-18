  • Новость часаВ Харьковской области уничтожено общежитие с иностранными наемниками ВСУ
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    4 комментария
    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    7 комментариев
    18 сентября 2025, 08:10 • Новости дня

    Обломки дронов повредили крышу двух домов в Волгограде

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Красноармейском районе Волгограда упали обломки беспилотного летательного аппарата, они повредили кровлю в двух частных домах, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Средства ПВО ночью отразили массированную атаку дронов в регионе, указал Бочаров, передает ТАСС.

    Он уточнил, что при падении фрагментов дрона в Красноармейском районе Волгограда были выбиты окна и повреждена кровля в двух частных домовладениях.

    Никто не пострадал.

    В ночь со среды на четверг над Россией нейтрализовали 43 украинских дрона. Над Ростовской областью отразили массированную атаку беспилотников.

    17 сентября 2025, 19:38 • Новости дня
    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине

    Зеленский: Еще год конфликта обойдется Украине в 120 млрд долларов

    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Он уточнил, что половина этой суммы должна быть обеспечена украинским бюджетом, а оставшиеся средства необходимо получить извне, передает ТАСС.

     «Цена одного года – 120 млрд. 60 – это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год. План «А» для нас – это завершить войну, план «Б» – найти 120 млрд», –  сказал он на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метцолой.

    Ранее глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро.

    Напомним, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 7,2 млрд долларов на военные нужды только на ноябрь и декабрь.

    Комментарии (15)
    17 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Поляк принял румына за украинца и выстрелил в него

    Tекст: Вера Басилая

    В торговом центре Вроцлава мужчина ранил румына из пневматического пистолета и избил его, выкрикивая антииукраинские лозунги, сообщает Wyborcza.

    В торговом центре Вроцлава произошел инцидент, когда местный житель Михаил Ф. выстрелил в мужчину из пневматического пистолета, приняв его за гражданина Украины, передает Lenta.ru. Пострадавшим оказался гражданин Румынии, который получил ранение в лицо.

    После выстрела нападавший начал избивать пострадавшего и, по данным издания, выкрикивал: «Я ненавижу украинцев» и требовал, чтобы тот «уехал домой».

    Злоумышленника задержали на месте происшествия. Ему предъявят обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, за что грозит до 20 лет лишения свободы по польскому законодательству.

    Ранее посол Украины заявил о росте раздражения поляков по отношению к украинским беженцам.

    Житель американского штата Северная Каролина напал на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в вагоне метро.

    Комментарии (8)
    17 сентября 2025, 20:10 • Видео
    Зеленскому предстоят «трудные решения»

    «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 11:22 • Новости дня
    Ставридис призвал НАТО закрыть небо над Украиной

    Экс-командующий НАТО Ставридис призвал закрыть небо над Украиной

    Ставридис призвал НАТО закрыть небо над Украиной
    @ Panayiotis Tzamaros/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис заявил о необходимости закрытия неба над Украиной, несмотря на риск эскалации конфликта.

    Бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал создать бесполетную зону над Украиной, передает ТАСС.

    В своей колонке для агентства Bloomberg Ставридис предложил расширить зону операции НАТО Eastern Sentry («Восточный часовой»), чтобы она охватывала воздушное пространство Украины.

    «Это могло бы стать частью новых мер, которые рассматриваются уже несколько месяцев в ожидании решений из Вашингтона и Брюсселя», – написал Ставридис. При этом он признал, что такой шаг может быть воспринят как агрессивный и чреват риском эскалации конфликта. Тем не менее, по словам экс-адмирала ВМС США, «настало время закрыть небо над Украиной» из-за «неуступчивости Москвы» в переговорах по украинскому кризису.

    Ставридис также отметил, что страны НАТО пока не решаются вводить бесполетную зону из-за опасения прямого военного столкновения с Россией. Он считает, что отношение альянса могло измениться после инцидента с беспилотником в Польше. В подтверждение своей позиции он приводит недавние слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который заявил, что странам НАТО стоит задуматься о возможности сбивать беспилотники над Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше начали обсуждать возможность создания бесполетной зоны над Украиной. Дмитрий Медведев предупредил о возможных тяжелых последствиях этих инициатив. Румыния заявила, что не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной.

    Комментарии (6)
    17 сентября 2025, 09:16 • Новости дня
    Зеленский обратился к Западу с требованием думать об Украине

    Зеленский потребовал от Запада уделять больше внимания Украине, а не России

    Зеленский обратился к Западу с требованием думать об Украине
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский потребовал, чтобы западные страны перестали думать только о себе и о будущих отношениях с Россией, а больше обращали внимание на Украину, сообщает Sky News.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил мнение о необходимости западных стран сконцентрироваться на ситуации на Украине, а не на перспективе отношений с Россией. передает РИА «Новости».

    «Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине – потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас», – заявил Зеленский.

    Также Зеленский отметил, что обсуждение союзниками возможных санкций против России является несправедливым по отношению к Киеву.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу обозначить четкую позицию по гарантиям безопасности для завершения конфликта.

    Зеленский допустил развитие худшего сценария разрешения конфликта. Он также упрекнул Трампа в недостаточном давлении на президента России.

    Президент США Дональд Трамп спрогнозировал скорую встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и позже заявил, что, вероятно, ему придется присутствовать на переговорах России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    Комментарии (12)
    17 сентября 2025, 14:38 • Новости дня
    Киев объявил о начале поставок закупленного НАТО оружия США
    Киев объявил о начале поставок закупленного НАТО оружия США
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки американского оружия, приобретенного Североатлантическим альянсом по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), стартовали, заявил главный представитель НАТО в Киеве Патрик Тернер.

    Тернер сообщил агентству Reuters, что четыре пакета вооружений уже оплачены, и техника поступила на Украину, передает ТАСС.

    Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине.

    Ранее в Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине.

    Комментарии (11)
    17 сентября 2025, 13:03 • Новости дня
    Лавров: Киев отверг предложения США после саммита на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти не приняли предложения, переданные спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом после саммита в Анкоридже, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев отверг все оценки, которые спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф передал украинской стороне по итогам встречи России и США в Анкоридже, передает ТАСС.

    В ходе круглого стола для зарубежных послов, посвященного вопросам украинского урегулирования, Лавров уточнил, что Уиткофф регулярно посещает Москву и занимается продвижением подхода, предполагающего достижение устойчивого и взаимоприемлемого решения ситуации.

    По словам главы МИД, предложения и оценки, переданные американской стороной после саммита, были полностью отклонены киевским режимом.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу обозначить четкую позицию по гарантиям безопасности для завершения конфликта.

    Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку по Украине.

    В МИД заявили, что противники мирного процесса на Украине препятствуют реализации договоренностей между Россией и США, заключенных после встречи в Анкоридже.

    Комментарии (3)
    17 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    Reuters: Украине нужно докупить газ на один млрд долларов для отопительного сезона

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для прохождения предстоящего отопительного сезона Украине потребуется закупить газ на сумму от 500 млн до одного млрд долларов, сообщили СМИ.

    Reuters ссылается на собственные расчеты и заявления представителей украинских энергетических компаний. Как уточнил член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко, на сегодняшний день на Украине накоплено около 11 млрд кубометров газа. Это составляет более 80% от запланированного объема в 13,2 млрд кубометров, передает РИА «Новости».

    Бывший глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон напомнил, что для зимы прошлого года Украина подготовила 12,8 млрд кубометров газа, однако этих запасов оказалось недостаточно.

    Напомним, в четверг поток газа из Румынии по Трансбалканскому коридору на украинскую территорию был остановлен.

    В августе бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Украину этой зимой может ждать острая нехватка газа и продовольствия на фоне пустых газовых хранилищ и массового нашествия саранчи, уничтожающей урожай.

    Комментарии (5)
    17 сентября 2025, 09:13 • Новости дня
    На Украине назвали цену за спасение от мобилизации

    Депутат Рады Дмитрук: Уклонисты на Украине платят до 50 тыс. долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские мужчины вынуждены платить десятки тысяч долларов, чтобы избежать призыва на фронт, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

    Цена «билета на жизнь» для украинских мужчин составляет от 30 до 50 тыс. долларов, заявил Дмитрук, передает ТАСС.

    Дмитрук также заявил, что мобилизация на Украине сопровождается массовыми облавами на мужчин, которые происходят не только на улицах и в транспорте, но и в медицинских учреждениях и даже в домах граждан.

    Депутат охарактеризовал происходящее как «мобилизационный террор» и отметил, что сотни тысяч человек были похищены и отправлены на фронт.

    Ранее сообщалось, что действующий глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно уклонялся от призыва в армию, игнорируя повестки в годы президентства Петра Порошенко.

    До этого призывник в городе Черкассы во время военно-врачебной комиссии выпрыгнул из окна медучреждения. В подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей местные жители создали группы для сопротивления территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 09:53 • Новости дня
    ФСБ в Астрахани задержала африканца за шпионаж в пользу Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники ФСБ задержали в Астрахани выходца из Северной Африки, которого подозревают в передаче секретных сведений украинской разведке, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

    Гражданин одной из североафриканских стран, проживавший в Астрахани, установил контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины через мессенджер Telegram, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Задержанный собирал и передавал данные о военных сооружениях и критической инфраструктуре Астрахани для их дальнейшего использования иностранной разведкой, тем самым причиняя ущерб безопасности России.

    Возбуждено уголовное дело по «Шпионаж», подозреваемого арестовали.

    ФСБ продолжает расследование и устанавливает возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности иностранца.

    Ранее россиянку в Новосибирске задержали по подозрению в совершении диверсии на Транссибирской магистрали в августе.

    Ранее СК и ФСБ выявили группировку в Московской, Самарской и Ленинградской областях, она выводила миллиарды рублей из страны, часть средств направлялась на поддержку ВСУ.

    Комментарии (4)
    17 сентября 2025, 20:08 • Новости дня
    СМИ сообщили о рисках для Зеленского из-за скандала в Грузии

    Origo сообщил о рисках для будущего Зеленского из-за взрывчатки в Грузии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка ввоза взрывчатки гражданами Украины в Грузию создает серьезные риски для будущего Владимира Зеленского, сообщил венгерский портал Origo.

    Автор материала задается вопросом: «Переживет ли Зеленский этот скандал?», передает РИА «Новости».

    Тбилиси расценивает этот инцидент как подготовительный этап к государственному перевороту в стране. При этом оппозиционные силы призывают жителей Грузии к массовым акциям протеста в столице, что грузинские власти рассматривают как попытку дестабилизировать ситуацию в государстве.

    Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что после завершения конфликта на Украине Тбилиси намерен потребовать объяснений за попытку ввоза в страну 2,4 кг гексогена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большом сожалении» по поводу причастности спецслужб Украины к ввозу гексогена в страну 10 сентября.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 20:52 • Новости дня
    Силовики сообщили о разгроме бригады ВСУ в Серебрянском лесу

    Российские силовики заявили о полном разгроме 119-й бригады ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силовые структуры сообщили о полном уничтожении 119-й бригады теробороны ВСУ в Серебрянском лесничестве, где она потеряла технику и людей.

    О полном разгроме 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

    Ветеран силовых структур отметил: «На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что 119-я бригада теробороны ВСУ полностью разбита и исчезла с лица земли».

    По его словам, киевское руководство пытается создать видимость, что подразделение отправилось в Сумскую область, однако фактически его выживших распределили для пополнения других подразделений ВСУ.

    Собеседник агентства рассказал, что родственники ликвидированных бойцов обвиняют командование бригады в неэффективных приказах, приведших к большим потерям.

    Ранее источники в силовых структурах отмечали, что в ходе выполнения задач в Серебрянском лесу бригада почти полностью утратила технику и личный состав. Оставшихся солдат перевели на сумское направление для восполнения потерь других соединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершают освобождение и зачистку территории Серебрянского лесничества на Украине.

    В районе Серебрянского лесничества оказались окружены две бригады украинских войск, в том числе элитные операторы беспилотников.

    Подразделения ВСУ за последние сутки около десяти раз предпринимали попытки вернуть утраченные позиции у населенного пункта Серебрянка в ДНР, атакуя с разных направлений.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 07:08 • Новости дня
    Мелания Трамп и супруга Карла III появились в цветах флага Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Супруга британского короля Карла III Камилла и жена американского президента Дональда Трампа Мелания вышли на банкет в Виндзорском замке в платьях в желтом и синем.

    Мероприятие организовали в честь официального визита Трампа и его супруги в Британию, присутствовали сам король Карл III, принц Уэльский Уильям, его жена, принцесса Уэльская Кейт, передает РБК.

    Первая леди США и супруга британского короля появились в платьях в расцветке украинского флага.

    Карл III заявил, что Британия поддерживает киевский режим вместе с США.

    Напомним, Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Британию с официальным визитом. В ходе него глава Белого дома и король Карл III посетили смотр Почетного караула в Виндзорском замке.

    До этого президент США пояснял, что Мелания Трамп придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт и желает прекращения гибели людей.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Лавров заявил о невозможности «соблазнить Путина» торговлей с США

    Tекст: Вера Басилая

    Любые «обмены» территориями или попытки «соблазнить» президента России Владимира Путина восстановлением торговли с Соединенными Штатами не приведут к изменениям в позиции России по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Попытки «соблазнить» российского президента Владимира Путина восстановлением торговли с США не приведут к изменениям по вопросу Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

    Он отметил, что любые «обмены территориями» также не являются рабочим вариантом для урегулирования конфликта.

    Глава МИД напомнил о словах Владимира Зеленского, что победой для Украины будет сохранение государственности, даже без возвращения к границам 1991 года. По словам Лаврова, Зеленский этим признал невозможность возврата к прежней жизни, «как будто ничего не произошло».

    Однако, добавил Лавров, недавно Зеленский подчеркнул на одной из международных конференций, что не допустит передачи России ни одной части украинской земли. Министр отметил, что есть ошибочное мнение, будто обмен территориями или восстановление торговых отношений с Америкой могут остановить конфликт, но на самом деле это не так.

    Лавров также заявил, что западные страны продолжают политику изоляции России, намерены конфисковывать российские активы в пользу Киева и усиливать военную поддержку Украины. По его словам, Зеленский пытается не допустить, чтобы на Западе возобладал более прагматичный подход к ситуации.

    Ранее Владимир Зеленский упрекнул Дональда Трампа в недостаточном давлении, «чтобы справиться с Путиным».

    Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку по вопросу Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что урегулирование ситуации на Украине требует сложных переговоров и предостерег от излишнего оптимизма.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Депутат Рады обвинил Зеленского в создании системы политических убийств

    Депутат Рады Дмитрук: Зеленский устроил на Украине систему политических убийств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режим Владимира Зеленского сформировал на Украине систему устранения неугодных журналистов, политиков и общественных деятелей, заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

    По словам Дмитрука, последним примером стал журналист Александр Тахтай, расследовавший коррупцию при строительстве фортификаций, чья смерть была названа не случайностью, а продолжением системной практики устранения неугодных, передает ТАСС.

    «Убийство журналиста Александра Тахтая, расследовавшего коррупцию при строительстве фортификаций, это не случайность. Это продолжение системной практики. Уничтожают тех, кто мешает власти или крупным коррупционным кланам, которые действуют исключительно по приказу Банковой», – сказал он.

    Дмитрук также перечислил других жертв, среди которых журналист Олесь Бузина, депутаты Рады Антон Поляков и Алексей Ковалев, член украинской делегации на переговорах с Россией Денис Киреев, российская журналистка и политолог Дарья Дугина, юрист Андрей Портнов, а также экс-спикер парламента Андрей Парубий. По его словам, список убитых оппонентов постоянно пополняется и включает активистов и общественных деятелей.

    Депутат убежден, что подобные убийства представляют собой не отдельные инциденты, а отработанный инструмент.

    Ранее Дмитрук сообщил о назначении награды за его убийство.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты
    ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и запуска БПОА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 357 беспилотников.

    В северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 865 беспилотников, 628 ЗРК, 25 138 танков и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 657 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 034 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ.

    Ранее ВС России поразили используемую в интересах ВСУ транспортную инфраструктуру. 

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

    Комментарии (0)
    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Британия переживает бессильную злобу из-за учений России с индийцами

    Западные СМИ устроили истерику из-за российских учений «Запад-2025», в которых приняли участие военнослужащие еще семи стран. Особенно сильно переживают в Лондоне и даже пытаются предъявлять претензии к Индии, будто не замечая, что британская эра безвозвратно прошла, а участие Индии – далеко не главная сенсация «Запада-2025». Подробности

    Российские войска открывают дорогу к Славянску

    Российские войска завершают освобождение и зачистку так называемого Серебрянского лесничества. Как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность и даже уникальность местных боев – и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции? Подробности

    Когда массовое дезертирство солдат ВСУ перерастет в бегство

    Десятки тысяч человек каждый месяц дезертируют из ВСУ – и это лишь по открытым, весьма заниженным данным. «Некоторые оставившие часть уходят в Карпатские горы, роют земляники и живут там – ждут окончания войны», – рассказывают эксперты, указывают на падение морального духа в рядах ВСУ и объясняют, на чем при всем при этом пока еще держится украинская оборона. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

