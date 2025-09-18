Операторы FPV-дронов уничтожили пехоту ВСУ под Запорожьем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Операторы FPV-дронов новороссийских десантников уничтожили пехотные подразделения ВСУ вблизи города Запорожье, сообщает ТАСС. В Министерстве обороны РФ отметили, что во время воздушной разведки в одном из дачных поселков были обнаружены несколько малых групп ВСУ до трех человек каждая, пытавшихся провести ротацию личного состава. Дроны с боевыми сбросами вызвали панику в рядах противника, часть бойцов была уничтожена и ранена, а оставшиеся укрылись в подвалах домов.

После этого операторы ударных FPV-дронов завершили уничтожение укрывшихся бойцов, не допустив их ротации. В Минобороны добавили, что профессиональные действия операторов гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка позволили ликвидировать все обнаруженные цели далеко от позиций управления дронами, что стало неожиданностью для противника.

