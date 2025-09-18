Россия отвергла обвинения в распространении дезинформации о смерти Кирка

Посольство России отвергло обвинения в распространении фейков о смерти Кирка

Tекст: Ирма Каплан

«Россия не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств, включая Соединенные Штаты. Мы считаем неприемлемым, что эта трагедия используется в качестве предлога для разжигания антироссийской истерии», – написал Бондарев в ответ на запрос агентства Associated Press (AP).

Ранее республиканец Спенсер Кокс заявил на пресс-конференции об убийстве Кирка, что «противники хотят насилия».

«У нас есть боты из России, Китая, со всего мира, которые пытаются распространять дезинформацию и поощрять насилие», – сказал он.

AP упоминает Россию вместе с Китаем и Ираном, которые отрицают, что дезинформировали американцев. В частности, представитель МИД КНР сообщил, что страна «решительно выступает против того, чтобы некоторые американские политики обвиняли Китай в распространении дезинформации и поощрении насилия».

Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 22-летнему Тайлеру Робинсону было предъявлено официальное обвинение в убийстве Кирка, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Прокуроры заявили, что будут добиваться смертной казни обвиняемого.Бывший президент США Барак

Обама предупредил о «политическом кризисе, подобного которому мы раньше не видели» в связи с убийством Чарли Кирка.







